Das "Be a Lady They Said"-Video mit Cynthia Nixon geht gerade in den sozialen Netzwerken steil. Weltweit teilen vor allem Frauen das wichtige Video, denn es zeigt, welche absurden Anforderungen die Gesellschaft immer noch an uns Frauen hat. Dieses Video sollte jeder gesehen haben - auch Männer!

Seit zwei Tagen ist das Video von "Sex and the City"-Schauspielerin Cynthia Nixon online und hat zusammen auf verschiedenen Plattformen bald Millionen Klicks gesammelt.

Was das Video vor allem zeigt: Die absurden Ansprüche, die jeden Tag an Frauen weltweit gestellt werden. Selbst 2020 muss man sich immer noch anhören, wie man zu sein hat, wie man sich verhalten soll, was man tragen darf und was nicht. Das Video zeigt vor allem, wie widersprüchlich das alles ist.

Wer steckt hinter dem Video? Dass Cynthia Nixon die Hauptprotagonistin in dem Video ist, haben wir ja alle gesehen. Hinter dem Video selbst steckt aber das amerikanische "girls. girls. girls."-Magazin.

Ein Mode- und Lifestyle-Magazin, das gerade nochmal neu gelauncht wurde. Man darf dieses Video also auch ruhig als eine gelungene Marketing-Strategie sehen.



Die Worte im Video stammen übrigens nicht von Cynthia Nixon selbst. Sie rezitiert das Gedicht "Be a Lady They Said" von Camille Rainville. Sie kommt aus Vermont und hat erst im Dezember ihren Blog gestartet, auf dem eben dieses Gedicht veröffentlicht wurde, das jetzt so viral geht.

Schauen wir uns anhand einzelner Aspekte mal genauer an, warum dieses Video so wichtig für uns alle ist.

"Be a Lady They Said": So sollen Frauen aussehen

JEDE von uns Frauen wird schon abwertende Sätze zu ihrem Aussehen gehört haben. Und vermutlich nicht nur einen und auch nicht nur einmal. Cynthia Nixons Rede im Video fängt mit der Aufzählung genau solcher Sätze an:

Dein Rock ist zu kurz. Dein Shirt ist zu weit ausgeschnitten. Zeig nicht so viel Haut. [...] Bedecke dich. [...] Männer haben Bedürfnisse. [...] Zeig ein bisschen Haut. Sieh sexy aus. Sei nicht so provokativ. Du schreist ja quasi danach. Cynthia Nixon in "Be a Lady They Said"

Allein dieser Ausschnitt zeigt schon, was das Problem in unserer Gesellschaft ist: Wir Frauen sollen sexy sein, aber nicht ZU sexy. Wir sollen den Bedürfnissen der Männer gerecht werden - machen wir das zu viel, sind wir selbst Schuld, wenn sich ein Mann nicht zusammenreißen kann. Das klassische Opfershaming.

"Be a Lady They Said": So sollte eine Frau sich verhalten, um nicht in Gefahr zu sein

Auf das Opfershaming geht Cynthia auch weiter hinten im Video genauer ein:

Werde nicht vergewaltigt. Beschütze dich. Trinke nicht zu viel. Laufe nicht alleine. Geh nicht zu spät nach draußen. Zieh dich nicht so an. [...] Lasse deinen Drink nicht stehen. Cynthia Nixon in "Be a Lady They Said"

Auch mit diesen Ratschlägen, die man als Frau oft zu hören bekommt, zeigt Cynthia, wie die Verantwortung auf uns Frauen übertragen wird. Nicht die Person, die dir etwas antut ist Schuld, sondern wir, weil wir zu spät noch alleine und betrunken draußen unterwegs sind.

"Be a Lady They Said": So sollte der Körper einer Frau sein

Selbst wenn wir uns "angemessen" kleiden, gibt es immer noch genug am Aussehen der Frau zu bemängeln:

Sei nicht zu fett. Sei nicht zu dünn. [...] Hör auf, so viel zu essen. Bestell dir einen Salat. Iss nicht so viele Kohlenhydrate. [...] Oh Gott, du siehst wie ein Skelett aus. [...] Du siehst krank aus. Männer mögen Frauen mit etwas Fleisch auf den Rippen. Cynthia Nixon in "Be a Lady They Said"

Auch hier ist es wieder klar: Niemand kann diesem absurden Frauenbild gerecht werden. Wir sollen dünn sein, aber nicht ZU dünn. Und natürlich auch hier im besten Fall den Bedürfnissen der Männer gerecht werden.

Cynthia geht in diesem Part aber noch weiter und zeigt, wie das Frauenbild in unserer Gesellschaft uns in die Essstörung treiben kann:

Sei klein. Sei leicht. Sei feminin. Sei eine size zero. Sei eine double zero. Sei nichts. Sei weniger als nichts. Cynthia Nixon in "Be a Lady They Said"

Besonders die Fotos und Videos, die dazu eingeblendet werden, machen die Aussage noch bewegender. Am Ende des Parts "Sei weniger als nichts", sieht man die Kurve eines EKG, die irgendwann nur noch ein Strich ist und durchgehend piept.

Frauen auf der ganzen Welt sind dankbar für "Be a Lady They Said"

Das Feedback auf Social Media ist überwältigend. Viele bedanken sich dafür, dass mit diesem Video das absurde Frauenbild so gut auf den Punkt gebracht wurde.

Dieses Video hat mich zum Weinen gebracht. Ich mache keinen Spaß. Vielen, vielen Dank! Danke! Kommentar von @byannafromvienna auf Instagram

Das ist so unglaublich wahr. Ich danke dir, dass du das alles gesagt hast. ALLES. Kommentar von @shud33 auf Instagram

Auch Männer finden es ein tolles Projekt:

Das ist der Instagram-Content, den die ganze Welt braucht. Kommentar von @markrandall auf Instagram

Fühlen sich Männer jetzt angegriffen von "Be a Lady They Said"?

Niemand muss sich angegriffen fühlen (außer, man findet die Aussagen des Videos überhaupt nicht schlimm).

Eigentlich richtet sich dieses Video aber nicht an einzelne Personen oder nur gegen Männer. Es richtet sich an unsere Gesellschaft. An jeden, der bewusst oder auch unterbewusst diese Anforderungen an Frauen hat. Und ganz ehrlich: Niemand kann sich davon ausnehmen. Nicht mal die krasseste Feministin. Jeder hat Vorurteile und Bilder im Kopf, die uns schon seit Geburt an anerzogen werden. Aber dieses Video ist so wichtig, um jedem nochmal zu zeigen, wie absurd, widersprüchlich, verletzend und falsch das momentane Frauenbild immer noch ist. Es zeigt, wie sehr jeder einzelne an sich arbeiten muss, damit dieses konservative Frauenbild irgendwann nicht mehr existiert.