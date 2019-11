Welche (fast) kostenlosen Weihnachtsgeschenke kommen gut an und sind easy umzusetzen? Das haben wir euch auf unserem Instagram-Kanal gefragt. Und das sind EURE Antworten!

1️⃣Der erste Gedanke bei Selfmade-Weihnachtsgeschenken: Basteln

Das war scheinbar auch eure erste Idee, wenn es um Geschenke für wenig Geld geht. Wir finden: Warum nicht?

Okay, vielleicht legen wir den Pappkarton, aus dem wir als Kind immer so schön Sterne ausgeschnitten haben, jetzt mal zur Seite. Gibt ja schließlich auch ein paar anspruchsvollere Bastel-Ideen. Inspiration können Fotos auf Instagram und Co. liefern. Wir haben schonmal ein bisschen gestöbert:

Selbst genähte Beutel, Shopping- und Make-Up-Taschen oder Geldbeutel können zum Beispiel richtig gut ankommen, weil: schön, persönlich und praktisch!

Fertig ist mein allererster selbstgenähter Beutel :) ✂️ #taadaa #selbstgemacht #selbstgenäht #nähen #neueshobby #turnbeutel #rucksack #rosa #silber #handmadewithlove #sewing #nähmaschine #diy #doityourself #sewinglove allistar96, Instagram , 30.10.2018, 20:16 Uhr

Auch Deko funktioniert immer gut: Gläser, Vasen oder coole Prints für Bilderrahmen...

Apropos Bilderrahmen - den könnt ihr auch selbst designen und damit Platz für gemeinsame Erinnerungen liefern.

Olaf, I like Warm Hugs! Pictures Frame #olaf #frozen #disney #ilikewarmhugs #snowflakes #pictureframes #handmade laurens_woll_art, Instagram , 22.11.2019, 1:58 Uhr

Ein selbstgemachtes Schmuckstück kann natürlich auch ein sehr schönes Geschenk sein, genauso wie ein weiterer Vorschlag, den wir auf Instagram bekommen haben: "Do it yourself - Kalender 2020. Kostet nur 2 Euro und dann Bilder ausdrucken und reinkleben". Cooler Klassiker!

2️⃣An Weihnachten Liebesbriefe schreiben – auch an die beste Freundin!

Kennen wir irgendwie von WhatsApp: Manchmal ist es leichter, etwas zu schreiben, als es jemandem direkt zu sagen. Gilt auch für „hab‘ dich lieb“-Nachrichten! Deshalb war auch ein heißer Tipp von euch (und für euch): Einfach mal zuhause Stift und Papier raussuchen und eine ganz persönliche Nachricht schreiben.

Einen Liebesbrief quasi (funktioniert aber auch als Liebeserklärung an die beste Freundin, die Eltern oder die Cousine!). Ist auf jeden Fall super persönlich, könnte für das ein oder andere Tränchen der Rührung und ganz viele Gefühle unterm Weihnachtsbaum sorgen.

3️⃣Zu Weihnachten "Zeit" schenken

Muss es unbedingt was Materielles sein? Zeit zusammen verbringen, kann ja auch richtig schön sein – und den Geldbeutel schonen (kommt natürlich darauf an, was ihr vorhabt).

Vorschlag: Gemeinsamer Ausflug mit der ganzen Gang, zusammen kochen und jeder bringt was mit, Serienabend, gemeinsamer Abend auf dem Weihnachtsmarkt, Spieleabend...?

Als Geschenk-Alternative wird so ein Treffen garantiert zu etwas richtig Besonderem. Außerdem sind manchmal diese „Weißt du noch“-Erinnerungen ja sowieso viel besser, als Geschenke, die irgendwo ganz hinten in den Schrank wandern.

So weit, so gut. Dann gab es von euch aber auch noch ein paar richtig persönliche Ideen, die gut funktionieren, wenn ihr den Beschenkten wirklich gut kennt.

4️⃣Selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk: Bild malen/Porträt zeichnen

Ihr habt uns geschrieben, dass man ja auch ein Bild malen könnte: Hund, Katze, Papagei. Oder doch das Gruppenfoto vom letzten Urlaub abzeichnen?

Ähh ja. Dieser Vorschlag erfordert vielleicht ein kleines bisschen Talent. Inspiration gibt's aber auch hierfür auf Instagram.

Little present that I did for my workwife 😊🐶 . . . . . . . #drawing #draw #outline #practice #art #pencil #sketch #pen #doodle #traditionalart #cute #beautiful #nature #animal #animaldrawing #tiger #tigerdrawing #artist_4_shoutout #artistsoninstagram #bigcat #dog #retriever #doggo #watercolor #frame #pet #dogdrawing #selfmadepresent socialbeastart, Instagram , 13.10.2019, 15:28 Uhr

Für alle, die’s richtig drauf haben, auf jeden Fall eine süße Idee!

5️⃣Persönliches Weihnachtsgeschenk: Eine eigene Playlist erstellen

Kennt ihr das, wenn man ein Lied hört und dann sofort wieder an diese eine Party vor drei Jahren denken muss oder an den Spanienurlaub mit der besten Freundin oder das erste Weihnachten mit dem Freund? Ein paar von euch scheinbar schon! Eine eigene Playlist zu erstellen, war nämlich auch unter euren Vorschlägen.

6️⃣Kreative Weihnachtsgeschenk-Idee: Luft von einem Lieblingsort verschenken

Garantiert eine der kreativsten Ideen, die wir von euch bekommen haben: Luft vom Lieblingsort verschenken. Einfach an eurem Lieblingsort "Luft" in eine Dose, ein Glas oder eine schöne Box abfüllen, gut verschließen und beschriften. Witziger Gag, den ihr mit einer besonderen Botschaft verbinden könnt. 😉

Und zum Schluss sollten wir bei dem ganzen Geschenke-Wahnsinn natürlich eines nicht vergessen:

7️⃣An Weihnachten Liebe verschenken!!!

Das war tatsächlich die Antwort, die wir von euch am häufigsten bekommen haben. Deshalb lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. 😊