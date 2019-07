Du hast die fettesten Acts auf dem Southside 19 verpasst oder willst die schönsten Momente gemütlich vom Sofa aus nochmal erleben? Hier gibt's dei Songs von OK KID zum Nachschauen!

OK KID waren am Samstag für euch beim Southside Festival am Start und ihr habt ordentlich zusammen abgefeiert. Wenn du das ganze Konzert zuhause nochmal erleben möchtest: Oben im Video gibt es nochmal drei der Songs zum Nachschauen 👆

Hier das Video zum Southside 2019