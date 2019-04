2019 kommt König der Löwen als Realverfilmung ins Kino. Jetzt ist der offizielle Trailer da und du so: Awwwwww!

Nach "Die Schöne und das Biest" und "Tarzan" bringt Disney 2019 die nächste Realverfilmung eines Klassikers aus deiner Kindheit raus: "König der Löwen!"

Jetzt hat Disney den offiziellen Trailer zu "König der Löwen" veröffentlicht und wir können das erste Mal sehen, was uns bei dem Film erwartet. Und ganz ehrlich: Simba, Mufasa, Rafiki und Co. sehen aus, wie echte Tiere und nicht wie eine billige Kuscheltier-Animation. Der kurze Trailer macht schon richtig Bock auf den Film... und es tut fast ein bisschen weh, dass der Film erst im Sommer 2019 rauskommt.

Und im Vergleich zum Original sieht der neue "Konig der Löwen" dann so aus:

Beyoncé und Seth Rogen als Promi-Sprecher

Für die Realverfilmung konnte Disney auch einige Prominente Sprecher gewinnen. Simbas Freundin Nala wird von Pop-Queen Beyoncé gesprochen und Comedian Seth Rogan spricht das Warzenschwein Pumba. Leider haben wir davon nicht viel in der deutschen Übersetzung. Doch die Chance ist hoch, dass auch in Deutschland noch Prominente Sprecher kommen. Vielleicht Luke Mokridge als Timon? Why not?