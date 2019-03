Im April kommt Marvels "Endgame" in die Kinos. Endlich erfahren wir, wie der Kampf gegen Thanos endet. Diese Marvel-Filme solltest du am besten vorher schauen, um wirklich alles zu checken!

Das Marvel-Universum: 10 Jahre und 21 Filme

Jetzt kommt "Avengers Endgame"

Es ist wieder so weit: Mit "Avengers Endgame" wird das Marvel-Universum um einen Film erweitert. Das Besondere an "Avengers Endgame": es ist das erste große Finale im MUC (Marvel Cinemativ Universe). Nach dem krassen Cliffhanger in "Avengers Infinity War" wird "Endgame" die Geschichte um Thanos weiterführen und wahrscheinlich auch beenden.

Darum geht es in "Avengers Endgame" "Avengers Endgame" setzt mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt an dem krassen Ende des Vorgängers an. Tony Stark treibt verletzt irgendwo im Weltall herum, während auf der Erde um Captain America pure Verzweiflung herrscht. Ohne viel spoilern zu wollen, wird wohl Captain Marvel (Brie Larson) eine entscheidene Rolle im Kampf gegen Thanos spielen. Ansonsten hält sich Marvel mit Informationen zum neuen Film noch stark zurück.

Mit der richtigen Reihenfolge checkst du alle Insider

Wer im Marvel-Universum durchstarten will, muss nicht unbedingt krasses Vorwissen mitbringen. Ein kleiner Tipp hilft schon, um sich einen möglichst guten Überblick zu verschaffen: die Marvel-Filme in der besten Reihenfolge zu schauen. Denn die ist nicht etwa nach dem Release, weil es sich bei manchen Filmen um Prequels, Sequels oder Solo-Filme zu den Superhelden handelt. Das Gute: Mit dieser Reihenfolge checkst du dann zum Beispiel auch alle Querverweise zwischen den einzelnen Filmen. :wink:

Was ist die sinnvollste Reihenfolge für die Marvel-Filme?

Captain America: The First Avenger (chronologisch gesehen der erste Marvel-Film) Captain Marvel (chronologisch an zweiter Stelle, aber es macht eigentlich mehr Sinn ihn nach Avengers: Infinity War zu schauen) Iron Man Der unglaubliche Hulk Iron Man 2 Thor Marvel's The Avengers Iron Man 3 Thor 2: The Dark Kingdom Captain America 2: The Return of the First Avenger Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy Vol. 2 Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron Ant-Man The First Avenger: Civil War (Das ist der dritte Captain America Film) Doctor Strange Spider-Man: Homecoming Thor 3: Tag der Entscheidung Black Panther Ant-Man and the Wasp Avengers: Infinity War