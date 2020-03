Schnell hat man in seiner Selbstisolation die zehnte Serie durchgesuchtet und im Home Office alle Snacks aufgefuttert. Das Netz hat kreative Ideen, was man mit seiner Zeit zu Hause machen kann. Ein Mann aus Frankreich läuft auf seinem Balkon einen Marathon. Eine Twitter-Userin führt einen Kaiserschnitt bei einer Mandarine durch. Hier bekommst du die verrücktesten Posts aus der Quarantäne!

Marathonlauf auf Balkon

Der Franzose Elisha Nochomovitz ist auf seinem Balkon einen Marathon gelaufen. Sein Balkon ist sieben Meter lang. Heißt, für die 42,2 Kilometer musste er 6.028 Mal auf seinem Balkon hin- und herrennen. Er hat es aber geschafft!

Der Nachrichtenagentur AP erzählte Elisha, dass er sich selbst beweisen wollte, dass er noch einen Marathon laufen kann - egal unter welchen Bedingungen.

Es ging darum, eine verrückte Challenge zu starten und Humor reinzubringen, um die Situation der Ausgangssperre zu entdramatisieren. Elisha Nochomovitz

In Frankreich gibt es momentan eine Ausgangssperre. Das heißt Elisha darf dort nicht draußen Joggen gehen. Anders als beim Kontaktverbot in Deutschland. Hier kannst du noch alleine oder mit maximal einer Person draußen unterwegs sein. Du darfst also auch im Freien Sport machen.

Sechs Stunden und 48 Minuten hat Elisha gebraucht. Zwischenzeitlich hätte er Angst gehabt, dass sich die Nachbarn über sein Getrampel beschweren könnten und ihm wurde auch mal schlecht. Seine Freundin hat ihn aber unterstützt: Sie hätte ihm Trinken und Schokolinsen gereicht, damit er bei Kräften bleibt.

Weingummi-Konzerte

Für diese ungewöhnlichen Konzerte braucht man SEHR viel Zeit - zumindest beim Aufbau. Auf Instagram gehen viele Videos rum, in denen Gummibärchen die Musiker und auch das Publikum sind. In manchen Wohnzimmern sieht es so aus, als wären hunderte Bärchen zum Konzert gekommen.

Adele gibt Weingummi-Konzert

Zumindest halten die verschiedenen Weingummis etwas Abstand - ob das jetzt mindestens 1,5 Meter sind? Scheinbar gelten die Veranstaltungsverbote nicht für Gummibärchen. Die dürfen sogar noch in Clubs:

Kaiserschnitt bei Mandarine

Eine Twitter-Userin hatte offenbar große Langeweile. Sie hat einen Kaiserschnitt bei einer Mandarine durchgeführt.

An ihrem sechsten Tag in Quarantäne hat sie mit Werkzeug die Mandarine aufgeschnitten und die einzelnen "Schiffchen" rausgeholt. Danach wurde die Mandarine wieder zugenäht und die einzelnen "Babies" in Papier gewickelt. Das ist wirklich eine sehr spezielle Idee, was man mit seiner Zeit zu Hause anfangen kann. Die Follower finden es witzig:

Das ist aber Pech, dass die Mutter nach der Geburt nicht dünner aussieht. @nazihahussian

Bergsteigen im Flur

Einen Marathon auf dem Balkon laufen? Das ist nicht die einzige Extremsportart, die man in seinem Zuhause machen kann.

Jonathan vermisst das Klettern offensichtlich so sehr, dass er schon die Wände in seinem Flur als Bergersatz nimmt. Mal gucken, wie weit er kommt.

U-Bahn im Badezimmer

Du musst aberr nicht gleich zu so anstrengenden, sportlichen Maßnahmen greifen, wenn du dich zu Hause ein bisschen "frei" fühlen möchtest. Du kannst dich auch viel einfacher in das "Getümmel" der Stadt schmeißen, OHNE dich anstecken zu können. In deinem Badezimmer kannst du einfach U-Bahn fahren.

