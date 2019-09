Endlich gibt es mal wieder richtig viele, gute neue Serien- und Staffelstarts. Wir haben das Beste auf Netflix, Amazon Prime und Sky für dich gesammelt.

Natürlich kann man sich auch im Hochsommer bestens im Wohnzimmer verschanzen und Serien suchten. Im Herbst ist das Gewissen aber nicht mehr ganz so schlecht, und die Auswahl an neuen Serien im September ist echt amtlich!

Los geht's mit den neuen Releases auf Netflix

Disenchantment - Staffel 2, Teil 2

Will she win... or booze? Disenchantment returns September 20. disenchantment, Instagram , 16.5.2019, 16:30 Uhr

Mit "Disenchantment" hat Simpsons-Macher Matt Groening erstmals eine Serie erschaffen, bei der die menschlichen Charaktere fünf statt vier Finger besitzen. Davon abgesehen ist die mittelalterlich angehauchte Serie einfach nur unglaublich witzig - vorausgesetzt man mag Matt Groenings Humor.

Am 20. September kommt nun nach der Ankündigung im letzten Oktober endlich der zweite Teil der zweiten Staffel raus.

Skylines - Staffel 1

Bei "Skylines" geht es um den HipHop-Produzenten Jinn, der sich seinen Weg durchs Frankfurter Milieu kämpft, teils am Rande der Legalität. Mit seinem Signing bei Skyline Records treten allerlei zwielichtige Gestalten in sein Leben. Interessant sind auch verschiedene Gastauftritte von Rappern aus Frankfurt oder mit einem Bezug zu Mainhatten. Im Trailer sieht man jedenfalls schon mal Azad, Celo oder Olexesh, auch Nura ist mit von der Partie. Am 27. September wird die deutsche Produktion veröffentlicht.

Élite - Staffel 2

Der Trailer zur spanischen Serie "Elité" greift schon mal vorweg: Es wird düster! Die Handlung um die Schüler einer spanischen Privatschule wird am 06. September fortgesetzt. In der ersten Staffel ging es um einen Mord, der die Schüler gegeneinander aufbringt.

Ab hier nur lesen, wer die erste Staffel gesehen hat: Am Ende schnappt die Polizei den vermeintlichen Mörder Nano. Nano hat mit dem Mord allerdings nichts zu tun. Vermutlich geht es in der zweiten Staffel also darum, dass Freunde Nanos Unschuld beweisen wollen. Der Trailer alleine verrät noch nichts über die weitere Handlung. Eins steht aber fest: Es wird noch dunkler aber definitiv genauso spannend wie in Staffel 1.

Unbelievable - Staffel 1

Mit "Unbelievable" bringt Netflix am 13. September eine ziemlich unbequeme Serie an den Start. Sie beruht auf einer wahren Begebenheit und es geht um den Fall eines Massenvergewaltigers, der über Monate Frauen missbraucht hat und nie gefasst wurde. Der erste Trailer ist schon ziemlich heftig:

Die Ohnmacht der Situation, die Ohnmacht der Frauen, denen nicht geglaubt wird - das wird im ersten Trailer schon deutlich. Vermutlich eine neue, sehr bewegende Serie, die einen mit einem eher mulmigen Gefühl zurücklässt.

Neues bei Amazon Prime

Undone - Staffel 1

Mit "Undone" bringt Amazon Prime am 13. September eine neue Originalserie an den Start. Das Besondere daran: Es ist eine Animationsserie für Erwachsene mit einem ziemlich neuen Aussehen. Die Serienmacher nehmen real gefilmte Aufnahmen mit echten Schauspielern und legen eine Zeichentrickoptik darüber - so entsteht der außergewöhnliche Look.

Worum geht`s?

In der Serie geht es um Alma. Sie überlebt einen lebensgefährlichen Unfall und entdeckt danach irgendwie eine neue Art durch Raum und Zeit zu navigieren. Plötzlich sieht sie ihren toten Vater, der vor einigen Jahren ermordet wurde. Sie kann sogar wieder mit ihm reden, er ist in ihrer Realität bei ihr. Zusammen versuchen sie ihre neue Macht zu nutzen, damit sie seinen Tod in der Vergangenheit verhindert.

Transparent - Das Musical Finale

Die Serie "Transparent" ist eines der ersten Originale von Amazon Prime. Sie geht jetzt am 27. September, nach vier Staffeln, mit einem großen Serienfinale zuende: Mit einer knapp zwei Stunden langen Musical-Episode. Alle Musicalfans unter den Seriensuchtis dürften sich darüber besonders freuen!

El Corazón de Sergio Ramos – Staffel 1

Eine Dokumentationsserie gefällig? Ab dem 13. September gibt es die Doku über die Fußballikone Sergio Ramos auch auf deutsch auf Amazon Prime. Der Kapitän von Real Madrid zeigt in "El Corazón de Sergio Ramos" Einblicke in sein Leben und seine Karriere - im Mittelpunkt immer der Fußball. Doch auch seine persönliche, private Seite kommt zum Vorschein.

Auch auf Sky gibt es neues Serienfutter

Supernatural - Staffel 14

Gleich am 1. September kommen Fans der Serie "Supernatural" wahrscheinlich nicht wieder von der Couch, denn: Die 14. Staffel startet auf Sky! Es wird gemunkelt, dass Figuren wieder auftauchen, die in früheren Staffeln schon gestorben sind. Alle Fans dürfen also gespannt sein, wer, wie und in welcher Form plötzlich in der Serie wieder dabei ist. Möglicherweise hat es ja auch mit der Jubiläums-Folge etwas tun? Die 300. Folge wird in dieser Staffel nämlich gefeiert!

Einen offiziellen Trailer auf Sky gibt es nicht, aber eine kurze Vorschau gibt es hier: