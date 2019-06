Sprachkurs

Was bekomme ich? Das entscheidest ganz allein du! Generell ist erstmal alles möglich: Vom Gruppenkurs bis zur privaten Einzelnachhilfe. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, helfen dir verschiedene Anbieter beim Finden der richtigen Sprachreise. Der Fachverband für Deutsche Sprachreiseveranstalter und der Deutsche Akademische Austauschdienst sind gute Ansprechpartner für dich und deine Fragen!

Was kostet das? Das hängt natürlich von der Dauer und dem Ziel der Sprachreise ab. Für eine Privatstunde zahlst du um die 40 Euro, 20 Unterrichtseinheiten im Gruppenkurs kosten um die 200 Euro.

Nice to know: In vielen Kursen kannst du direkt Prüfungen ablegen, die für manche Studiengänge später verlangt werden - zum Beispiel den TOEFL-Test, der für ein Englischstudium Pflicht ist. So schlägst du direkt zwei Fliegen mit einer Klappe!

What the Fact? Chinesisch ist absolut im Kommen und aktuell die am meisten ausgewählte Sprache an deutschen Sprachschulen.