Auch im Februar gibt es mal wieder richtig viele gute neue Serien- und Staffelstarts. Wir haben das Beste auf Netflix, Amazon Prime, Sky und ZDF für dich gesammelt. Mit dabei: "The Altered Carbon" und "The Walking Dead".

Der Februar ist ein guter Monat für alle Serienjunkies! Auch wenn es bei manchen Serien leider die letzte Staffel sein wird. Hier gibt´s die komplette Übersicht:

Welche Serien starten im Februar auf Netflix?

Altered Carbon - 2. Staffel

Ein absolutes Muss für alle Sci-Fi-Fans! Also wirklich. Lange Zeit mussten die Fans warten, aber jetzt wurde eine zweite Staffel von "Altered Carbon" endlich bestätigt. Und am 27. Februar ist es direkt soweit. Wer die Serie noch nicht kennt: "Altered Carbon" ist so ein bisschen wie "Blade Runner 2049": Die Serie spielt in einer dystopischen Zukunft, in der man sein Bewusstsein speichern und in andere Körper einpflanzen kann. Kleiner Negativpunkt: Hauptdarsteller Joel Kinnaman wird in der zweiten Staffel nicht mehr dabei sein.

Narcos: Mexico - 2. Staffel

Der Ableger der Mega-Serie "Narcos" über den berühmten Drogenschmuggler Pablo Escobar geht am 13. Februar in ihre zweite Runde! Eigentlich war "Narcos: Mexico" als vierte Staffel der Netflix-Serie "Narcos" angedacht. Im Vergleich zu "Narcos" konzentriert sich die Serie aber auf die Anfänge des mexikanischen Drogenkartels Guadalajara in den 80er Jahren.

Better Call Saul - 5. Staffel

Wer es noch nicht weiß: "Better Call Saul" ist die Spin-off-Serie von "Breaking Bad". "Better Call Saul" erzählt die Ursprungsgeschichte des erfolgslosen und schlecht verdienenden Anwalt Saul Goodman, der sich und seinen Bruder versucht über Wasser zu halten. Und wie wir schon aus "Breaking Bad" wissen: Saul Goodmann interessieren Regeln und Gesetze nicht so besonders. Schmiergelder oder illegale Geschäfte sind da eher sein Ding, um an Cash zu kommen. Am 24. Februar geht's los!

Aber: Fans müssen jetzt stark bleiben - die Serie endet nach der sechsten Staffel! 😭

Locke & Key - 1. Staffel

Am 7. Februar gibt es eine neue Eigenproduktion von Netflix. Und die ist nichts für schwache Nerven! In der Mysteryserie "Locke & Key" geht es um drei Geschwister, die nach dem Tod ihres Vaters mit ihrer Mutter in dessen Elternhaus ziehen. Dort finden sie Schlüssel, die sie in verschiedene Welten bringen. Aber: Die Geschwister sind nicht die Einzigen, die sich für die Schlüssel interessieren...

Der Apotheker - 1. Staffel

Netflix geht gleich mit einer weiteren Eigenproduktion an den Start. In "Der Apotheker" geht es um den Kleinstadt-Apotheker Dan. Nachdem sein Sohn bei einer Schießerei getötet wurde, als er Drogen kaufen wollte, begibt sich Dan auf die Suche nach dem Mörder seines Sohnes - und stößt auf unsaubere Machenschaften der Pharmakonzerne. Er sagt den Drogen den Kampf an und macht sich daran, die Opioidkrise in den USA aufzudecken. Die Dokuserie geht am 5. Februar an den Start.

Die Telefonistinnen - 5. Staffel Teil 1

"Die Telefonistinnen" ist die erste spanische Originalserie, die Netflix produzieren ließ. Die Serie handelt von vier Frauen im Jahr 1928, die gemeinsam in einem Telekommunikationsunternehmen arbeiten. Thema der Serie: Emanzipation und Selbstverwirklichung der Frauen, aber auch alltägliche Probleme und emotionale Konflikte. Die Serie ist richtig beliebt. Umso trauriger ist es, dass passend zum Valentinstag am 14. Februar die letzte Staffel ausgestrahlt wird. 😢 Zumindest Teil 1.

I Am Not Okay With This - 1. Staffel

"I Am Not Okay With This" wirkt wie die perfekte Serie für alle "Stranger Things"- und "The End of the F****ing World"-Fans: Junge Schauspieler, Highschool- und Familiendramen, Liebe und Superkräfte! Klar, immerhin haben die Produzenten von "Stranger Things" und der Regisseur von "The End of the F****ing World" auch ihre Finger im Spiel. Kann also nur gut gehen. Los geht's am 26. Februar.

Die zwei Hauptdarsteller haben übrigens bereits im Film-Remake "ES" zusammen gespielt. It's a Match! 😍

Welche Serien starten im Februar auf Amazon Prime?

Hunters - 1. Staffel

Für Al Pacino-Fans war der Netflix-Film "The Irishman" schon ein großes Geschenk. Jetzt gibt's direkt auch noch eine Serie mit ihm auf Amazon Prime. "Hunters" heißt das Ganze und startet am 21. Februar. Die Serie spielt in den 70er Jahren in New York und handelt von einer Truppe Nazi-Jägern, die vielen geflohenen Deutschen auf den Fersen ist, und sich rächen will.

Bastian Pastewka - 10. Staffel

Der 7. Februar wird ein schöner und gleichzeitiger sehr trauriger Tag. Einerseits gibt's die zehnte Staffel von "Pastewka" zum Streamen. Andererseits wird es nach 15 Jahren und knapp 100 Folgen die letzte Staffel von "Pastewka" sein... Laut Pastewak wird Staffel 10 ein großes Abschiednehmen von allen Charakteren aus dem "Pastewka"-Universum.

Welche Serien starten im Februar auf Sky?

The Walking Dead - 10. Staffel Teil 2

Help us wish @bigbaldhead an AMAZING birthday today! For a gift, he’s asking people to give what they can to help the people and animals affected by the Australia fires (check out his latest post for links) . . . #thewalkingdead #normanreedus #daryldixon #birthday #hbd #twd thewalkingdead, Instagram , 6.1.2020, 23:22 Uhr

Eine Never Ending Story: Die Zombie-Serie erzählt ab dem 24. Februar den zweiten Teil der zehnten Staffel weiter. Und der Kampf gegen die sogenannten "Whisperer" ist noch nicht vorbei. Wer die Comics kennt, weiß, dass es noch richtig spannend wird. Staffel 11 ist übrigens schon längst bestätigt und startet wohl im Herbst 2020.

Welche Serien starten im Februar in der ZDF Mediathek?

Bad Banks - 2. Staffel

"Bad Banks" ist ein echter Geheimtipp. Zwar waren die Einschaltquoten nicht so dolle, dafür die Abrufzahlen in der ZDF Mediathek umso besser. In "Bad Banks" geht es um die Investmentbankerin Jana Liekam, die einen großen finanziellen Skandal in der Finanzwelt auslöst. Am 6. Februar startet das Ganze im Free-TV. Du kannst es aber auch schon seit dem 31. Januar online streamen.

