Was haben DRUCK, Tabula Rasa und Im Knast gemeinsam? Diese Serien kannst du dir alle for free im Internet reinziehen. Und es gibt noch mehr.

Klar, Netflix, Amazon Prime oder Sky sind schon cool. Da gibt's Serien ohne Ende zum Durchsuchten. Aber was noch cooler ist: Serien, die dir umsonst reinziehen kannst. Wir haben für dich ein paar interessante Serien gesammelt, die du ohne Account streamen kannst:

TABULA RASA

"Tabula Rasa" ist eine belgisch-deutsche Psycho-Thriller-Serie und geht gerade auf Netflix richtig ab. Um sie dir anzuschauen, brauchst du aber kein Netflix-Abo! Die Serie gibt's für umme in der ZDF-Mediathek. In "Tabula Rasa" geht es um die Tänzerin Mie, die nach einem Unfall an Amnesie leidet. Das heißt, sie kann sich an kaum was erinnern. Und dann wird ihr auch noch ein Mord vorgeworfen. An einem Mann, an den sie sich nicht erinnern kann...

DRUCK (funk)

"DRUCK" ist vor allem bei den Jüngeren aktuell mega beliebt und gehypt. Immerhin geht's genau um die Themen, die Jugendliche in dieser Phase beschäftigen. "DRUCK" ist eine Adaption der norwegischen Serie "Skam". Bisher gibt es drei Staffeln. Alle Folgen kannst du in der ZDF-Mediathek anschauen oder einfach auf dem YouTube-Kanal. Die erste Folge gibt's hier. 👇

EDEN

"Eden" erzählt fünf lose zusammenhängende Geschichten in sechs Episoden. Das Besondere an der Serie: Der Fokus liegt dabei auf total unterschiedlichen Perspektiven: zwei junge Nigerianer auf der Reise mit Schleppern nach Europa, zwei Sicherheitsmänner in einem griechischen Flüchtlingscamp plus eine deutsche und eine syrische Familie.

Die sechs Folgen gibt's hier in der arte-Mediathek! Oder auf dem arte-YouTube-Channel.

PATCHWORK GANGSTA (funk)

Ganz neu ist auch die Webserie "Patchwork Gangsta". In der SWR-Dramedy-Serie trifft deutscher Gangster-Rap auf Spießbürgertum. Und das ist richtig witzig. 😂

"Patchwork Gangsta" kannst du hier for free streamen!

NIX FESTES - Comedy

"Nix Festes" ist eine Comedy-Serie von ZDFneo. Dem Ein oder Anderen dürfte Josefine Preuß noch aus Türkisch für Anfänger bekannt sein. In "Nix Festes" spielt sie eine Autorin, die in einer Berliner WG wohnt. Es geht um die Generation der Beziehungsunfähigen.

Nix Festes hier kostenlos rein ziehen.

IM KNAST - Sitcom

"Im Knast" ist eine lustige Serie über drei Typen, die eben im Knast sind. Dennis Moschitto spielt einen der drei Jungs. Hier werden ordentlich die Knast-Klischees ausgeschöpft.

Im Knast hier for free streamen.

Generell lohnt es sich mal immer in der ARD- oder ZDF-Mediathek vorbei zu schauen. Hier werden immer wieder Serien oder auch Spielfilme und interessante Dokus kostenlos zum Streamen angeboten.