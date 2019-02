Netflix, Amazon und Co. bieten nicht nur ultra viele Serien an, sondern auch coole Dokumentationen. Spätestens seit Fyre sind die der Shit! Welche Dokus du gesehen haben solltest, checkst du hier.

❗ Vorneweg ist noch wichtig ❗

Auch wenn das hier Dokus sind, solltest du sie genauso kritisch ansehen, wie andere Sendungen und Beiträge. Manche Sachinhalte werden in manchen Dokus bewusst hervorgehoben oder im Gegenteil, zu wenig beleuchtet.

Fyre

Heftig, was der Typ in der Doku abzieht! Denn Fyre zeigt, wie ein Typ ein krasses Deluxe-Festival plant, das am Ende nicht mal stattfindet. Millionen investierte Billy McFarland in das Festival und zieht jede Menge Kollegen mit in das Projekt "Fyre-Festival". Dass das ganze Projekt aber komplett ungeplant und unrealistisch ist, will sich Billy McFarland nicht eingestehen. Eine Doku, bei der man nur da sitzt und den Kopf schüttelt.



Wo zu sehen: Netflix

Diese Dokus sind genauso spannend, wie die zum FYRE-Festival!

Dokus über Stars wie Avicii, Ariana Grande, Marteria und Co.

Inzwischen haben viele große Stars wie Ariana Grande, Lady Gaga und Avicii auch Dokumentationen über ihr Leben. In den Dokus erkennst du auf einmal Seiten an Stars, die du bisher noch nie so gesehen hast. Du bekommst einen kompletten Überblick über Erfolge, Rückschläge und Emotionen der Stars.

Hier sind die Dokus der Stars auf einen Blick

Champions der Stars

Back in my studio! First writing camp of the year starts today 😆 #excitedface felixjaehn, Instagram, 13.1.2019, 10:30 Uhr

Passend zu den Dokus über die Stars, ist diese Doku hier: In Champions der Charts erklärt zum Beispiel Felix Jaehn, wie Hits entstehen und die Musikindustrie so tickt.



Wo zu sehen: Hier auf 3sat

Chef's Table

Foodpor-Alarm! Chef's Table porträtiert in jeder Folge einen anderen Sternekoch/eine andere Sterneköchin. Jede Folge zeigt komplett unterschiedliche kulinarische Welten und ist total abwechslungsreich. Nur eins haben alle Chef's Table Folgen gemeinsam: Hunger ist am Ende so was von vorprogrammiert.



Wo zu sehen: Netflix

All Or Nothing

Diese Dokureihe begleitet in den einzelnen Folgen verschiedene Sportvereine. Zum Beispiel den Fußballverein Manchester City oder auch das Football-Team Arizona Cardinals.



Wo zu sehen: Amazon Prime

The True Cost

Die Modeindustrie hat ihre Schattenseiten, das wissen vermutlich viele. In The True Cost wird das aber ziemlich beeindruckend dokumentiert.



Wo zu sehen: Netflix

Weltmacht Google

Die, die auf den Schutz ihrer Daten wertlegen könnte diese Doku besonders gut gefallen. In der Doku Weltmacht Google schaut das ZDF nämlich mal hinter die bunte Google-Fassade.



Wo zu sehen: Die ganze ZDF-Doku gibt es zum Beispiel auch hier oben auf YouTube

Room 237

Wenn du "The Shining" gesehen hast und dir der Film alleine nicht reicht - es gibt eine ganze Doku über die Symbolik des Films: Room 237



Wo zu sehen: Amazon Prime

Lösch dich!

Woher kommt eigentlich manchmal dieser gebündelte Hass auf Social Media? Unser Kollege Rayk Anders von Funk hat mit seinem Team die Verantwortlichen, die sogenannten "Trolle" verfolgt. In der Doku "Lösch dich!" berichtet Rayk, wie gezielt Shitstorms, Mobbing oder sogar Wahlmanipulation betrieben wird.



Wo zu sehen: YouTube-Kanal von Rayk Anders