vor ein paar tagen hatte ich ein interview im radio. mein erstes. erzählt habe ich so gut wie niemandem davon. mir wurde für meine arbeit gedankt - manchmal frage ich mich, ob ich es 'arbeit' nennen darf. ich empfand meine antworten als hart. ehrlich, aber hart. vielleicht genau das, was menschen hören müssen, weil sie es nicht hören wollen. ich wurde nach empfehlungen gefragt - in bezug auf häusliche gewalt und corona. wie gerne hätte ich eine klare antwort gegeben, die für alle funktioniert. wie gerne würde ich meine hand ausstrecken und den mut und die unterstützung weitergeben, die ich damals hatte. ich verstehe vieles, aber eben nicht alles. wer tut das schon? ich kann von mir und meinen erfahrungen erzählen, den dialog schaffen. ich bin einer der beweise, dass man aus dieser hölle, anders möchte ich es nicht nennen, rauskommen kann und sie verdammt nochmal ernst nehmen muss. ich tapse zwischen mut und hoffnung machen. alarm schlagen und warnen. die folgen seiner taten schränken mich bis heute ein. sie sind spür- und sichtbar, nicht nur für mich. es schnürt mir die kehle zu, wenn ich an die menschen denke, die mit täter*innen zusammen leben und keine pausen bekommen - zum atmen, verarbeiten, planen. die erschöpfung und anspannung durch angst, die permanent im nacken sitzt, ist kaum in worte zu fassen. die checklist, die man kontinuierlich im kopf durchgeht, zermürbend. pro und contra. was ist das kleinere übel, welche gefahr die größte? bleiben oder rennen? schweigen oder hilfe rufen? falls ja, wo, wie, wann? was spielt alles mit rein, wer ist noch in gefahr? wie weit gehen die drohungen, die ohnmacht? das sind berechtigte fragen, über die niemand urteilen darf - insbesondere menschen, die nicht wissen, wie es sich anfühlt, reichweite von missbrauch klein reden und eher kritik am opfer anstatt täter*innen üben, sollten hier hellhörig werden. es gibt kurzfristige möglichkeiten. langfristig ist ein generelles umdenken notwending, damit betroffene mehr vertrauen in sich selbst und die gesellschaft fassen, weniger beschämt und stigmatisiert werden, mut fassen und in sicherheit leben können. dabei können wir alle helfen. #häuslichegewalt #domesticviolence