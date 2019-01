2019 geht "Game of Thrones" in die letzte Runde. Aber alle Fantasy-Fans können sich freuen: Es soll 5 Prequel-Serien zu GOT geben! Und über die erste ist schon einiges bekannt...

Auch wenn die Serie „Game of Thrones“ mit der 8. Staffel zu Ende geht, können sich alle Fantasy-Fans freuen: Der Autor George R.R. Martin hat schon verraten, dass es fünf Prequel-Serien geben soll. Was ist eine Prequel-Serie? Eine Prequel-Serie spielt in der gleichen Welt wie die ursprüngliche Serie. Allerdings geht es um eine andere Handlung, die zeitlich gesehen VOR der bisherigen Geschichte spielt. Die erste Prequel-Serie wird: „The Long Night“ heißen. Soviel hat Martin schon verraten. Es gab bereits grünes Licht für die Pilotfolge. Wann die Dreharbeiten beginnen werden, ist noch unklar. Daran erkennst du, ob ein "Game of Thrones"-Charakter in der 8. Staffel stirbt Imago ZUMA Press Das Zeitalter der Helden Laut den Entwicklern wird die Serie mehrere tausend Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“ spielen: Im sogenannten Zeitalter der Helden. Es geht also um eine Zeit, lange bevor Aegon der Eroberer nach Westeros kam und sich zum König krönen ließ. Damals wurde Westeros noch von sieben verfeindeten Clans regiert. Es soll zum Beispiel um die Legende der Starks gehen. Außerdem soll geklärt werden, wie die weißen Wanderer entstanden sind. Jetzt wurde auch bekannt gegeben, wer in der Serie alles mitspielen wird: Diese Schauspieler spielen im GOT-Prequel mit Als bekanntestes Gesicht wurde jetzt Naomi Watts (Birdman, King Kong) bestätigt. 👉 Naomi Ackie ist noch nicht so lange im Filmgeschäft. Aber sie spielt gleich mal in "Star Wars Episode 9" UND dem GOT-Prequel mit!? Nicht schlecht! Imago ZUMA Press 👉 Josh Whitehouse (Alleycats, The Receptionist) 👉 Alex Sharp (UFO, To the Bone) 👉 Ivanno Jeremiah (Doctor Who, Black Mirror) 👉 Sheila Atim (Bounty Hunters, Twelfth Night) Imago Future Image Als Autorin der Pilotfolge wurde Jane Goldman ausgewählt. Sie ist zum Beispiel auch für die „Kingsman“-Serie oder für „Die Insel der besonderen Kinder“ verantwortlich. Klingt also vielversprechend!