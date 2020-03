Du sitzt zuhause und weißt langsam nicht mehr, was du machen sollst? Wurde wegen des Corona-Virus ein Konzert abgesagt, zu dem du gehen wolltest? Und Freunde treffen ist auch nicht drin….

Bevor bei dir jetzt Langeweile aufkommt, check unsere fünf Tipps für mehr Abwechslung zuhause.

1. Konzerte von Kontra K, Bilderbuch und Alice Merton

Wenn die Konzerte ausfallen, bringen wir die Konzerte einfach zu dir!

Hier zum Beispiel gibt’s das ganze Konzert von Bilderbuch vom Southside Festival 2019 🙃

Wir haben aber noch mehr! Wie wäre es mit dem kompletten Set von Alice Merton vom Southside 2019 oder Songs von Kontra K – exklusiv zusammen mit einem ganzen Orchester? 😍

ALLE DASDING-EVENTS ABGESAGT - DAS MUSST DU JETZT WISSEN

2. Interviews mit deinen Stars

Wir treffen deine Stars und versuchen Dinge von ihnen rauszufinden, die sie noch niemandem vorher erzählt haben. Zum Beispiel im Song-Tindern mit Juju:

Beim Song-Tindern 👆 bekommen die Stars Songs vorgespielt, die sie – wie bei Tinder – nach links oder rechts wischen müssen. Je nachdem ob der Song gefällt oder nicht. Dabei gibt es immer interessante Geschichten zu erzählen.

ALLE FOLGEN SONG-TINDERN ZUM DURCHSUCHTEN GIBT ES HIER

Bei unserem Interviewformat „Scratched“ wird der Songtext zum Interview und die Stars bestimmen, welche Frage sie wann beantworten. Sie kratzen die Worte frei, die am meisten in ihren Songs vorkommen. Und zu jedem Wort gibt es eine Frage! So wie hier 👇

HIER KOMMST DU ZU ALLEN SCRATCHED-FOLGEN

3. Musik, die dir gefällt

Egal, ob du mehr Lust hast auf Partymukke, chilligere Sounds oder einfach mal neue Musik entdecken willst – wir haben den richtigen Webchannel für dich!

HIER GIBTS ALLE MUSIKSTREAMS - FOR FREE

Und wenn du schon so weit bist, dass du bald durchdrehst zuhause und DIRNGEND wieder gute Laune brauchst – dann bitteschön: Unsere Playlist von DASDING dreht durch 🎉

4. Podcasts

Endorphine für Delfine:

Diesen Donnerstag (19. März 2020) startet dieser neue Podcast. Jede Woche gibt es dann eine Folge mit Backstage-Infos rund um DASDING Interviews auf YouTube, Scratched und Song-Tindern.

ENDORPHINE FÜR DELFINE HIER ANHÖREN

Mahlzeit:

Am Mittwoch nächster Woche, das ist der 25.03., starten wir dann mit "Mahlzeit mit Phil Laude und Pesh". Die beiden haben meistens Größen aus der YouTube-Welt zur Gast und nehmen sich Zeit, mit den Menschen hinter dem Play-Button zu sprechen. Jeden Mittwoch gibt es da eine neue Episode.

Deutschland 3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz:

Wenn man jemand anderen kennenlernt, erfährt man immer auch was Neues über sich selbst. Deshalb trifft Eva Schulz hier jede Woche Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, zum Interview - und macht sich so ihre Gedanken. Neue Folgen gibt es immer mittwochs.

HIER GEHT ES ZU DEUTSCHLAND 3000

5. FUNK auf YouTube

Bei funk kannst du jede Menge neue Videos im Netz entdecken. Manche sind superlustig, andere bringen dich weiter, sind interessant, unterhaltsam, kritisch, provokant - über 40 Formate gehören zu funk!

Zum Beispiel MrWissen2go. Er erklärt alles, was man in den Nachrichten nicht versteht. So zum Beispiel auch zur Coronakrise:

funk ist das "junge Angebot" der ARD und ZDF. Auch zu DASDING gehören einige funk-Formate - wie Kopfstimme, maiLab und Walulis.

Coronavirus? Keine Panik!