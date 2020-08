Seit Wochen stellt das Coronavirus und die Einschränkungen durch die Schutzmaßnahmen das ganze Leben auf den Kopf. Während anfangs noch fast alle voll hinter den Regeln standen, kommen langsam andere Meinungen auf - wie in unserem Pro & Contra.

Kimon: Die Lockerungen kommen zu schnell

Ich gehöre zu den 49 Prozent der Deutschen, denen, nach einer aktuellen YouGov-Umfrage, die Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen zu schnell gehen. Natürlich verstehe ich einerseits die Argumente der Wirtschaftsexperten, dass wir dringend Lockerungen brauchen, weil wir sonst in eine immer stärkere Wirtschaftskrise rutschen. Auch die Psychologen verstehe ich, wenn sie sagen, dass viele Menschen langsam durchdrehen zuhause, sich Sorgen um ihre Zukunft machen und endlich wieder Normalität brauchen. ABER wir müssen uns nichts vormachen. Wenn wir zu früh lockern, dann werden viele Menschenleben gefährdet. Vor allem die vieler alter Leute.

Ich würde auch gerne mal wieder mit Freunden etwas Essen gehen oder endlich am See Beachvolleyball spielen - man muss sich aber die Frage stellen: will ich dafür wirklich Menschenleben aufs Spiel setzen? Deswegen höre ich auf den Rat der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie (DGepi). Die Experten dort sagen, wenn wir jetzt zu früh lockern war die ganze Arbeit der letzten Wochen umsonst. Dann könnten viele lokale Behörden wieder den Überblick über Infektionsketten verlieren und dann mit den steigenden Corona-Krankheitsfällen überfordert sein. Wir müssten den R0-Wert unbedingt so niedrig halten wie möglich.

Ich habe erst letzte Woche auch mit einem Freund aus dem Rettungsdienst geredet. Er sagt, dass viele seiner Kollegen und viele Ärzte sich nicht erklären können, warum beispielsweise das Gesundheitssystem in Norditalien so überfordert war. Denn unseres hier in Deutschland ist sehr ähnlich - wir hatten bei der Corona-Pandemie wohl bisher einfach nur Glück.

Caro: Die aktuellen Maßnahmen sind genau richtig

Ich finde es eigentlich ganz gut so, wie es gerade läuft. Wir brauchen nun mal Einschränkungen, damit wir nicht ähnliche Situationen, wie zum Beispiel in Italien erleben. Wir müssen aber auch langsam, nach und nach, die Regelungen lockern, weil sonst alles kaputt geht. Unser Fitnessstudio, das Lieblingsrestaurant, den Dekoladen um die Ecke, das gibt es irgendwann alles nicht mehr, wenn wir nicht Schritt für Schritt die Regeln lockern. Und auch für jeden einzelnen ist es wichtig, dass das gesellschaftliche Leben langsam wieder stattfinden kann. Wenn wir gar keine sozialen Kontakte mehr haben können und nur zu Hause sitzen, belastet uns das ziemlich. Für viele ist die Situation jetzt schon eine große psychische Belastung. Der hundertste Videocall mit den Freunden ersetzt das richtige Treffen einfach nicht. Außerdem habe ich auch einfach Bock (auf Abstand) endlich wieder in der Sonne im Biergarten zu sitzen!

Ich bin froh mich gerade auf die Politik verlassen zu können. Zum Beispiel finde ich die Maskenpflicht richtig gut, weil ich jetzt nicht selbst überlegen muss, ob ich besser eine Maske tragen sollte, oder nicht. Was ist moralisch richtig? Denken die Leute, ich übertreibe, wenn ich mit Maske rumlaufe? Diese Fragen muss ich jetzt nicht selbst beantworten. Die Entscheidung wird mir abgenommen und das ist für mich eine Erleichterung. Außerdem möchte ich mich nicht auf das „richtige Handeln“ jeder einzelnen Person verlassen. Es ist wichtig, dass es zentrale Ansagen gibt.

Keiner weiß gerade, was zu 100% der richtige Weg ist, weil wir so eine Situation noch nie hatten. Deswegen ist es okay, verschiedene Dinge auszuprobieren und zu testen und es ist auch okay im Nachhinein zu sagen "Das war übertrieben" oder "Da hätten wir strenger sein müssen".

Marcel: Einige Lockerungen sollten schneller kommen

Jeder ist gerade irgendwie genervt von Corona. Und viele Menschen haben sicher auch die großen Einschränkungen satt. Mir ist klar, dass viele davon wirklich sinnvoll und absolut notwendig sind. So gerne ich auch auf Konzerte und Festivals gehen würde - ich bin davon überzeugt, dass sowas in diesem Sommer zum Beispiel einfach nicht geht.

Es gibt aber auch einige Regeln, die ich vor allem mit zweierlei Maß gemessen halte: Warum darf ein Frisör, der am Tag vielleicht fünf Kunden und mehr hat, ab der kommenden Woche wieder arbeiten, während zum Beispiel ein Tätowierer, der meist nur einen einzigen Kunden am Tag hat und sowieso sämtliche Hygienerichtlinien einhält (einhalten sollte), nichtmal einen Termin genannt bekommt, wann es wieder losgehen könnte.

Am Anfang war ich von der Politik und den Regelungen noch sehr überzeugt und war beruhigt, dass schnell und mit dem richtigen Maß auf die neue Situation reagiert wurde, die wir alle so noch nie erlebt haben. In den letzten Wochen ist bei mir dann aber der Eindruck aufgekommen, dass es oft doch nur um Politik und persönliche Einstellungen geht. Bestes Beispiel: Warum einigt man sich auf eine bundesweite Empfehlung zum Tragen von Gesichtsmasken, um sie dann wenige Tage später in den einzelnen Bundesländern zur Pflicht zu erklären? So verspielt man sich meiner Meinung nach das Vertrauen der Menschen in Maßnahmen, die eigentlich sinnvoll sind.

Natürlich halte ich mich - mehr oder weniger freiwillig - an alle aufgestellten Regeln. Und das obwohl meine 88-jährige Oma mir bei jeden Videoanruf erzählt, wie übertrieben das alles sei, Leute zu schützen, die sowieso nur noch ein paar Monate leben würden.

