Wenn du genau hinschaust, treiben sich in GoT einige Schauspieler aus Harry Potter rum. Check hier, welche!

Natalia Tena

Sie spielt in Harry Potter und der Orden des Phoenix die Rolle der "Nymphadora Tonks".

In Game of Thrones kennen wir sie als "Osha".

Imago ZUMA Press

David Bradley

Hier Bradley ein mal als "Argus Filch" in Harry Potter:

Imago ZUMA Press

Und dann hier in Game of Thrones als "Walder Frey". Kaum eine Veränderung sogar!

Don’t forget tickets are on sale to meet Game Of Thrones and Harry Potter cast member David Bradley @ftlofantasy in Edinburgh this July with a whole host of cast members !! David is currently appearing as father to Ricky Gervaise in the Netflix show “Afterlife”. Can’t wait for his live Q&A on stage - so many questions I want to ask !! Tickets on sale now www.fortheloveoffantasy.com #davidbradley #fqtevents #walderfrey #argusfilch #afterlife #wandsready #fanconvention #potterfans #movielovers #gameofthrones #gameofthronescast #rickygervais #netflix #meettheactor #autographs #edinburgh #edinburghevents #scottish #edinburghfestival fiona_fqt, Instagram , 31.3.2019, 21:29 Uhr

Michelle Fairley

In Harry Potter sah man Fairly kurz als Hermines Mutter. Vorher wurde "Mrs. Granger" noch von der Schauspielerin Heather Bleasdale gespielt.

¡Apuesto a qué no lo sabías! 👆En #GameOfThrones hay muchos actores que participaron en la saga de #HarryPotter, pero quizás lo que muchos no recuerdan o saben, es que #CatelynStark, mamá de los Stark, es la mismísima madre muggle de #HermioneGranger . Cuéntame, ¿Lo sabías? #clarkdorante #got #emmawatson #michellefairley clarkdorante, Instagram , 17.3.2019, 22:30 Uhr

In GoT spielt sie die taffe "Catelyn Stark".

Jim Broadbent

Kaum wieder zu erkennen, aber Jim Broadbent spielt auch in GoT und Harry Potter mit. Hier als Professor "Horace Slughorn" in Harry Potter und der Halbblutprinz.

Imago Prod.DB

In GoT ist er in der 7. Staffel der "Erzmaester Ebros".

Imago ZUMA Press

Julian Glover

Okay, also den kannst du eigentlich fast nicht erkennen. Julian Glover spielte nämlich nicht direkt mit in Harry Potter, sondern gab der Riesenspinne "Aragog" seine Stimme.

#julianglover is an actor. He played #grandmaesterpycelle in #gameofthrones - Before that he was the voice of #aragog in #harrypotterandthechamberofsecrets thomas_is_my_middle_name, Instagram , 19.11.2017, 1:06 Uhr

In GoT war er dann doch häufiger zu sehen als "Großmaester Pycelle".

Ciarán Hinds

Und wahrscheinlich ist nur den richtig krassen Fans der hier aufgefallen: Ciarán Hinds spielt "Aberforth Dumbledore", den Bruder von Albus Dumbledore.

Imago Cinema Publishers Collection

In GoT hat er die Rolle des "Mance Rayder", dem König jenseits der Mauer.

Imago Cinema Publishers Collection

Ian Whyte

Ian Whyte doubelte in Harry Potter die Halbriesin "Olympe Maxime". Leider hat er es damit nicht mal in den Abspann geschafft.

In GoT hat er sogar gleich mehrere Rollen. In der ersten Staffel spielt er einen Weißen Wanderer, ebenso nochmal in der zweiten Staffel. Kurzfristig bekam er dann die Rolle des "Gregor Clegane". Ab der dritten Staffel ist er dann in der Rolle des Riesen "Dongo" und in der fünften Staffel "Wun Weg Wun Dar Wun" zu sehen.

Freddie Storma

Er spielt "Cormac McLaggen" in Harry Potter.

Imago Prod.DB

In GoT ist er "Dickon Tarly", der jüngere Bruder von "Sam".

Just realized the actor who played #DickonTarly from #GameofThrones is also in #IFeelPretty. Heyyyyyy Dickon. amykathleen87, Instagram , 22.4.2018, 5:12 Uhr

Bronson Webb

In Harry Potter noch Slytherin-Schüler und Kumpel von Draco Malfoy, in GoT dann "Will", ein Grenzer der Nachtwache. Er wird später von Eddard Stark hingerichtet.

Comparison of 2 Characters Portrayed by Bronson Webb Pike - Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Will - Game of Thrones #bronsonwebb #harrypotter #harrypotterandtheprisonerofazkaban #gameofthrones #warnerbros #homeboxoffice _diegotargaryen_, Instagram , 17.3.2019, 21:41 Uhr

Außerdem spielten auch noch die hier mit:

Nicholas Blane (Harry Potter: Bob, ein Zauberer, der mit Arthur Weasley im Ministerium für Magie arbeitete. GoT: Spice King.)

Ralph Ineson (Harry Potter: Amycus Carrow. GoT: Dagmer Cleftjaw.)

Edward Tudor-Pole (Harry Potter: Mr Borgin. GoT: Straßenprediger.)

Sally Mortemore (Harry Potter: Madame Irma Pince. GoT: Eine der Braavosi.)