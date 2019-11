Im November gibt es nicht nur richtig viele neue Serien- und Staffelstarts auf Netflix, Amazon und Sky. Mit Apple TV+ startet am 1. November sogar ein komplett neuer Streaming-Anbieter!

Der November hat es serientechnisch absolut in sich: Mehr neue Staffeln und Serien gehen eigentlich nicht mehr. Die ganze Übersicht gibt's hier:

Was gibt's neues auf Netflix?

The Crown - 3. Staffel

In "The Crown" geht es um Queen Elisabeth II. in England. Während die zweite Staffel zeitlich zwischen 1956 und 1964 angesiedelt ist, spielt die Handlung der dritten Staffel im Zeitraum von 1964 bis 1972. Das große Highlight: Olivia Colman UND Helena Bonham Carter übernehmen die Hauptrollen! 😍 Los geht's am 17. November.

Time tests us all. Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Tobias Menzies, Josh O'Connor and Erin Doherty star in The Crown Season 3. November 17th. thecrownnetflix, Instagram , 25.10.2019, 17:00 Uhr

Wir sind die Welle - 1. Staffel

Netflix setzt weiterhin auf Produktionen aus Deutschland. "Wir sind die Welle" ist mittlerweile die fünfte deutsche Serie auf der Streaming-Seite. Wie bereits im Namen "gespoilert", basiert die Serie auf dem Roman "Die Welle". Der wurde auch schon 2008 mit Frederick Lau und Elyas M'Barek erfolgreich verfilmt. Die Netflix-Serie handelt von einem Aufstand von Jugendlichen in einer Schule, dabei soll es aber verstärkt um mystische Elemente gehen. Ab dem 1. November kannst du dir die sechs Folgen direkt rein ziehen.

Modern Family - 9. Staffel

From the first table read 10 years ago to the last first table read. We love our #ModernFamily. ❤️ 📷: @stevelevitan abcmodernfam, Instagram , 1.8.2019, 4:09 Uhr

In den USA gibt's schon elf Staffeln, in Deutschland können wir jetzt endlich die neunte durchbingen. Und zwar direkt am 1. November. Das Wochenende wird fett!

Das verrät der finale Trailer von "Star Wars 9: The Rise of Skywalker"

The End of the F***ing World World - 2. Staffel

Lange Zeit war unklar, ob die Serie überhaupt eine zweite Staffel bekommt. Fakt ist: Wäre keine zweite angekündigt worden, wäre der Protest riesig gewesen. Immerhin ist "The End of the F***ing World" eine der besten und ungewöhnlichsten Serien der letzten Jahre. UND: DIESER CLIFFHANGER AUS DER LETZTEN FOLGE MUSS AUFGELÖST WERDEN! Start ist am 5. November.

Warum trägt sie ein Hochzeitskleid? ICH BRAUCHE ANTWORTEN! Die 2. Staffel von #TEOTFW kommt am 5. November. netflixde, Instagram , 13.10.2019, 10:34 Uhr

Neues bei Amazon Prime

The Man in the High Castle - 4. Staffel

Letzte Staffel für "The Man in the High Castle"! Die Geschichte spielt in einer alternativen Welt, in der Deutschland und Japan den zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Inklusive Reisen in andere Welten. Das große Finale startet am 15. November.

Friends - Alle Staffeln

Muss man dazu noch mehr sagen? Ab dem 14. November startet bei vielen wohl der nächste "Friends"-Marathon. 😍

Auch auf Sky gibt es neues Serienfutter

Rick and Morty - 4. Staffel

Step through the portal at #AdultSwimFestival. Two days of music, comedy, rides, and visual aberrations. Tickets starting at the low low price of $49. Tix + info link in bio. adultswim, Instagram , 17.10.2019, 17:40 Uhr

Leider gibt es nur fünf neue Episoden - und die auch nicht komplett auf Deutsch. Am 11. November gibt's alle Folgen auf Englisch, zwei Tage später dann jeweils eine Folge pro Woche mit deutschem Untertitel.

Insgesamt wurden aber vor kurzer Zeit 70 neue Folgen bestätigt. Für "Rick and Morty"-Fans hat sich das wie Weihnachten, Southside und Ostern zusammen angefühlt! Zugegeben: Der Humor ist etwas "abgespaced", aber spätestens ab der zweiten Folge gibt es nichts Besseres!

4 Blocks - letzte Staffel

Nach drei Staffeln ist bei "4 Blocks" schon Schluss. Und das ist gut so! Nicht, dass die Serie schlecht wäre. Im Gegenteil. Wir sind der Meinung: Lieber jetzt auf dem Höhepunkt der Serie aufhören, bevor sie nur unnötig in die Länge gezogen wird. Ab dem 7. November gibt's wöchentlich eine neue Folge, in denen der Kampf um die Berliner Unterwelt endgültig zu Ende geht.

American Horror Story: 1984 - 9. Staffel

Day or Night - there’s no place to hide. #AHS1984 ahsfx, Instagram , 17.9.2019, 22:01 Uhr

Der Trailer vermittelt absolutes 80er und 90er-Feeling aka "American Pie" oder "Ich weiß was du letzten Sommer getan hast". In "American Horror Story: 1984" geht es mal wieder eine Gruppe junger Erwachsener, die in einem Ferienlager von einem Serienkiller brutal niedergemetzelt wird. Klingt cheesy, könnte aber richtig gut werden. Immerhin orientiert sich die Staffel an den Slasher-Filmen der 80er. Am 28. November geht's los.

Neuer Player im Game: Apple TV+

Im März wurde die neue Streaming-Plattform angekündigt, jetzt ist es soweit: Am 1. November startet das neueste Prestige-Produkt von Apple.

Die Kosten: Apple TV+ ist mit 4,99 Euro im Monat etwas günstiger als die Streaming-Konkurrenz. Außerdem können bis zu sechs Geräte gleichzeitig angemeldet sein.

Ist Apple TV+ wirklich eine Konkurrenz für Netflix, Amazon und Co.

Für die ersten Originals hat sich Apple auch gleich mal ein paar hochkarätige Stars eingekauft. Aquaman-Darsteller Jason Momoa ist Teil der neuen Serie "See". Diese spielt 600 Jahre in der Zukunft und ein Virus hat dafür gesorgt, dass alle Menschen auf der Welt blind sind. Der erste Trailer ist auch schon da: