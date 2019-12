2018 war ein geiles Kinojahr. Neben großen Blockbustern, gab es auch richtig gute und eher unbekannte Filmperlen. Das ist die ultimative Top-Liste der besten Filme 2018.

Zugegeben: Remakes, Prequels und Sequels werden immer beliebter. Verständlich, ist ja auch leicht verdientes Geld. Aber neben dem Marvel Cinematic Universe oder der Fantastic Beasts-Reihe, gabs auch diese Jahr 'ne Reihe an richtig guten Filmen. Wenn ihr alle Filme dieser Top-Liste abhaken könnt, habt ihr vieles richtig gemacht. Wenn nicht, dann mal ran an den Speck.

Hinweis: Diese Liste bezieht sich auf Filme, die 2018 in Deutschland gestartet sind. Die Reihenfolge der Liste ist willkürlich gewählt.

🎵 A Star is Born

Jaja, ist klar. Auch die Geschichte von "A Star is Born" wurde gefühlt schon hundertmal verfilmt. ABER: Der Musikfilm wird schon jetzt als heißer Kandidat für die Oscars 2019 gehandelt. Und das völlig zu Recht! Bradley Cooper - richtig, der Typ aus Hangover - führt Regie und spielt gleichzeitig den alternden Rockstar. Die wahren Stars des Films sind aber Lady Gaga und die Musik. Gemeinsam mit Bradley Cooper schrieb die Pop-Queen den Soundtrack. Vorsicht vor dem Ohrwurm...

😱 Hereditary

Der wohl beste Horrorfilm des Jahres, wenn nicht sogar der letzten Jahrzehnte. Und nein, das ist nicht übertrieben. Wenn man es genau nimmt, ist "Hereditary" eigentlich ein Familiendrama, gespickt mit wunderbar eingesetzten Horror-Elementen - und verzichtet fast vollständig auf langweilige Jumpscares. Und wenn doch, dann sind sie genau richtig. Der Film baut über die gesamte Laufzeit eine unfassbar unangenehm gruselige Stimmung auf, kommt ohne viel Schnitte aus und brennt einem Bilder in den Kopf, die man nicht mehr so schnell los wird.

Ihr liebt Horror? Dann müsst ihr diese Filme gesehen haben

🎸🎤 Bohemian Rhapsody

Als der Film vor Jahren angekündigt wurde, war das Medienecho groß. Kein Wunder: Die Band Queen gehört noch immer zu den größten Rockbands aller Zeiten. Im November 2018 war es dann soweit. Und es wurde eine große Queen-Party. Kleiner Fun-Fact: Lange Zeit wurde Sascha Baron Cohen alias Borat als Freddy Mercury gehandelt. Hätte auch was...🤔

👨‍❤️‍👨 Call Me by Your Name

Diesen Film kann man nur sehr schwer in Worte fassen. Und wenn, dann nur mit Plattitüden. Zum Beispiel: Wenn sich eine Geschichte wirklich echt anfühlt, dann ist es "Call Me by Your Name". Doch Plattitüden werden diesem Film nicht gerecht. Es ist eine Hommage an die Freundschaft, Familie und Liebe. Der Film schmeckt nach Urlaub, Nostalgie und Sehnsucht. Für mich der beste Film 2018. Mit Abstand.

🐟 Shape of Water

Nicht jedes Jahr gewinnt der beste Film auch den Oscar für den besten Film. Mit "Shape of Water" von Regisseur Guillermo del Toro hat die Academy aber alles richtig gemacht. In der Fantasy-Romanze verliebt sich die stumme Reinigungskraft Elisa in das mysteriöse Unterwasser-Wesen. Eine schöne kleine Liebesgeschichte zweier Underdogs, die gegen die gesellschaftlichen Normen ankämpfen.

🌆 The Disaster Artist

Manche Filme werden gefeiert, weil sie das Kino revolutioniert haben. Manche sind aber auch so schlecht, dass sie zum Kult werden. "The Room" von Tommy Wiseau zum Beispiel. Die Geschichte um den Entstehungsprozess dieses "Kunststücks" ist dabei schon so legendär, dass es jetzt darüber einen kompletten Film gibt. "The Disaster Artist" macht sich aber nicht über den Film lustig, sondern versucht den Menschen dahinter zu verstehen. Und das ist streckenweise echt tiefgründig. James Franco, der den Mythos Tommy Wiseau verkörpert, macht das übrigens so gut, dass O-Ton absolut Pflicht ist.

Bock auf noch mehr Filme? Hier sind die besten Filme über Einsamkeit

🙎👮 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ist haarscharf an dem Oscar für den besten Film vorbeigeschrammt. Dabei ist er mindestens genauso stark wie "Shape of Water". In der Hauptrolle überragt Frances McDormand alles. Doch der Star des Films ist - so absurd das auch klingt - das Drehbuch. Nach all den zahlreichen Remakes zeigt Martin McDonagh, dass auch originelle Storys im Mainstream funktionieren. Gutes Schauspiel, tolle Bilder und coole Dialoge - was will man mehr?

🌠 Your Name

Diesen Film kennt in Deutschland wahrscheinlich - mal abgesehen von der Anime-Szene - keine Sau. Sollte man aber. "Your Name" ist nämlich der erfolgreichste Anime aller Zeiten. Sogar vor "Chihiros Reise ins Zauberland". In Japan kam das Meisterwerk schon 2016 in die Kinos, in Deutschland mussten wir bis 2018 warten. Der Film ist keine reine Körpertausch-Geschichte à la "Freaky Friday", sondern überrascht mit einem krassen Twist am Ende. Nicht nur für Anime-Fans Pflichtprogramm!