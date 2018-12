Der Serien-Boom geht auch 2019 weiter! Neben den Fortsetzungen der absoluten Mega-Serien, gibt es auch neue Serien, die durch die Decke gehen könnten. Mit dieser Liste bist du perfekt vorbereitet!

2018 hat uns richtig geile Serien beschert: Ob "Haus des Geldes" oder "Spuk in Hill House" - das hat richtig Bock gemacht. Und 2019 geht's gleich so weiter. Mit dieser Liste bist du perfekt für das neue Serienjahr gewappnet!

👉 Fortsetzungen der MEGA-Serien

Haus des Geldes - Staffel 3:

Der Serie "Haus des Geldes" verdanken wir nicht nur DEN Sommerhit des Jahres "Bella Ciao", sie war auch sonst mega geil! Und die Geschichte der "Einbrecher" wird weitererzählt. Anscheinend schon Ende September. YEEEEES! 🤩

Tote Mädchen lügen nicht - Staffel 3

Auch "Tote Mädchen lügen nicht" geht in die dritte Runde. Nach der sehr starken ersten und der eher schwächeren zweiten Staffel, hoffen jetzt viele Fans, dass es 2019 wieder bergauf geht. Schon im Mai könnte es soweit sein. Ich bin leider raus.

GoT - die letzte Staffel 😢

Auch die wohl größte Serie seit einem Jahrzehnt muss irgendwann enden. Trotzdem ist das irgendwie schwer zu verkraften... Nur noch sechs Folgen "Game of Thrones"?! Im April erfahren wir dann aber endlich, wie Dany und Jon Snow darauf reagieren, dass sie miteinander verwandt sind. 😂

Stranger Things - Staffel 3

Die bisher wohl beste Serie, die der Streaming-Riese Netflix produziert hat: Die Geschichte um das mysteriöse Mädchen Eleven sieht cool aus und versetzt einen direkt in die 80er. Auch wenn die meisten Zuschauer diese Zeit wohl gar nicht mitbekommen haben. Spaß macht's trotzdem. Irgendwann im Sommer soll's so weit sein.

True Detective - Staffel 3

"True Detective" stammt aus dem Hause HBO. "True Detective" ist eine sogenannte Anthologie-Serie. Das heißt, jede Staffel ist in sich abgeschlossen. In "True Detective" behandelt jede Staffel einen Kriminalfall. Die erste Staffel mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson gilt mit als das Beste, was jemals im Fernsehen lief. Und in der dritten Staffel spielt Mahershala Ali mit (House of Cards und Moonlight) - mehr braucht's nicht! Und noch bessere Nachrichten: Schon im Janur geht's los!

👉 New Shit

American Gods - Staffel 2

Jaja, soooo neu ist "American Gods" auch nicht - ist ja immerhin schon die zweite Staffel. Wir wollen sie euch trotzdem nicht vorenthalten. Die erste Staffel hatte zwar ein paar dramaturgische Probleme, die zweite Staffel könnte aber total geil werden. Denn das Buch von Neil Gaiman, auf dem das Ganze basiert, ist vor allem in der zweiten Hälfte unfassbar stark. Ab dem 11. März 2019 wird wöchentlich eine Folge auf dem Streaming-Angebot Amazon Prime ausgestrahlt. Geil!

The Witcher - Staffel 1

Die "The Witcher"-Spiele-Reihe ist in der Gaming-Szene krass beliebt. Klar, dass dann alle ausrasten, wenn Netflix eine "The Witcher"-Serie ankündigt. Die Serie wird den Fokus aber verstärkt auf die Romanreihe legen. Ob die Serie schon 2019 oder erst 2020 rauskommt, ist leider noch unklar... Henry Cavill aka Superman sieht aber schon mal mega geil aus.

The Watchmen - Staffel 1

Kennst du den Film "The Watchmen"? Wenn nicht - unbedingt nachholen! Die Comic-Verfilmung von Zack Snyder ist in der Masse aller Superheldenfilme eine echte Perle. Ende 2019 will HBO jetzt eine Serie veröffentlichen - und ich freu mich wie ein Schnitzel.

👉 Deutsche Serien

Deutsche Serien haben ja nicht immer den besten Ruf. Völlig zu Unrecht! Mit Babylon Berlin, Dark und Co. gab's in den letzten Jahren ein paar richtig originelle Serien. Und 2019 geht's gleich so weiter:

Dark - Staffel 2

Die erste Staffel der Serie war nicht nur in Deutschland mega erfolgreich. Im Ausland wurde "Dark" sogar als deutscher Bruder von "Stranger Things" gehandelt. Das wird der Serie von Baran bo Odar und Jantje Friese aber nicht gerecht. Wir sind gespannt, wie die Geschichte um unsere zeitreisenden Freunde weitergeht. Ab Juni 2019 sollen die Folgen online sein.

Don't try this at home - Staffel 1

In "Don't try this at home" startet ein Schüler mit seinem besten Freund einen Online-Drogenversand - von seinem Kinderzimmer aus! Kleiner Fun-Fact: Die Serie wird von der bildundtonfabrik produziert - die sind auch für das Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann verantwortlich. Und Bjarne Mädel (Tatortreiniger und Stromberg) ist auch dabei. WHAAAAT?!

Tribes of Europe - Staffel 1

Auch zu "Tribes of Europe" gibt es noch relativ wenige Infos. Bisher ist nur bekannt, dass es um europäische Stämme in einer postapokalayptischen Zukunft gehen soll. Klingt schon mal sehr cool.

4 Blocks - letzte Staffel

Die wohl größte Überraschung der letzten Jahre - "4 Blocks" mit Frederick Lau und Kida Khodr Ramadan in den Hauptrollen. Ende 2019 soll mit der dritten Staffel aber schon wieder Schluss sein. Klingt erst mal traurig, könnte aber wirklich die richtige Entscheidung sein. Denn viele Serien schaffen den Absprung nicht und versauen ein bisschend das Gesamtwerk.