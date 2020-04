Wegen Corona mussten alle Kinos schließen. Wer aber dennoch nicht auf das Kino-Feeling verzichten will, für den könnten Autokinos etwas sein. Eine Übersicht aller Autokinos in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt's hier.

Autokino trotz Corona: So klappt's

Das Praktische an Autokinos ist, dass jeder Besucher für sich isoliert ist. Jeder sitzt in seinem eigenen Auto. Den QR-Code der Kinotickets wird dann einfach durch die Fensterscheibe gescannt. Was die Begleitung in deinem Auto angeht, gelten aber natürlich dieselben Regeln wie sonst in der Öffentlichkeit.

In der Regel bekommt man den Ton des Filmes über eine UKW-Frequenz im Auto abgespielt. Die muss aber erst vor Ort genehmigt werden. Ob es Snacks gibt, hängt vom jeweiligen Kino ab.

Diese Autokinos gibt es in Baden-Württemberg trotz Corona

Drive-In Stuttgart-Kornwestheim

Preis: Variiert zwischen sechs bis acht Euro

Variiert zwischen sechs bis acht Euro Snacks: Muss man selbst mitbringen

Muss man selbst mitbringen Tickets: NUR online zu kaufen

NUR online zu kaufen Anschrift: Tambourstr. 1, 70806 Kornwestheim

Das Autokino in Stuttgart-Kornwestheim gibt es dauerhaft. Die wichtigsten Regeln und Infos findest du hier. Welche Filme wann laufen, checkst du hier.

Autokino der Stadt Niederstetten

Preis: Zwölf Euro

Zwölf Euro Snacks: kann man via WhatsApp bestellen und werden einem dann ans Auto geliefert

kann man via WhatsApp bestellen und werden einem dann ans Auto geliefert Tickets: NUR online zu kaufen

NUR online zu kaufen Anschrift: Hohe Buche 8, 97996 Niederstetten

Das Autokino in Niederstetten startet offiziell am 17.04.2020 und endet bereits am 08.05.2020.

Heilbronner Theresienwiese

Preis: Zwölf Euro

Zwölf Euro Snacks: muss man selbst mitbringen

muss man selbst mitbringen Tickets: NUR online zu kaufen

NUR online zu kaufen Anschrift: Theresienwiese,74072 Heilbronn

Das Autokino startet am 17.04.2020.

Messeplatz Karlsruhe

Preis: Zehn Euro

Zehn Euro Snacks: kann man im Vorfeld bestellen

kann man im Vorfeld bestellen Tickets: NUR online zu kaufen

NUR online zu kaufen Anschrift: Durlacher Allee 66, 76137 Karlsruhe

Das Autokino am Messeplatz in Karlsruhe startet am 22.04.2020.

Drive-In Bühl

Preis: Variiert nach Personenanzahl (1 PKW, 2 Personen, ca. 13 Euro)

Variiert nach Personenanzahl (1 PKW, 2 Personen, ca. 13 Euro) Snacks: Es wird ein Lieferdienst für Essen und Getränke geplant

Es wird ein Lieferdienst für Essen und Getränke geplant Tickets: NUR online zu kaufen

NUR online zu kaufen Anschrift: Bußmatten 2, 77815 Bühl

Autokino Offenburg

Preis: immer 1 PKW-Ticket für 16,50€

immer 1 PKW-Ticket für 16,50€ Snacks: muss man selbst mitbringen

muss man selbst mitbringen Tickets: NUR online zu kaufen

NUR online zu kaufen Anschrift: Schutterwälder Straße 3, 77656 Offenburg

Das Autokino in Offenburg startet am 17.04.2020 und endet voraussichtlich am 26.04.2020.

Autokino Rantastic Drive-Hin in Baden-Baden

Preis: 9,80 Euro, kann aber variieren

9,80 Euro, kann aber variieren Snacks: vor Ort kaufen

vor Ort kaufen Tickets: Online zu kaufen

Online zu kaufen Anschrift: Aschmattstraße 2, 76532 Baden-Baden

Diese Autokinos gibt es in Rheinland-Pfalz

Aktuell haben alle Autokinos in Rheinland-Pfalz geschlossen. Ab Herbst haben aber wieder ein paar offen. Das sind unter anderem:

Autokino Völklingen

Preis: ca. acht Euro

ca. acht Euro Snacks: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Tickets: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Anschrift: Rathausstraße 75-79, 66333 Völklingen

Das Autokino in Völklingen startet am 03.09.2020 und endet am 06.09.2020.

Autokino Hückelhoven

Preis: ca. sieben Euro

ca. sieben Euro Snacks: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Tickets: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Anschrift: Sophiastrasse / Schacht 3, 41836 Hückelhoven

Das Autokino in Hückelhoven findet am 11.09.2020 und am 12.09.2020 statt.

Außerdem: Wer nah genug an Nordrhein Westfalen wohnt, kann ins Autokino in Essen oder Köln gehen. Da beide Autokinos zur selben Kette gehören, wie das Autokino in Stuttgart, gelten dort dieselben Regeln.

