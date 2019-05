Das war sie also: Die große Schlacht um King's Landing... Schon gesehen? Dann gibt's jetzt die ultimative Zusammenfassung in Tweets und Memes.

Holy Shit, was war das für eine epische Schlacht?! Nach der etwas schwächeren dritten und vierten Folge hat diese alles rausgehauen, was man raushauen kann. Es war ein Fest! Doch wie immer geht es auch im Netz danach ordentlich ab. Viele Fans feiern die vorletzte Folge, andere machen sich nur darüber lustig. Wir haben die besten Reaktionien für dich mal zusammengefasst.

Absolute Spoiler-Warnung!

Wer die fünfte Folge noch nicht gesehen hat, nicht weiterlesen! Denn hier wird gespoilert. Allen anderen: viel Spaß!

Me after watching episode 5 of #GameofThrones https://t.co/cI3gFKGzVL My name is Jeff, Twitter, 14.5.2019, 2:04 Uhr

Der Schauplatz in dieser Folge: King's Landing. Winterfell bekommt also nach "The Long Night" mal eine kleine Verschnaufspause. Aber was machen die Leute jetzt dort eigentlich? Zum Beispiel Sansa?

Was ging in King's Landing?

Der "Kingslayer" (Königsmörder) Jaime Lannister will zurück zu seiner geliebten Schwester und (Noch-)Königin Cersei. Das ist aber gar nicht so leicht. Jaime sieht eher so aus, als ob er in der Bar ein Getränk bestellt und der Barkeeper ihn ignoriert. 😂

attempting to order drinks at the bar for me and the girls: a series #gameofthrones #JaimeLannister https://t.co/mu6o2EIwOL janiac17, Twitter, 13.5.2019, 5:05 Uhr

Um sich vor Danaerys und ihrer Armee zu schützen, hat Cersei ja die Goldene Kompanie gekauft. Gebracht hat es aber ehrlich gesagt nicht viel. Nach kurzer Zeit waren alle tot. Tja.

The Golden Company this episode #got #GameofThrones https://t.co/GRMpjYWFs1 oscar , Twitter, 13.5.2019, 4:40 Uhr

In den knapp 80 Minuten ist auch ansonsten unfassbar viel passiert. Unter anderem kam es zum heiß erwarteten "Clegane Bowl" - also dem Kampf zwischen "The Hound" und seinem "toten" Bruder "The Mountain". Und er war brutal. Cersei hat sich aber kurz davor mal eben vorbeigeschlichen... Da hat sie was verpasst!

Cersei walking past the Hound/Mountain standoff #GameofThrones https://t.co/pn6WURRMOb Lily Zelov, Twitter, 13.5.2019, 5:29 Uhr

Regisseur der Folge war übrigens Miguel Sapochnik. Und der hat's richtig drauf. Immerhin war er für einige der coolsten GoT-Folgen ever verantwortlich: "Hardhome", "Winds of Winter" oder auch "Battle of the Bastards".

Nachdem ich mit #TheBells emotional zumindest einigermaßen versöhnt bin, möchte ich doch die Gelegenheit nutzen, auf den Abschied von Regisseur #MiguelSapochnik in dieser Folge hinzuweisen, der einige der größten TV Momente aller Zeiten geschaffen hat. #GameOfThrones https://t.co/6qrV5k9fuj Janick Nolting, Twitter, 14.5.2019, 0:04 Uhr

Und auch diese Folge hatte wieder mal wahnsinnig schöne Bilder...

these shots are stunning. this is by far one of the best visual episodes in the entire series #GameOfThrones https://t.co/ybPJ3PEG24 𝚔𝚝 ‎❄️, Twitter, 13.5.2019, 4:07 Uhr

Das besonders Coole an Folge 5: Der Angriff auf Kings Landing wurde in Staffel 2 schon angedeutet.

This scene was a vision in Season 2. This was being planned for years. #GameOfThrones https://t.co/KowckLhhdO Juan con the Queen of the Ashes, Twitter, 13.5.2019, 4:39 Uhr

So, jetzt am Ende müssen wir uns aber noch eine Frage stellen: Was ist jetzt eigentlich mit den Kindern, die von ihren Eltern etwas übermutig Khalessi genannt wurden?

All those parents who named their daughters Daenerys and Khalessi after this episode: #gameofthrones https://t.co/bEuhBhuNOf SHELTRON V.3, Twitter, 13.5.2019, 4:35 Uhr

Unglaublich aber wahr: Kommende Woche wird die letzte Folge "Game of Thrones" ever laufen! 😥 Wir haben intensiv recherchiert und können schon vorab folgende Szenen aus der 6. Folge zeigen: