Die deutsche Netflix Serie „Skylines" bekommt angeblich keine zweite Staffel. Welche Gründe das haben könnte, und warum Hauptdarsteller Edin Hasanovic sauer ist, erfährst du hier.

Erst seit Ende September gibt es die erste Staffel von „Skylines" auf Netflix. In der deutschen Serie geht es um einen jungen Rapper, der einen Plattenvertrag bei dem fiktiven Label „Skyline Records“ bekommt. Es geht um kriminelle Geschäfte, Drogen, Loyalität, Freundschaft und Geld.

Rap-Größen wie Nura, Nimo und Olexesh bei „Skylines" zu sehen

Die Figuren von „Skylines" werden unter anderem von Edin Hasanovic, Peri Baumeister, Carol Schuler und Erdal Yildiz gespielt. Neben den Schauspielern sind aber auch Deutschrap-Größen wie Nura, Nimo und Olexesh zu sehen.

Obwohl "Skylines" bei den Fans beliebt ist, wird die Serie abgesetzt

Wenn man sich den Instagram-Account „Skylinesnetflix" anschaut, hat man den Eindruck, dass die Serie viele Leute feiern. In den Kommentaren fndet man Komplimente von Usern aus unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel der Schweiz, den Niederlanden und natürlich auch aus Deutschland. Mit knapp 20 Tausend Followern hat die Seite „Skylinesnetflix", die keinen blauen Haken besitzt, außerdem keine schlechte Reichweite.

Warum keine 2. Staffel? Startschwierigkeiten für „Skylines"

Schon bevor man die Serie schauen konnte, gab es Schlagzeilen zu „Skylines". Nicht nur weil Netflix eine neue deutsche Serie an den Start bringt, sondern weil Jan Lehmann alias „Cousin JMF“ ziemlich überrascht von dem Titel der Serie gewesen ist. Er hat nämlich in Frankfurt eine Plattenfirma, die in der Wirklichkeit „Skyline Records" heißt. Er reichte Klage wegen verletzter Persönlichkeits- und Namensrechte ein. Allerdings wurde der Antrag nach ein paar Wochen zurückgewiesen. Eine Gerichtssprecherin sagte der BILD-Zeitung: Die Kammer habe die Persönlichkeitsrechte des Antragstellers mit der Kunstfreiheit abwägen müssen, „im Ergebnis hat die Kunstfreiheit überwogen“. Und: „Hinzu kommt, dass es sich nach Ansicht der Kammer in der Serie um ein großes, potentes Label handelt, in der Realität jedoch eher nicht.“

Die angebliche Absage der 2. Staffel

Trotz der vorher angeführten Fanbase, soll die Serie wahrscheinlich abgesetzt werden. Das hat jetzt Edin Hasanovic, der den männlichen Hauptcharakter spielt, auf seinem Instagram-Account gesagt.

Leider habe ich heute keine gute Nachrichten für euch @skylinesnetflix edin__hasanovic, Instagram , 14.11.2019, 16:57 Uhr

Es geht nicht weiter mit Skylines, und das ist kein Spaß. Ich hab's gerade erst erfahren vor einer Minute [...] Es geht halt um Zahlen bei Netflix, [...] und offensichtlich weniger um das, was die Zuschauer sehen wollen." Edin Hasanovic, auf Instagram

Kurz danach hat sich auch Schauspiel-Kollegin Peri Baumeister auf Instagram geäußert.

An alle die uns so sagenhaft toll unterstützt haben erstmal ein großes DANKE🖤 #bignews #sadnews peribaumeister, Instagram , 14.11.2019, 20:58 Uhr

Fans und User werden aufgerufen, Netflix öffentlich zu kontaktieren, um Druck zu machen. Und genau das machen die Leute jetzt. Auf der Instagram-Seite von Netflix kommentieren User den letzten Post des Streaming-Anbieters.

Dass es tatsächlich keine zweite Staffel von „Skylines" geben wird, hat Netflix bis jetzt weder offiziell bestätigt, noch dementiert.

Alles Werbung für die neue Staffel "Skylines"?

Generell muss man momentan bei solchen Social Media-Aktionen vorsichtig sein. Es könnte auch eine schlaue Werbekampagne dahinter stecken, die den Leuten jetzt richtig Bock auf die neue Staffel macht, weil es sie angeblich nicht geben soll. Netflix selbst würde dann als tolles Unternehmen dastehen, wenn sie auf den Druck der User hören und dann "doch" eine neue Staffel "Skylines" bringen.