Es wird vier Staffeln "Tote Mädchen lügen nicht" geben. Staffel 3 kommt noch diesen Monat - doch muss man jede Serie wirklich komplett ausschlachten oder reicht es irgendwann?

Achtung: Spoilerwarnung

In diesem Artikel werden wir teilweise auf Inhalte aus den Staffeln 1, 2 und 3 von Tote Mädchen lügen nicht eingehen. Konkrete Ausgänge und Enden von Folgen oder Staffeln werden aber nicht gespoilert.

Narcos ohne Pablo Escobar, Haus des Geldes ohne Notenbank und spätestens jetzt: Tote Mädchen lügen nicht ohne Hannah Baker. Es werden immer mehr Serien, bei denen wir uns denken: Braucht's da wirklich noch eine Staffel? 🙄

Heute Nacht gab es endlich News zu zwei neuen Staffeln Tote Mädchen lügen nicht. Staffel 3 läuft schon ab dem 23. August 2019 bei Netflix, Staffel 4 wird die finale, letzte Staffel sein. Der Trailer von Staffel 3 verrät: Die neuen Folgen werden wahrscheinlich noch weniger mit der Ursprungs-Story und Roman-Vorlage von 2007 zu tun haben.

Bekommt Staffel 3 eine ganz neue Story?

Naja, fangen wir mal vorne an: In Staffel 1 ging es um Hannah Baker, die mit Kassetten ihren Selbstmord dokumentiert hat. Staffel 2 hat vor allem die Gerichtsverhandlung behandelt und weitere Details zum Suizid von Hannah Baker an den Vorschein gebracht. Unter anderem gibt es schwere Vorwürfe gegenüber ihrem Mitschüler Bryce Walker.

Bryce Walker. Genau der Typ, der laut dem Trailer in Staffel 3 ermordet wird. Mit den Worten "Who killed Bryce Walker?" endet der Trailer. Sind wir so ehrlich: Mit dem Verteilen von 13 Kassetten an mobbende Mitschüler hat das nicht mehr viel zu tun.

Braucht es die neuen Staffeln wirklich noch?

Eigentlich nein, wenn es nur darum geht, noch mehr Geld aus der Serie rauszuholen. Auf der anderen Seite hat die Serie es geschafft, dass man als Zuschauer sehr viel Bindung zu den jeweiligen Rollen aufbaut. Warum an dieser Stelle einfach aufhören? Warum ihre Geschichten nicht zu Ende erzählen? Zeigen nicht alle Staffeln außer der ersten die wirklichen Auswirkungen von solch gravierendem Mobbing, wie es in Tote Mädchen lügen nicht passiert ist? Mit dem Tod von Hannah Baker ist die Geschichte eben leider nicht zu Ende - damit beginnt sie meiner Meinung nach erst wirklich.

Dazu kommt: Nur wenige Stunden nach der Ankündigung von Staffel 3 haben bereits Zehntausende auf den Social Media Kanälen von Netflix kommentiert. Größtenteils freuen sich die Leute auf die neue Staffel.

Interessanter Twist! Hatte Sorge, dass die Story ewig an Hannah hängen bleiben wird, aber der Richtungswechsel könnte interessant sein. Christine auf der Netflix-Facebookseite

Sieht besser aus als die letzte Staffel! Maria auf der Netflix-Facebookseite

Viele sehen die neue Staffeln aber auch kritisch.

Die erste Staffel hat gelangt, jetzt wird nur noch ausgeschlachtet. Franco auf der Netflix-Facebookseite

Staffel zwei hat dem Buch schon widersprochen.

Also: Nein, danke. Taddl auf der Netflix-Facebookseite

Halten wir fest: Am 23. August kommt die neue Staffel von Tote Mädchen lügen nicht. Ändern werden wir das nicht und uns zwingt auch keiner, die neuen Folgen zu schauen. Letztendlich entscheiden wir als Zuschauer sogar, was wir von der "Ausschlachtung-Praktik" halten: Hätten alle die zweite Staffel für überflüssig gehalten, hätte Netflix wahrscheinlich auch keine dritte und vierte Staffel in Auftrag gegeben. Doch: Es scheint noch genug Leute zu geben, die wissen wollen wie es an der Liberty High weitergeht. Einer davon bin wohl ich.