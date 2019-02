Heute werden die Nominierten der Goldenen Himbeere 2019 bekanntgegeben. Wir haben die Rekord-Jäger des Negativ-Preises gesammelt.

Die Goldene Himbeere (Original: Golden Raspberry Awards, kurz: Razzies) zeichnet jedes Jahr die schlechtesten Leistungen eines Filmjahres aus.

Die aktuellen Nominierungen sind veröffentlicht worden und zaubern uns neben der üblichen Schadenfreude auch noch einen Schmunzler auf die Backen. Unter all diesen üblen Schauspielern ist auch ein Typ, der eigentlich gar kein Schauspieler ist: Donald Trump!

Hier die wichtigsten Nominierungen für 2019

Schlechtester Film

💩 Gotti

💩 The Happytime Murders

💩 Holmes und Watson

💩 Robin Hood

💩 Winchester

Schlechtester Schauspieler

💩 Johnny Depp (Sherlock Gnomes)

💩 Will Ferrell (Holmes und Watson)

💩 John Travolta (Gotti)

💩 Donald Trump (Fahrenheit 11/9 und Death of a Nation)

💩 Bruce Willis (Death Wish)

Schlechteste Schauspielerin

💩 Jennifer Garner (Peppermint - Angel of Vengeance)

💩 Amber Heard (London Fields)

💩 Melissa McCarthy (The Happytime Murders und Life of the Party)

💩 Helen Mirren (Winchester)

💩 Amanda Seyfield (The Clapper)

Schlechtestes Remake, Rip-off oder Sequel

💩 Death of a Nation

💩 Death Wish

💩 Holmes und Watson

💩 Meg

💩 Robin Hood

Hier gibt's für euch auch noch die Rekord-Preisträger und damit die schlechtesten Schauspieler aller Zeiten.

🧔 DIE SCHLECHTESTEN SCHAUSPIELER

Adam Sandler 🏆🏆🏆

"It's too damn hot for a penguin to just be walking around here." Billy Madison adamsandler, Instagram, 7.11.2014, 19:34 Uhr

Mit drei Goldenen Himbeeren landet Adam Sandler (überraschend) nur knapp in der TOP3 der meistausgezeichneten schlechtesten Schauspieler.

2000: Als Sonny in "Big Daddy"

2012: Als Danny in "Meine erfundene Frau" & Jack in "Jack und Jill"

2013: Als Donny in "Chaos Dad"

Funfact: Adam Sandler hat in "Jack und Jill" auch die Schwester von Jack gespielt und dafür auch noch eine Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin bekommen.

Unser Tipp: Adam Sandler sollte wohl besser in keinem Film mehr mitspielen, in dem es um Daddys geht.

Kevin Costner 🏆🏆🏆

Glad it's Friday. Looking forward to the weekend. Stay warm, everyone. kevincostnermodernwest, Instagram, 14.11.2014, 23:00 Uhr

Kevin Costner sucht wahrscheinlich gerade nach noch schlechteren Schauspielern als er. Die gibt es, denn mit drei Goldenen Himbeeren hat er nicht die meisten.

1992: Als Robin Hood in "Robin Hood - König der Diebe"

1995: Als Wyatt in "Wyatt Earp - Das Leben einer Legende"

1998: Als The Postman in "The Postman"

Unser Tipp: Filme, in denen der Name der Hauptrolle gleichzeitig der Filmtitel ist, lieber sein lassen.

Sylvester Stallone 🏆🏆🏆🏆

Was auffällt: Sylvester Stallone schaut auf seinen Instagram-Bildern überdurchschnittlich oft sehr grimmig und schlecht gelaunt. Ob's daran liegt, dass er die Liste der schlechtesten Schauspieler anführt? Wir wissen es nicht, aber bei der Goldenen Himbeere hat er vor allem in den 80ern ordentlich abgeräumt:

1985: Als Nick in "Der Senkrechtstarter"

1986: Als Rambo in "Rambo II" & Rocky in "Rocky IV"

1989: Als Rambo in "Rambo III"

1993: Als Joe in "Stop! Oder meine Mami schießt!"

Funfact: Für zwei von vier Rambo-Filmen wurde Sylvester als schlechtester Schauspieler ausgezeichnet. Im Herbst 2019 kommt Teil 5 - eine 50:50 Chance, dass es schlecht wird.

Unser Tipp: Seinen letzten ausgezeichneten Film für seine Schauspielkarriere wörtlich nehmen. Danke.

Keine Fails, dafür gute Schauspieler gab's bei den letzten Oscars

👩 DIE SCHLECHTESTEN SCHAUSPIELERINNEN

Demi Moore 🏆🏆

Genau wie Sharon Stone und Pia Zadora hat Demi Moore zweimal als schlechteste Schauspielerin beim Razzie gewonnen. Wir sagen mal so: Ende der 90er waren jetzt nicht so ihre Glanzzeiten.

1997: Als Erin in "Striptease"

1998: Als Jordan in "Die Akte Jane"

Unser Tipp: In "Striptease" war sie Ex-FBI-Agentin, in "Die Akte Jane" war sie bei der Navy - vielleicht mal nix mit Polizei und so machen.

Bo Derek 🏆🏆🏆

On my way. Today is the day! Our friend @reallyboderek will be at our #SolanaBeach store today at 2PM to talk to us about @boderekpetcare! reallyboderek, Instagram, 27.10.2017, 22:26 Uhr

Inzwischen postet Bo Derek auf Instagram eigentlich nur noch Hundebilder und hat sogar ein eigenes Shampoo für Hunde rausgebracht. Klappt's mit dem Schauspielern etwa nicht mehr so gut? Das wollen wir nicht beurteilen, aber es hat zumindest für drei Goldene Himbeeren als schlechteste Schauspielerin gereicht.

1982: Als Jane in "Tarzan - Herr des Urwalds"

1985: Als Mac in "Bo Derek's Ekstase"

1991: Als Katie in "Mein Geist will immer nur das Eine..."

Unser Tipp: Mit Dog-Content und Hundeshampoos kann man nicht viel falsch machen.

Madonna 🏆🏆🏆🏆🏆

Sometimes you know i gotta tell it like it is! ❤️#rebelhearttour madonna, Instagram, 28.8.2015, 20:45 Uhr

Ganz ehrlich: Bis eben wussten wir nichtmal, dass Madonna ernsthaft auch Schauspielerin ist. Also nicht nur so ein paar Gastauftritte, sondern so richtig als Hauptrolle. Wenn wir uns die fünf Razzies für ihr Schauspieltalent anschauen, hätten ihr ein paar mehr Nebenrollen vielleicht ganz gut getan.

1987: Als Gloria in "Shanghai Surprise"

1988: Als Nikki in "Who's That Girl"

1994: Als Rebecca in "Body of Evidence"

2001: Als Abbie in "Ein Freund zum Verlieben"

2003: Als Amber in "Stürmische Liebe - Swept Away"

Funfact: 2003 gab es bei den Auszählungen ein Unentschieden. Madonna musste sich den Preis tatsächlich mit Britney Spears (als Lucy in "Not a Girl") teilen.

Unser Tipp: Mach's wie Britney, bleib beim Singen!