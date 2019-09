Endlich gibt es mal wieder richtig viele, gute neue Serien- und Staffelstarts. Wir haben das Beste auf Netflix, Amazon Prime und Sky für dich gesammelt.

Es ist offiziell. Der Herbst hat begonnen. Heißt für uns: Ohne schlechtes Gewissen noch mehr Serien durchbingen. Passend dazu gibt's auf den Streaming-Plattformen im Oktober viel neues Serienfutter!

Was gibt's Neues auf Netflix?

Peaky Blinders - 5. Staffel

Schwierig zu sagen, was das Coolste an "Peaky Blinders" ist: Das Setting der 1920er, die anzugtragende Gang oder der Soundtrack? Die Antwort: Natürlich Cilian Murphy, der die Hauptrolle Tommy Shelby überragend verkörpert. Und dass die Serie auf der 1890 real existierenden Gang aus Birmingham basiert, macht "Peaky Blinders" nur noch cooler. Am 4. Oktober gibt's die jetzt schon fünfte Staffel auf Netflix.

Riverdale - 4. Staffel

Push the gargoyles out. A new #Riverdale is available now on The CW App! Link in bio. thecwriverdale, Instagram , 28.3.2019, 7:00 Uhr

Highschool-Clique + Mystery + Cole Sprouse = ❤️ Nach dem krassen Cliffhanger in Staffel 3, geht es endlich ab dem 10. Oktober auf Netflix weiter! Die große Frage: Was ist mit Jughead passiert?

Big Mouth - 3. Staffel

Wer die Animationsserien "Bojack Horseman", "Family Guy" oder auch "Gravity Falls" schon längst durch hat, für den könnte "Big Mouth" etwas sein. Ist zwar längst kein Geheimtipp mehr, aber die Serie verdient noch viel mehr Aufmerksamkeit. Die Serie basiert tatsächlich auf wahren Ereignissen zweier Jugendfreunde mitten in ihrer Pubertät - und das ist nicht nur manchmal maximal unangenehm! Die 3. Staffel startet am 4. Oktober.

Family Guy - 16. Staffel

It's going to be smooth sailing on tomorrow's season premiere of #FamilyGuy. Tune in at 9:30/8:30c on @animationonfox. familyguyfox, Instagram , 28.9.2019, 16:31 Uhr

Mehr muss man dazu nicht sagen. Geht direkt am 1. Oktober los.

Neues bei Amazon Prime

Modern Love - 1. Staffel

Auch Amazon haut ein Original nach dem anderen raus. "Modern Love" heißt die neueste Produktion und ist eine Anthologie-Serie. Das heißt: Jede Folge, bzw. jede Staffel ist abgeschlossen und erzählt eine eigene Geschichte. Thema der Serie: Liebe.

Besonders krass an der Serie ist aber der Cast: Mit dabei sind absolute Top-Stars: Anne Hathaway, Dev Patel aus "Slumdog Millionär" oder auch die Mutter aus "How I Met Your Mother". 😳😍

Doom Patrol - 1. Staffel

"Noch mehr Fernseh-Superhelden?" Diese Frage wird im Trailer selbst gestellt. Und JA, das ist genau das, was die Welt gerade braucht. Außerdem ist vor kurzem auf Amazon Prime mit "The Boys" eine sehr coole und moderne Superhelden-Serie an den Start gegangen. Es kann also funktionieren. Wenn nicht: Dann ist es immerhin ein guter Zeitvertreib bis zur 2. Staffel von "The Boys". 😂

"Doom Patrol" ist eine Gruppe voller "merkwürdiger" Helden, die alle durch schreckliche Unfälle übernatürliche Fähigkeiten haben. Wie das ausgeht, kannst du dir ab dem 7. Oktober rein ziehen.

Auch auf Sky gibt es neues Serienfutter

The Walking Dead - 10. Staffel

Eine Never Ending Story. Die Zombie-Serie geht schon in ihre zehnte Runde. Und der Kampf gegen die sogenannten "Whisperer" ist noch nicht vorbei. Wer die Comics kennt, weiß: Das wird noch richtig spannend. Wer sich überraschen lassen will: Am 7. Oktober geht's los.

Euphoria - 1. Staffel

"Euphoria" könnte das nächste große Ding werden. Zumindest wird die Serie in den USA bereits extreeeem gehypt. Und: Das ist eine Produktion von HBO - die stecken unter anderem hinter "Game of Thrones", "Westworld" oder "Chernobyl". In "Euphoria" geht es um die 17-jährige Rue, die nach einem Drogenentzug die transsexuelle Mitschülerin Jules kennenlernt und ihr Leben hinterfragt. Die Dramaserie behandelt richtig krasse Themen: Depressionen, sexueller Missbrauch oder Drogensucht. Die 1. Staffel startet am 16. Oktober auf Sky. Eine zweite soll bereits in Planung sein.