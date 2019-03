Der erste richtige Trailer zu "Stranger Things 3" ist endlich da - mit richtig guten Songs und krassem Foreshadowing!

Wir müssen uns nur noch bis zum 4. Juli gedulden, bis die neuen Folgen von "Stranger Things" erscheinen. Jetzt hat Netflix den ersten offziellen Trailer veröffentlicht - und der macht richtig Bock auf die dritte Staffel!

Der Trailer ist ein guter Mix aus mega witzigen Szenen, geiler 80er Mukke und fetten Action-Szenen! Und die ganze Gang der ersten beiden Staffeln ist wieder am Start. Alle bisschen älter, mit längeren Haaren oder muskulöser. Selbst die mysteriösen Wesen der anderen Dimension wirken deutlich größer und scheiß gefährlich! 😱

Der Kampf scheint noch lange nicht vorbei - und wir freuen uns mega!

Wie geht es in Staffel 3 von "Stranger Things" weiter?

Am 4. Juli ist es ja auf Netflix soweit. Und der 4. Juli ist kein normales Datum - denn an diesem Tag feiert die USA den Unabhängigkeitstag.

In der Serie wird dieser Feiertag wohl auch eine Rolle spielen, nur im Jahr 1985, wie ein Teaser bereits gezeigt hat:

Bei einem anderen Teaser-Video von Netflix wurde bereits verraten, wie die Episoden heißen werden! 😱

Und hier nochmal zusammengefasst Suzie, Do You Copy? The Mall Rats The Case of the Missing Lifeguard The Sauna Test The Source The Birthday The Bite The Battle of Starcourt

Es wird also, wie bisher auch, acht Folgen geben. Ergibt knapp acht Stunden. Also machbar an einem Tag, oder?

Aber was wissen wir jetzt über die Handlung?

Wie es für einen guten Trailer richtig ist - nicht viel. Man kann sich aber natürlich einiges an den Fingern herbeiziehen. Und das probieren wir mal:

👉 Die wichtigste Frage zuerst: Wer zum Teufel ist Suzie?! Mit der Schülerin Max haben wir ja schon in der zweiten Staffel ein neues Gesicht bekommen. Gibt's auch in Staffel 3 ein neues Mädchen, in das sich einer der Gang verliebt?

👉 Nach dem Teaser-Video ist klar: Eine Storyline wird in irgendeiner neuen Mall spielen. Klingt jetzt eigentlich gar nicht so spannend. Hätte Netflix nicht im Juli ein mysteriösen Video veröffentlicht, das die Starcourt-Mall vorstellt. Aber dazu später mehr.

👉 Besonders Bock haben wir ja auf die Folge "The Battle Of Starcourt"! Klingt ein bisschen wie die "Game of Thrones"-Episode "Battle of the Bastards". Viele Fans diskutieren jetzt, ob die Mall ein neuer Zugang zur anderen Welt ist. Und es spricht vieles dafür, dass dort ein episches Staffelfinale stattfinden wird.

👉 Der offzielle Trailer zeigt auch in einer Szene weglaufende Ratten. Das Rätsel um die geheimnisvolle Episode "The Mall Rats" scheint gelüftet. 😅

👉 In "The Case Of The Missing Lifeguard" könnte es um die Rettungsschwimmerin Heather gehen, die von Schauspielerin Francesca Reale neu gecastet wurde. Ob sie aber eine größere Rolle in der Geschichte spielen wird, ist unklar. Vielleicht ergeht es ihr ja wie Barb, die nur kurz zu sehen war und dann spurlos verschwand. Im Trailer ist zumindest für eine kurze Szene ein Freibad inklusiver Rettungsschwimmerin zu sehen...

"Stranger Things" Star macht Fan glücklich

Was wir sonst noch über S3 wissen

👉 Die Story findet im Sommer 1985 statt. Und es könnte sein, dass die Serie den Ort Hawkins verlässt und den Fokus auf neue Orte legt. Das hat zumindest der Schöpfer der Serie Ross Duffer in einem Interview mit Vulture verraten. In der zweiten Staffel gab es ja schon eine Folge außerhalb der Kleinstadt, in der Eleven mit ihrer telekinetischen Freundin Kali unterwegs war.

Sie müssen verdammt nochmal aus der Stadt heraus. Ross Duffer

👉 Die Bromance zwischen Steve und Dustin geht weiter! 😍 Das hat der Produzent und Regisseur Shawn Levy gegenüber der Glamour bestätigt. Und auch im offiziellen Trailer sehen wir die beiden Buddies zusammen in Aktion. MEGA!

👉 Das Ende der Staffel brachte Mega-Star und Eleven-Darstellerin Millie Bobby Brown zum Weinen. Wir hoffen ja nicht, dass es etwas mit ihrem Charakter zu tun hatte (Tod?!?!?!), sondern dass sie schon jetzt ihre Kollegen vermisst.

👉 Außerdem bekommt Will Byers laut Levy eine Verschnaufspause. Ihr fragt euch, wer Will Byers ist? Das ist dieser Junge, der in den ersten beiden Staffeln alles abbekommt. Also wirklich alles. Mal gucken, wen es stattdessen erwischt.

Wir werden Will nicht schon wieder durch die Hölle gehen lassen. Shawn Levy

Im offziellen Trailer zur neuen Staffel sehen wir aber einen schweißgebadeten Will. Trifft es ihn jetzt doch wieder?