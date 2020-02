Am Sonntag, 9. Februar, werden in Hollywood wieder die Oscars verliehen. Pflichtprogramm für alle Filmfans. Doch weißt du, welche krassen Regeln hinter der Oscar-Verleihung stecken?

Erstmal der wichtigste Fact vorab: Die Preisverleihung heißt offiziell gar nicht "Oscars", sondern "Academy Award of Merit". Gerüchten zufolge hat damals die Vorstadtssekretärin beim Anblick der Statue gesagt: "Der sieht ja aus wie mein Onkel Oscar!" Immer noch besser als der sperrige Titel "Academy Award of Merit", oder? 😂

So, jetzt aber zum Wesentlichen.

Welche Regeln muss ein Film einhalten, um für einen Oscar nominiert zu werden?

Damit ein Film für einen Oscar nominiert werden kann, muss er mindestens 40 Minuten lang sein UND im Vorjahr in einem Kino im Umkreis von L.A. (Hollywood) gezeigt worden sein. Und das mindestens für eine Woche.

In den letzten Jahren gab es deswegen immer wieder Streit zwischen den großen Hollywood-Firmen und Netflix, die sich bei den Oscars vernachlässigt fühlen. Problem: Netflix haut seine Originals immer direkt auf ihrer Streaming-Plattform raus und damit entsprechen die Filme nicht den Oscar-Regeln.

Aber: Netflix umgeht das Ganze, indem sie einzelne Filme nur ganz kurz in die Kinos in L.A. bringen. Dadurch konnten dieses Jahr auch die Netflix-Filme "The Irishman", "Marriage Story" oder "Two Popes" nominiert werden. Amazon Studios bringt die Filmen an denen sie die Rechte haben, wie "The Report" mit Adam Driver, ganz regulär und für längere Zeit in die Kinos.

Aber wer stimmt jetzt eigentlich bei den Oscars ab?

Über 9.000 Menschen bilden die Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Die besteht vor allem aus ehemaligen Preisträgern, die in diesen exklusiven "Club" eingeladen werden: Regisseure und Regisseurinnen, Kameramänner und -frauen und Schauspieler und Schauspielerinnen. Auch aus Deutschland stammen einige Academy-Mitglieder: Zum Beispiel Daniel Brühl oder der Regisseur Fatih Akin.

Die Academy steht aber schon länger in der Kritik, da sie zu großen Teilen aus weißen und männlichen Mitgliedern besteht. In den letzten Jahren wurde daher verstärkt auf mehr Diversität bei der Auswahl der Mitglieder geachtet.

Jedes Mitglied darf bis zu fünf Nominierungen abgeben. Und zwar jeder nur für die Kategorie, in der er auch arbeitet. Also ein Regisseur nominiert nur in der Kategorie "Beste Regie" oder Schauspieler andere Schauspieler. Außer bei der Kategorie "Bester Film": Da darf jeder abstimmen. Problem: 2015 kam raus, dass über fünf Prozent der Mitglieder nicht alle Filme der Kategorie "Bester Film" gesehen haben. 😱 Das hat Hollywood Reporter berichtet. Ob alle Mitglieder überhaupt alle Filme gesehen haben, wird demnach nicht kontrolliert.

Wer moderiert bei den Oscars 2020?

Keiner. Und das zum zweiten Mal in Folge. Nachdem 2019 der ursprüngliche Moderator Kevin Hart aufgrund von fragwürdigen Tweets wieder abgesetzt wurde, lief die Show ohne festen Moderator. Und das kam beim Publikum gut an. Deshalb wurde wohl auch dieses Jahr auf den Moderator verzichtet.

Bester Film und Co.: Wer sind die Oscar-Favoriten 2020?

Als wichtigste Kategorie gilt - neben "Bester Hauptdarsteller" und "Beste Hauptdarstellerin" - die Kategorie "Bester Film". Die Favoriten für den besten Film sind dieses Jahr vor allem "Joker", das One-Take-Kriegsdrama "1917" oder Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood".

Volle Punktzahl für „Joker“! Joaquin Phoenix spielt einen absolut oscarwürdigen Joker, der unter die Haut geht. Ein Film, der eigentlich gar kein richtiger „Joker“-Film ist, sondern einen armen Mann zeigt, der von der Gesellschaft immer wieder rumgeschubst wird und irgendwann durchdreht. Ein absolutes Meisterwerk. 😍 Einzig allein die Musikauswahl in einer ganz bestimmten Szene ist absolut verwerflich: Dort wird ein Song eines verurteilten Sexualverbrechers gespielt, der dadurch ziemlich viel Geld abstauben könnte... Wie ist es bei euch? Freut ihr euch auf @jokermovie? ____________ #joker #review #movie #dasding #kino #dc #marvel #joaquinphoenix dasding, Instagram , 10.10.2019, 17:05 Uhr

Die größte Überraschung könnte aber der südkoreanische Film "Parasite" werden, der für insgesamt sechs Oscars nominiert wurde - inklusive für den besten Film. Als fremdsprachiger Film ist das eine außergewöhnliche Leistung, denn normalerweise werden in dieser Kategorie nur Filme in amerikanischer/englischer Sprache gelistet.

Bester Hauptdarsteller wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Joaquin Phoenix für seine Perfomance in "Joker". Der Schauspieler hat bereits bei den Golden Globes 2020 abgeräumt. Und die Golden Globes gelten als wichtigster Indikator für die Oscars! Als beste Hauptdarstellerin ist neben Scarlett Johansson für "Marriage Story" auch Renée Zellweger für "Judy" die Favoritin.

Und hier noch ein paar witzige Oscar-Fun Facts für die nächste Party:

👉 Die Oscar-Statue ist gar nicht so leicht, wie sie aussieht. Sie wiegt fast vier Kilo! 😳

👉 "Ben Hur", "Titanic" und "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" haben alle jeweils elf Oscars abgeräumt, die meisten ever!

👉 Bei den Oscars 2017 wurde fälschlicherweise "La La Land" als bester Film ausgerufen - erst kurz danach wurde der Fehler korrigiert und der Oscar den Machern von "Moonlight" überreicht.

👉 Die längste Dankesrede gab es bei den Oscars 1943 und ging fünf Minuten und 30 Sekunden. Die kürzeste Rede hielt dagegen Patty Duke 1962. Sie sagte lediglich "Thank you!"

