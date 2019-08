Mit einem Streikaufruf „an alle“ hat TV-Moderator Joko Winterscheidt den jungen Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ den Rücken gestärkt. Alle zeigten immer begeistert auf das, was die jungen Aktivisten bisher geleistet hätten, „aber viel zu viele bleiben zuhause“, sagte er zu den Hunderten Teilnehmern des ersten großen „Fridays for Future“-Kongresses in Dortmund. #FridaysForFuture #JokoWinterscheidt #Dortmund #tagesschau