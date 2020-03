Wegen Corona sind in ganz Deutschland die Friseure geschlossen. Viele wissen jetzt nicht, wie sie ihre Spitzen schneiden können oder ganz neue Frisuren zusammen schnibbeln. Moderatorin Caro hat es für euch getestet.

Auf YouTube, gibt es mindestens 1,8 Milliarden Haarschneidetipps. Damit ihr euch nicht ALLE Videos durchgucken müsste, habe ich das schon für euch gemacht! Ich habe mich für zwei gute Methoden entschieden und für euch ausprobiert.

Im Video zeige ich euch ganz genau, wie die einzelnen Steps gehen. Hier findest du nochmal eine ausführliche Beschreibung.

Haare selbst schneiden - das brauchst du:

Haarbürste

Friseurschere (besser als Nagelschere und Co. / gibt es auch in Onlineshops)

ca. 10 Haargummis (je nach Haarlängee)

Hinweis:



Ich bin KEINE professionelle Friseurin! Alles "Auf eigene Gefahr"!

Ich beziehe meine Hinweisen und die einzelnen Schritten aus einem Sammelsurium aus ganz YouTube.

Leicht fettige Haare vom Homeoffice sind super! Man sollte die Haare nicht frischgewaschen schneiden, da sie dann nicht so griffig sind.

Wenn du sehr glatte Haare hast, dann ist die Gefahr größer, dass man "Schnittfehler" sieht, als bei lockigen Haaren.

Wenn du die Haare nass schneidest, kann es passieren, dass die Haare am Ende kürzer sind, als du wolltest. Nasse Haare sind schwerer, trockene Haare ziehen sich etwas zusammen.



Los geht's!

Haare selbst schneiden: Wie werde ich meinen Spliss los?

Der Splissschnitt ist selbst für Anfänger super easy und dabei kann eigentlich nichts schief gehen, da du nur einzelne Haare abschneidest und keine Strähnen. Deswegen werden deine Haare dadurch auch nicht kürzer, nur gesünder.



Haare glatt kämmen. Haare so scheiteln, wie du sie sonst trägst. Hinten Mittelscheitel und beide Haarsträhnen nach vorne legen. Einzelne fingerbreite Strähne nehmen und zusammen drehen (siehe Video) Jetzt stehen abgebrochene und splissige Haare aus der gedrehten "Wurst" ab. Die einfach abschneiden. Weiter Strähnen drehen und Durchgang wiederholen, bis du es bei allen Haaren gemacht hast. Fertig!

Haare selbst schneiden: Wie schneide ich meine Spitzen?

Wer Angst um seine geliebten Haare hat, sollte hier aufhören. Hier kann schon mal eher etwas schief gehen. Allerdings geht es hier meist nur um ein paar Zentimeter Haare, die man wegschneidet. Also, trau dich ruhig. Bei mir hat es auch geklappt 😊

Haare glatt kämmen. Haare so scheiteln, wie du sie sonst trägst. Hinten Mittelscheitel und beide Haarsträhnen nach vorne legen. Nun dicht am Kopf zwei Zöpfe machen. Damit die Haare möglichst gleichlang werden, sollte der jeweilige Zopf ungefähr hinterm Ohr sein. Wichtig: ENG am Kopf! In den jeweiligen Zopf in der Länge noch mehr Zopfgummis machen (siehe Video) bis nach unten. Das letzte Haargummi sollte genau in der Höhe sein, wo du deine Haare abschneiden möchtest. Das letzte Haargummi von beiden Zöpfen vergleichen, ob sie in der gleichen Höhe sind, damit die Haare gleich lang werden. Jetzt jeweils ÜBER dem letzten Zopfhgummi die Haare abschneiden. Haare öffnen und ausbessern, wo noch vereinzelte Strähnen zu lang sind (siehe Video). Wenn du nicht so einen geraden, glatten Cut möchtest, kannst du die Haare noch ein bisschen "fransig" schneiden, indem du mit der Schere nicht horizontal, sondern einzelne Strähnen noch etwas vertikal (siehe Video). Fertig!

Haare selbst schneiden - wie geht das?

Wenn du nicht nur Spitzen, sondern mehr abschneiden möchtest, befolgst du einfach die gleichen Schritte, wie vom "Spitzenschneiden", nur, dass du das letzte Haargummi eben weiter oben anbringst. Genau in der Höhe, wie kurz du die Haare haben möchtest.

Tipp: Je nachdem, wo du das erste Haargummi anbringst, fallen deine Haare anders. Setzt du es genau unters Ohr, werden deine Haare ungefähr gerade.Wenn du lieber einen "A-Linien-Schnitt" möchtest, also, dass deine Haare hinten kürzer und vorne länger sind, dann bringst du das erste Haargummi möglichst weit hinten am Hinterkopf an. Sollen deine Haare am Rücken "rund" verlaufen, also zur Mitte hin länger werden, dann muss du das Haargummi möglichst weit vorne anbringen.