Manche Traumjobs setzen ein Studium voraus – Abitur brauchst du aber nicht unbedingt. Hier erfährst du, wie du auch ohne Abi Medizin, Pharmazie, Jura und Co. studieren kannst.

Ein paar Zahlen vorab: Falls du kein Abi hast, aber trotzdem studieren möchtest, bist du nicht allein. Laut dem Centrum für Hochschulentwicklung machen das gerade etwa 60.000 Menschen in ganz Deutschland – so viele wie noch nie. Könnte auch an der großen Auswahl liegen. Für rund 8.000 Studiengänge werden Bewerber*innen auch ohne Abi zugelassen. Möglichkeiten gibt es theoretisch also genug.

Wie gut das auch in der Praxis funktionieren kann, zeigt zum Beispiel Julia. Sie hat ohne Abitur Medizin studiert und wird bald Ärztin.

Wie kann ich auch ohne Abitur studieren?

Ursula Ceelen, Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit Mainz, hat uns im DASDING-Interview erklärt, dass es ohne Abitur grundsätzlich drei verschiedene Einstiegsmöglichkeiten ins Unileben gibt.

So kannst du auch ohne Abi fürs Studium zugelassen werden 1) Berufliche Qualifikation Mit einer abgeschlossenen Meisterqualifizierung oder einem ähnlichen sogenannten „hochqualifizierten Bildungsabschluss", kannst du direkt ins Studium einsteigen. Gut zu wissen: Du hast freie Fächerwahl an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ob der Studiengang fachlich etwas mit deiner praktischen Ausbildung und deiner Meisterqualifizierung zu tun hat, ist nebensächlich. In manchen Bundesländern ist ein Beratungsgespräch vor der Einschreibung an der Universität aber Pflicht.





2) Abgeschlossene Ausbildung ohne Meisterqualifizerung oder ähnlichen Abschluss Du musst aber nicht unbedingt eine Meisterqualifizierung haben, um studieren zu können. Das geht auch einfach mit einer Ausbildung. Hier gibt es allerdings ein paar Einschränkungen. Gut zu wissen: Die Ausbildung muss erfolgreich abgeschlossen sein und du musst schon eine Weile in deinem Beruf gearbeitet haben. Außerdem muss dein zukünftiger Studiengang in vielen Fällen mit deiner ursprünglichen Ausbildung zu tun haben, also eine fachliche Nähe zum Berufsbild zeigen. Beispiele dafür wären eine Ausbildung im Gesundheitswesen, an die du ein medizinisches Studium anschließt, Wirtschaftswissenschaften nach einer kaufmännischen Lehre oder ein Pädagogikstudium, das auf einem Erziehungsberuf aufbaut. In manchen Bundesländern gibt es vor der Einschreibung zusätzlich eine Eignungsprüfung.





3) Begabtenprüfung In manchen Ländern ist es möglich, die Hochschulreife über eine "Begabtenprüfung" zu erhalten. Die Prüfung hat einen schriftlichen und einen mündlichen Teil. Gut zu wissen: Die Begabtenprüfung ist an einige Voraussetzungen gebunden, wie beispielsweise ein Mindestalter oder eine gewisse Berufserfahrung. In der Regel musst du dich über das Kultusministerium anmelden - das entscheidet dann, ob du zur Prüfung zugelassen wirst oder nicht und wie es nach der Zulassung weitergeht.

Was muss ich beachten, wenn ich ohne Abitur studieren möchte?

Die Zulassungsvoraussetzungen sind von Bundesland zu Bundesland verschieden, weil sich die Hochschulgesetze teilweise sehr deutlich voneinander unterscheiden. In Rheinland-Pfalz musst du zum Beispiel laut der Berufsberaterin deine Ausbildung mindestens mit einer Note von 2,5 abgeschlossen haben, um zugelassen zu werden. Dafür wird überlegt, ob man die Forderung nach zusätzlicher Berufserfahrung in Zukunft nicht einfach weglassen kann.

Beim Studium ohne Abitur gibt es in Deutschland also sehr viele Sonderfälle, Ausnahmen und unterschiedliche Regeln. Am besten also vorab nochmal individuell an der jeweiligen Hochschule für angewandte Wissenschaften oder Universität informieren!

Was ist eigentlich eine Hochschule für angewandte Wissenschaften? "Hochschule für angewandte Wissenschaften" klingt ziemlich kompliziert - und irgendwie so, als könnte man hier nur Mathe, Physik und Chemie studieren. Tatsächlich ist das aber das Gleiche wie eine „Fachhochschule“. Heißt jetzt nur anders.

Habe ich ohne Abitur schlechtere Chancen in der Arbeitswelt?

Laut Berufsberaterin Ursula Ceelen ist nicht bekannt, dass Uniabsolventen ohne Abitur schlechtere Chancen hätten als Uniabsolventen mit Abitur. In der Regel zähle für den späteren Arbeitgeber bei der Bewerbung nämlich der Studienabschluss, nicht der Schulabschluss.

Außerdem sind keine Unterschiede im Studierendenalltag bekannt.

Erfahrungsgemäß ist es so, dass Studierende ohne Abi oder ohne Fachhochschulreife im Studium ähnlich erfolgreich sind, wie andere Studierendengruppen. Ursula Ceelen, Berufsberaterin aus Mainz

Habe ich vielleicht auch Vorteile, wenn ich trotz Abitur erst eine Ausbildung mache?

Abitur, kein Abitur, Ausbildung ohne Studium, Ausbildung mit Studium, Studium mit Abi – es gibt zum Glück jede Menge Möglichkeiten.

So kennt Ursula Ceelen beispielsweise auch Fälle, in denen Studierende mit Abi zuerst eine Ausbildung gemacht haben und dann an die Uni gewechselt sind. Sie hatten laut der Expertin oft den Eindruck, dass die Praxiserfahrung ihnen gut getan habe und ihnen die Theorie leichter gefallen sei, weil sie vorher schon mit der Praxis zu tun hatten.