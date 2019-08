Dass Umweltverschmutzung ein riesen Problem ist, wissen wir alle. Schuld daran ist auch der zu hohe CO2-Ausstoß. Vor allem beim Flug. Aber was können wir dagegen tun?

Spätestens seit Fridays for Future ist klar: Klimaschutz ist nicht nur ein Thema für Politiker, sondern für uns alle.

Wie viel CO2 verbrauchst du eigentlich?

Wir erzeugen täglich CO2 in verschiedenen Situationen: Beim Autofahren, für die Heizung und beim Duschen. Auch wenn wir Essen kaufen, verbrauchen wir indirekt CO2 - unsere Lebensmittel werden ja irgendwo hergestellt. Ganz vorne mit dabei: Flugreisen.

Es gibt außerdem verschiedene CO2-Rechner, bei denen du angeben kannst, wie oft du Auto fährst, fliegst oder Fleisch isst. Am Ende kommt raus, wie viele Tonnen CO2 du im Jahr verbraucht hast. Im besten Fall liegt dieser Wert bei nur 2,5 oder weniger Tonnen. Im Vergleich: Im Durchschnitt verbrauchen wir Deutschen knapp 12 Tonnen pro Kopf! 😱

In den Urlaub fliegen und trotzdem was gegen den Klimawandel tun?

Auf der Seite Shameplane kannst du ziemlich genau herausfinden, was du mit deinem Urlaubsflug anrichtest. Gebe einfach Start- und Zielflughafen, Reiseklasse und Hin- und Rückflug oder Oneway an und die Seite spuckt dir dann ganz genau aus, wie viel arktisches Eis durch das ausgestoßene CO2 schmilzt. Bei einem Flug aus Stuttgart nach Palma sollen demnach 1,2m² Eis schmelzen. Krass. Aber gleichzeitig, kannst du sehen, wie du das CO2 mit Veränderungen in deinem Alltag wieder einsparen kannst.

Wie gleicht man jetzt diesen CO2-Ausstoß aus?

shameplane.com

Und auf der Seite kann man sogar sehr genau vergleichen, mit welchen Änderungen du wie viel CO2 einsparen kannst. Du siehst also wie viel CO2 du "wieder gut machst", indem du dich ein Jahr lang vegetarisch ernährst, auf ein Auto verzichtest, regionales Essen isst oder recycelst. Wenn du also ein halbes Jahr lang zu einem Veggie wirst, ist auch dein Flug aus Stuttgart nach Mallorca und zurück wieder drin.

Für CO2 Ausgleich online bezahlen

Mit Apps wie atmosfair, Klima-Kollekte, CO2mpension und Co. kannst du deinen CO2-Ausstoß wieder ausgleichen. So funktioniert's:

Wenn du zum Beispiel in den Urlaub fliegst, zeigt dir die App genau, wie viele Tonnen du tatsächlich vebrauchst. Daraus wird dann ein Betrag berechnet, der deinen CO2-Ausstoß wieder ausgleicht.

Das Gute daran: Im Normalfall braucht es gar nicht so viel Geld. Für einen Hin-und Rückflug nach Barcelona reichen zum Beispiel nur ca. 10 Euro, um den CO2-Ausstoß auszugleichen. Und die Mehrkosten beim iPhone wären bei knapp 14 Euro.

Was passiert dann mit dem Geld?

Je nach App wird das Geld für unterschiedliche Klimaschutzprojekte verwendet. Dadurch werden unter anderem Bäume gepflanzt, damit genau so viel CO2 abgebaut wird, wie du eben verbraucht hast. Oft geht das Geld auch an Projekte, die sich für erneuerbare Energien einsetzen.

Aber Vorsicht: Es gibt natürlich auch Anbieter, die nicht ganz so seriös mit deinem Geld umgehen. Achte deswegen am besten auf verschiedene Qualitätssiegel. Ein Beispiel ist das CDM Gold Standard Siegel.

CO2-Ausgleich und dann ist alles wieder gut?

Die ultimative Lösung ist der CO2-Ausgleich natürlich nicht. Denn egal, wie viel CO2 wir ausgleichen, die Luft verschmutzen wir beim Fliegen, Autofahren oder Fleisch essen ja doch. Das auszugleichen braucht deutlich länger, als der eigentliche CO2-Ausstoß. Deswegen ist ein CO2-Ausgleich mehr eine Schadensbegrenzung als eine Lösung.

5 Klimaschutz-Tipps für den Alltag

1️⃣ Regional einkaufen

Viele Lebensmittel werden aus dem Ausland importiert. Der Transport nach Deutschland ist nicht gerade umweltfreundlich. Wenn du regionale und saisonale Lebensmittel kaufst, verbrauchst du indirekt weniger CO2.

2️⃣ Weniger Autofahren

Mit dem eigenen Auto bist du zwar mega unabhängig und mobil, aber manchmal lohnt es sich auch auf Bus, Bahn und Co. umzusteigen. Bei kurzen Strecken lohnt es sich, wenn du mit dem Fahrrad fährst.

3️⃣Strom sparen

Ladegeräte, die einfach so eingesteckt sind, verbrauchen auch Strom. Wenn Geräte unnötig im Standby-Modus sind, frisst das genauso Strom. Du tust der Umwelt und deinem Geldbeutel etwas Gutes, wenn du den Stecker mal ziehst.

4️⃣ Umweltfreundlicher reisen

Kurzstreckenflüge kannst du ganz einfach durch eine Fahrt mit Fernbussen oder der Bahn ersetzen. Das braucht vielleicht ein bisschen länger, aber die Umwelt wird dadurch geschont.

5️⃣ Produkte gemeinsam und mehrfach benutzen

Wenn du das nächste Mal eine Bohrmaschine brauchst, musst du dir nicht gleich eine kaufen. Frag mal bei deinen Freunden nach, ob jemand eine hat. Wenn weniger Produkte hergestellt werden, wird auch weniger CO2 ausgestoßen. Und Schwabentipp: du sparst dir das Geld für die Bohrmaschine.