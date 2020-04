2019 wird ein fettes Kinojahr! Neben Star Wars 9 kommt auch noch der zweite Teil von IT in die Kinos. Und auch Kult-Regisseur Quentin Tarantino haut einen raus...

2019 macht jetzt schon mega Bock. Zumindest, wenn man die Kinovorschau für das Jahr checkt. Die hat's nämlich ganz schön in sich. Diese zehn Filme darfst du nicht verpassen. 👇

1️⃣ ES 2

Der Gruselschocker geht in die zweite und letzte Runde. Die Horror-Neuverfilmung des Stephen King-Klassikers überzeugt besonders wegen dem Pennywise-Darsteller Bill Skarsgård und dem überragenden Kinder-Cast. In "IT 2" geht die Geschichte um den Horrorclown weiter - die Kinder sind derweil erwachsen geworden. Macht die Sache aber auch nicht einfacher.

Wann kommt er in die Kinos?

Am 6. September.

2️⃣ Toy Story 4

Yep, 2019 ist ein Traum für alle Kinder der 90er. Zahlreiche Animationsfilme werden gerebooted, remaked oder bekommen ein Sequel. "Toy Story" hat schon drei Teile auf dem Buckel, im August kommt der vierte Teil. Und die Filme wurden tatsächlich immer besser. Der offizielle Trailer für Toy Story 4 ist schon mal mega!

Wann kommt er in die Kinos?

Am 15. August.

3️⃣ Green Book

"Green Book" hatten wahrscheinlich die Wenigsten auf dem Zettel. Der Film ist aber bereits im Januar DER Überraschungshit des Jahres geworden und hat den Oscars als besten Film abgeräumt. Immerhin spielen mit Viggo Mortensen (Herr der Ringe) und Mahershala Ali (Moonlight) zwei absolute Kracher in den Hauptrollen.

Wann kommt er in die Kinos?

War schon in den Kinos. Am 31. Januar.

4️⃣ Friedhof der Kuscheltiere - Remake

Ob's dieses Remake des Stephen King-Klassikers wirklich braucht, muss jeder selbst für sich entscheiden. Das Original war zwar überraschend gut, doch es ist leider über die Jahre ziemlich mies gealtert. Eine neue, moderne Version von "Friedhof der Kuscheltiere" kann also richtig gut werden. Und wer das Buch noch nicht kennt: Unbedingt lesen!

Wann kommt er in die Kinos?

War er schon. Am 4. April.

5️⃣ Avengers 4: Endgame

Man kann von den vielen Superheldenverfilmungen halten, was man will. Aber: Es ist schon echt krass, was für ein gigantisches Filmuniversum Marvel im letzten Jahrzehnt geschaffen hat. Und mit Thanos gab's in "Avengers: Infinity War" auch endlich einen richtig guten Bösewicht. In "Avengers 4" wurdeder heftige Cliffhanger des letzten Avengers-Teil aufgelöst. *Schnipps*

Wann kommt er in die Kinos?

War er schon. Am 24. April.

6️⃣ Godzilla: King of Monsters

Hand aufs Herz: Mega anspruchsvoll waren die Godzilla-Filme noch nie. Aber es sieht ziemlich cool aus, wenn eine Riesenechse eine Stadt zerstört, oder? In "King of Monsters" kämpft jetzt die Monsterechse gegen Mothra, eine überdimensionale Motte. OMG!!! 😱

Wann kommt er in die Kinos?

Am 30. Mai.

7️⃣ König der Löwen - Remake

Nach "Die Schöne und das Biest" und "Jungle Book" bringt Disney 2019 die nächste Realverfilmung eines Klassikers raus: "König der Löwen"! Besonders cool: Im Original wird Simbas Freundin Nala von Pop-Queen Beyoncé gesprochen.

Wann kommt er in die Kinos?

Am 18. Juli.

8️⃣ Once Upon a Time in Hollywood

Über "Once Upon a Time in Hollywood" ist ehrlich gesagt gar nicht so viel bekannt. Braucht es aber auch nicht. Alleine das Trio Quentin Tarantino, Brad Pitt und Leonardo di Caprio macht richtig Bock auf den Streifen. Nur so viel wurde schon geleaked: Das Setting sind die 60er in Los Angeles und die Morde der Manson Familie spielen 'ne große Rolle. Klingt geil.

Wann kommt er in die Kinos?

Am 8. August.

9️⃣ Zombieland 2

Vor knapp zehn Jahren erschien ein wunderbarer Film, der das gesamte Zombie-Genre auf die Schippe nahm und von vielen schon jetzt als Kult gilt: "Zombieland" mit Jesse Eisenberg und Emma Stone in den Hauptrollen. Dieses Jahr kommt der heiß erwartete zweite Teil. Gerüchten zufolge ist auch wieder Bill fu**ing Murray dabei! Und nicht nur das: Auch ein weiterer Ghostbuster könnte im Film auftauchen. Holy Moly...😳

Wann kommt er in die Kinos?

Am 10. Oktober.

🔟 Joker

Der Joker ist wohl der krasseste Bösewicht im DC-Universum. Für viele Fans galt die Perfomance des bereits verstorbenen Schauspielers Heath Ledger lange als unantastbar - bis Regisseur Todd Phillips den ersten Behind-The-Scenes-Clip von Joaquin Phoenix mit ordentlich Schminke im Gesicht gepostet hat. Der Film erzählt wohl endlich die Origin Story des Jokers - also wie wurde der Joker zum Joker?

Wann kommt er in die Kinos?

Am 17. Oktober.