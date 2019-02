Du hast generell voll Bock auf Podcasts, aber einfach noch keinen gefunden, den du geil findest? Kein Problem: Unter diesen elf Empfehlungen ist auf jeden Fall was für dich dabei. 😌

1. Songtindern

Casper liebt unser Songtindern und war mega froh, dass er auch endlich mal mitswipen durfte! Alligatoah kennt richtiges Tindern zwar nicht, aber er kennt Songtindern! Du merkst, die Stars stehen drauf – du also bestimmt auch!

🔊 Worum geht's? Stars tindern Songs: Ein Swipe nach rechts heißt LIKE, ein Swipe nach links bedeutet ein DISLIKE. Und zu jeder Antwort gibt's noch eine coole Geschichte der Stars obendrauf.

🔊 Wo kann ich das hören? ARD Audiothek | Spotify | Natürlich direkt bei uns ⬇⬇⬇

Hier geht's zum Songtindern!

2. ARD Radio Tatort

Du hast schon immer gerne "Die drei Fragezeichen" gehört und bisher bloß noch nichts gefunden, was die drei Ermittler ersetzen könnte? Dann ist der ARD Radio Tatort vielleicht genau das Richtige für dich.

🔊 Worum geht's? Der Name sagt eigentlich schon alles: Tatort als Hörbuch. Wie im Fernseh-Tatort gibt es auch im Radio-Tatort mehrere Ermittler-Teams, die den Verbrechern auf die Spur kommen.

🔊 Wo kann ich das hören? ARD Mediathek | Spotify | Apple Podcasts

Hier geht es zur ARD Mediathek!

3. Kino+

Wer sich gerne Film- und Serienkritiken anschaut, der bekommt hier den perfekten Zeitvertreib für Filmnerds in Podcast-Form.

🔊 Worum geht's? Bei Kino+ geht es um aktuelle Blockbuster und Filmklassiker – aber auch immer wieder um Trash-Filme.

🔊 Wo kann ich das hören? Online | Spotify | Apple Podcasts

4. Talk-O-Mat

Stars und Talk-Formate sind voll dein Ding? Dann liefert dir der Podcast Talk-O-Mat das Beste aus beiden Welten.

🔊 Worum geht's? Um zwei fremde Celebrities, die in einer Art Blind-Date zusammen gesetzt werden und dann rund eine Stunde lang über Themen sprechen. Die bestimmt der Talk-O-Mat, eine Gesprächsmaschine. Da sind dann zum Beispiel Stars wie Trettmann und Sara Nuru am Start – also immer Menschen, die eigentlich aus ganz verschiedenen Branchen kommen.

🔊 Wo kann ich das hören? Spotify | Apple Podcasts

5. Im Namen der Hose

Hier wird es intim! Alle, die gerne über Sex reden und alles über Sex erfahren wollen, sind hier genau richtig!

🔊 Worum geht's? Sex, Sex, Sex: Die Moderatorinnen Ariane und Linda reden darüber, wie wir unser eigenes Sexleben noch ein bisschen aufpolieren können. Es geht um sexuelle Praktiken, aber auch darum, welche Geschlechtskrankheiten es so gibt. Im Namen der Hose ist ein Aufklärungspodcast – allerdings ohne Zeigefinger, Moralkeule und peinliche Berührtheit.

🔊 Wo kann ich das hören? Jeden zweiten Donnerstag ab 22:00 Uhr bei DASDING im Radio | Online zum Nachhören

Im Namen der Hose – der Podcast bei DASDING

6. Die Zeit - Verbrechen

Schlimme Verbrechen haben dich schon immer interessiert und du fragst dich manchmal, warum so viele Fälle ungeklärt bleiben? Dann wird dich dieser Podcast im wahrsten Sinne des Wortes fesseln.

🔊 Worum geht's? "Zeit"-Verbrechensexpertin Sabine Rückert erzählt in jeder Folge von wahren Fällen, die sie als Gerichtsreporterin begleitet hat. Dabei berichtet sie von Gresprächen mit Ermittlern, Zeugen und Beschuldigten – aber auch von welchen mit waschechten Serienmördern.

🔊 Wo kann ich das hören? Online | Spotify | Apple Podcasts

7. Herrengedeck

Herrengedeck ist eine Mischung aus zwei verscheidenen alkoholischen Getränken. Oder eben ein Podcast von zwei Mädels, die sich als alles andere als Mainstream verkaufen.

🔊 Worum geht's? Worum es nicht gehen soll: Hippie-Blumenkränze, pinkes Glitzer und Einhörner. Dafür reden die beiden Mädels Ariana und Laura aus Berlin über die einfachen Fragen des Alltags, über die sonst keiner redet – die nie geklärt wurden. Zum Beispiel, warum Gandalf den blauen Haken bei Instagram vergibt.

🔊 Wo kann ich das hören? Online | Spotify | Apple Podcasts

8. Kicker Podcast

Du interessierst dich für Fußball, kannst aber nicht immer alle Spiele verfolgen? Dann gibt's hier die Möglichkeit, immer am Ball zu bleiben.

🔊 Worum geht's? Um Fußball – und zwar täglich. Der Kicker Podcast liefert dir eine rund fünfminütige Zusammenfassung darüber, was sich in der Welt des Fußballs in den letzten 24 Stunden so getan hat.

🔊 Wo kann ich das hören? Online | Spotify | Apple Podcasts

9. Lage der Nation

Politik interessiert dich generell schon, aber du schaffst es einfach nicht, dich täglich zu informieren – geschweige denn, alles zu verstehen. Kein Problem – dabei unterstützen dich ab sofort Ulf und Philip von der Lage der Nation.

🔊 Worum geht's? Bei der Lage der Nation reden Journalist Philip Banse und Jurist Ulf Buermeyer jede Woche darüber, was politisch passiert ist – und was das jetzt überhaupt bedeutet! Politik einfach erklärt und dazu noch mit einem trockenen Humor, der einen einfach schmunzeln lässt.

🔊 Wo kann ich das hören? Online | Spotify | Apple Podcasts

10. DLF-Nova: Eine Stunde History

Du lässt dich ab und an gerne mal berieseln und denkst dir: "Warum dann nicht auch was dabei lernen?" Dann unterhält dich der Geschichtspodcast von Deutschlandfunk Nova bestimmt bestens!

🔊 Worum geht's? Pro Folge wird bei Eine Stunde History jeweils ein geschichtlich wichtiges Thema behandelt. Klingt eher trocken? Ist es überhaupt nicht! Mit am Start sind nämlich junge Moderatoren und ein Historiker, der richtig gut erklären kann.

🔊 Wo kann ich das hören? Online | Spotify | Apple Podcasts

11. Podcast ohne (richtigen Namen)

Das ist mal ein Podcast aus dem wahren Leben – zumindest wenn man Etienne, Jochen und Georg heißt. Das sind nämlich die drei Freunde, die uns mit ihrem Podcast ohne (richtigen) Namen zum Lachen und manchmal auch zum Augenverdrehen bringen.

🔊 Worum geht's? Wie verhält man sich eigentlich, wenn man nackte Menschen am Strand sieht? Und: Darf man ganz ganz kurz auf einem Behindertenparkplatz stehen? (Nein – aber im Podcast wird trotzdem drüber diskutiert.) Im Podcast ohne (richtigen) Namen erzählen drei Freunde Geschichten aus dem Alltag – und diskutieren genau über solche Fragen. Und nach jeder Folge gibt es noch ein etwas anderes Quiz. 😅

🔊 Wo kann ich das hören? Online | Spotify | Apple Podcasts