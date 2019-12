Bald beginnt die beste Zeit im Jahr: Lebkuchen, Weihnachtsmärkte, Glühwein - und gaaaaanz viele Weihnachtsfilme schauen. Damit du deine Zeit nicht mit Suchen verschwendest, haben wir dir die schönsten Weihnachtsfilme auf Netflix, Amazon Prime und Co. zusammengefasst.

🎅 Die schönsten Weihnachtsfilme auf Netflix

A Christmas Prince

Darum geht's: Die Journalistin Amber reist beruflich in das osteuropäische Land Aldovia, um dort undercover von der Krönung eines Prinzen zu berichten. Und natürlich verliebt sie sich in den Macho-Prinzen...

Fazit: Wer Bock auf kitschige Weihnachtsromantik hat und mal zwei Stunden sein Hirn ausstellen will, der kann sich den Film schon mal geben. Die Fortsetzung "A Christmas Prince: The Royal Wedding" ist aber noch trashiger als Teil 1 und lohnt sich eher nicht! Und Teil 3 "A Christmas Prince: The Royal Baby" ist auch schon angekündigt...

Kevin - Allein in New York

Darum geht's: WAS, DU HAST DIESEN FILM NOCH NICHT GESEHEN?! Naja, ok: In "Kevin - Allein in New York" reist Kevins Familie in den Urlaub nach Florida, während Kevin aus Versehen in New York landet und dort natürlich wieder auf die Einbrecher aus Teil 1 trifft.

Fazit: Ein absoluter Klassiker, der dem ersten Teil in nichts nach steht. Nostalgie pur, gute Songs und richtig witzig. Rund um die Weihnachtszeit Pflichtprogramm!

Charlie und die Schokoladenfabrik

Darum geht's: Willy Wonka betreibt eine große und geheimnisvolle Schokoladenfabrik und lädt fünf Kinder in die Fabrik ein. Der Junge Charlie ist Teil der Besucher.

Fazit: Ja, der Film ist etwas weird und vielleicht nicht der beste Johnny Depp-Film. Aber er macht echt Spaß, es gibt singende Oompa Loompas und hat einen ziemlich coolen Look. Kleiner Funfact zum Angeben: Ein Teil des Films wurde hier in Gengenbach im Schwarzwald gedreht. Im Film ist das allerdings als Düsseldorf angegeben.

Weihnachten in der Wildnis

Darum geht's: Nachdem sich ihr Mann plötzlich von ihr scheiden lassen hat, reist Kate Conrad nach Afrika und findet dort ziemlich schnell ihre Berufung...

Fazit: Teilweise schon sehr trashig, aber mal keine "weiße Weihnacht in New York" wie gefühlt jeder andere Film.

Klaus

Darum geht's: Der Film zeigt die Freundschaft zwischen dem Postboten Jasper und Klaus, der nördlich des Polarkreises zurückgezogen Spielsachen baut. Vielleeeeicht erzählt der Film ja, wie aus dem Eigenbrötler Klaus eine Legende wird. Aber nur vielleicht. 🤷

Fazit: Richtig cooler Animationsstil und super schöne Geschichte. Alles bisschen kantiger und demnach mal eine schöne Abwechslung zu dem "Frozen-Look". Ist nämlich gezeichnet und nicht animiert. Hinter dem Film steckt übrigens ein kleines Zeichentrickstudio aus Spanien. Der Regisseur hat übrigens lange bei Disney gearbeitet.

Prinzessinnentausch

Die Idee zu "Prinzessinnentausch" gab's gefühlt schon zig Mal und erinnert stark an "Ein Zwilling kommt selten allein"... Aber schau mal selbst:

Darum geht's: In dem Film spielt der Highschool-Musical-Star Vanessa Hudgens die amerikanische Bäckerin Stacy, die zu einem Backwettbewerb ins Königreich nach Belgravia eingeladen wird. Vor Ort gibt es eine kleine Verwechslung mit der zukünftigen Prinzessin des Landes.

Fazit: Vanessa Hudgens in einer Doppelrolle, ein Prinz und eine kitschige Weihnachtslandschaft kombiniert mit offensichtlicher Handlung. Nichts für Leute, die gerne anspruchsvolle Filme schauen. Klassischer Prinzessinnen-Weihnachts-Liebesfilm mit hohem Wohlfühlfaktor und flacher Story.

Kaminfeuer

Kleiner Tipp, falls du, wie wahrscheinlich die meisten, keinen eigenen Kamin zuhause hast: Es gibt auf Netflix einen "Kaminfeuer"-Sender, der dein Zimmer in ein WEIHNACHTS-ZIMMER verwandelt. Inklusive beruhigendes Knistern. Aaach. 💛

🎅 Die schönsten Weihnachtsfilme auf Amazon Prime

3 Haselnüsse für Aschenbrödel (Auch auf Netflix)

Darum geht's: "3 Haselnüsse für Aschenbrödel" erzählt die klassische Geschichte des Märchens "Aschenputtel". Aschenbrödel lebt als Waisenkind bei ihrer strengen Stiefmutter und wird von allen erniedrigt. Doch dann trifft sie auf den Prinzen...

Fazit: Ziemlich alter Schinken, die Nostalgie überwiegt hier. Aber: Sobald dieser Soundtrack beginnt, ist das einfach nur Weihnachten pur! 😍

Tatsächlich Liebe

Darum geht's: Ganz viele kleine, süße Geschichten, die rund um Weihnachten spielen.

Fazit: Der wohl meistgeguckte Weihnachtsfilm ever! Gehört also fast schon zur Allgemeinbildung. Wer RomComs (also romantische Komödien) mag, wird diesen Film lieben.

Harry Potter

Darum geht's: Wer diese Filme noch nicht gesehen hat, hat anscheinend die letzten Jahren hinter'm Mond gelebt und wird das eh nicht an Weihnachten anschauen. ;)

Fazit: Ja, eigentlich ist das kein klassischer Weihnachtsfilm. Aber schlussendlich entscheidet das eh jeder für sich selbst. Für viele gehört der "Harry Potter"-Marathon absolut zu Weihnachten und wird jedes Jahr geguckt.

🎅 Weihnachtsfilme auf Sky

Grinch

Darum geht's: Der Grinch is back! Jetzt neu animiert und bisschen netter als in der Realverfilmung von 2000. Der Grinch ist immer noch kein Weihnachts-Fan und will auch anderen das Fest vermiesen.

Fazit: Einzig die Synchronstimme von Otto Waalkes ist irgendwie unpassend. Ansonsten ist das ein kleiner, sympathischer Weihnachtsfilm, der sich doch deutlich von der Realverfilmung mit Jim Carrey unterscheidet.

🎅 Das läuft im Free TV

Wie jedes Jahr heißt es: Erst wenn wieder Weihnachtsmann und Co. KG auf Super RTL anläuft, beginnt so richtig die Weihnachtszeit. Dieses Jahr ist es schon seit dem 22. November soweit! Mit dem besten Intro aller Zeiten: "Weihnachtsmann, sag mir, wieso bist du so schlau..."🎶

Falls du nicht so der Filmfan bist oder dir Filme einfach zu lang sind, gibt's hier die einige der besten Weihnachtsfolgen unserer Lieblingsserien!

🎅 Die schönsten Weihnachtsepisoden unserer Lieblingsserien (Auswahl)

New Girl - Staffel 1, Folge 9

Friends - Staffel 7, Folge 10

How i Met your Mother - Staffel 2, Folge 11

BoJack Horseman Christmas Special

Modern Family - Staffel 3, Folge 10

Gilmore Girls - Staffel 1, Folge 10