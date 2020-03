Serien über böse Viren, Epidemien und katastrophale Zombie-Mutationen: Ja, sowas feiern wir scheinbar - trotz Coronakrise. Die Streaming-Seiten beliefern uns nämlich fleißig mit diversen Filmen und Serien über Epidemien und Co. Unsere Favoriten findest du hier.

Eines müssen wir aber vorab sagen: Sollten dir Filme und Serien oft noch lange nachgehen oder du bist in der aktuellen Situation mit Corona eh etwas verunsichert, solltest du diesen Artikel besser nicht lesen. Das sind zwar fast alles erfundene Geschichten, die wenig mit der Realität zu tun haben (außer die Doku "Pandemie"), trotzdem wäre es doof, wenn du dir unnötig Sorgen machst 🤗 Dann empfehlen wir dir lieber diesen Artikel hier:

Wenn du generell die Ruhe weg hast und einfach total auf postapokalyptische Serien und Filme stehst, bist du hier ganz richtig.

Filme und Serien über Pandemien, Epidemien und Co.

Wir haben die Filme und Serien hier nach Veröffentlichungsjahr sortiert. Ältere Filme haben natürlich einen anderen Look. Wer davon nicht so Fan ist, kann sich ja vielleicht von der Storyline überzeugen lassen. Aber starten wir ganz aktuell mit:

Pandemie (2020)

Die Dokumentationsserie "Pandemie" zeigt, welche Hauptakteure in realen, globalen Pandemien unserer Welt auftauchen und wie man in Zukunft Pandemien verhindern will.



Hier zu sehen: Netflix

The Rain (2019)

Wer in der Serie „The Rain“ vom Regen erwischt wird, stirbt an diesem mysteriösen Virus. Einige Menschen sind vorbereitet und verkriechen sich in Bunkern. Darunter auch zwei Geschwister. Sie scheinen mit der Schlüssel zu sein, wie der Virus gestoppt werden kann.



Hier zu sehen: Netflix

Black Summer (2019)

Weil Zombies bei den Produzenten von Serien scheinbar sehr beliebt sind, hier eine kurze Zusammenfassung von "Black Summer": Zombieapokalypse... Punkt. Das ging schnell…



Hier zu sehen: Netflix

Cargo (2017)

Im Film "Cargo" versucht ein Mann, zusammen mit seiner Frau und Tochter, einer in Australien ausgebrochenen Pandemie zu entfliehen. Die Story ist, da sind wir ganz ehrlich, absolut nichts Neues. Trotzdem ist der Film schön gemacht, gerade zum Ende hin zeigt sich, wie verschiedene Kulturen eigentlich für das Gleiche kämpfen.



Hier zu sehen: Netflix

Fear The Walking Dead (2015)

In quasi der identischen Welt, wie in „The Walking Dead“, spielt auch „Fear The Walking Dead“. Nur fängt hier die ganze Geschichte etwas früher an und verrät ein bisschen mehr über den Beginn des Ausbruchs.



Hier zu sehen: Amazon, iTunes, Google Play, freenet Video, Microsoft, Videoload, videociety, maxdome, Sony

Helix (2014)

Was passiert, wenn ein Virus unbedingt sicher aufbewahrt werden soll, aber dann doch *hupsi* aus dem Labor gerät? Darum geht es in der Serie "Helix". Im ersten Teil befinden wir uns an der Arktis in einem Forschungslabor. Dort muss das ausgebrochene Virus unter allen Umständen eingedämmt werden. In Staffel zwei geht es zwar um ein ähnliches Team, aber an einem ganz anderen Ort und um ein ganz anderes Virus. Diese Serie könnte allen gefallen, die am Ende auch gerne die Handlung geschlossen mögen, quasi eine Lösung oder ein Ende des Problems sehen wollen.



Hier zu sehen: Amazon, iTunes, Google Play, Microsoft, Videoload, maxdome, Sony

Contagion (2011)

Die Story vom Film "Contagion": Ein neuartiges und natürlich auch tödliches Virus verbreitet sich schnell über die ganze Welt. Die Wissenschaftler des amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention versuchen mehr über das Virus herauszufinden und ein Heilmittel zu entwickeln. Mitch Emhoff muss währenddessen mit dem Tod seiner Ehefrau fertig werden und versucht verzweifelt, seine Tochter vor einer Infektion zu schützen.



Hier zu sehen: Amazon, Joyn, iTunes, Google Play, freenet Video, Videobuster, Microsoft, Rakuten TV, Pantaflix, Videoload, videociety, CHILI, maxdome, Sony

The Walking Dead (2010)

Solltest du auf Serien und Filme zum Thema Pandemie und Co. stehen, dann müssen wir dir ziemlich sicher nichts von „The Walking Dead“ erzählen. Deswegen nur ganz grob: Menschen, die sterben, verwandeln sich plötzlich in Zombies. Wer diese Zoombie-Invasion überlebt, kämpft ab da um sein Leben. Es ist zugegebenermaßen eine Never Ending Story. Wenn du gerne Serien und Filme schaust, die am Ende auch aufklären, den Virus überwinden oder Ähnliches: Dann sorry. "The Walking Dead" legt bisher wenig Fokus auf die Aufklärung der Zombieapokalypse, sondern konzentriert sich mehr auf die gesellschaftlichen Probleme in Krisenzeiten.



Hier zu sehen: Amazon, iTunes, Google Play, freenet Video, Rakuten TV, Videoload, videociety, maxdome, Sony

Die Stadt der Blinden (2008)

Der Film "Die Stadt der Blinden" erlebt eine merkwürdige Krankheit. In einer Stadt erblinden plötzlich Menschen. Nur eine Frau scheint gegen diese Erkrankung immun und versucht eine Gruppe an Menschen zu retten, denn: In der Stadt sind die Zustände wegen der überraschenden Blindheit der Menschen außer Kontrolle.



Hier zu sehen: Amazon, iTunes, Google Play, freenet Video, Rakuten TV, Videoload, videociety, maxdome, Sony

I am Legend (2007)

Will Smith in einer legendären Rolle in "I am Legend": Ein Heilmittel gegen Krebs mutiert und löscht fast die ganze Menschheit aus. Als scheinbar einzig Überlebender der Stadt versucht Will Smith ein Gegenmittel zu erschaffen, um die mutierten Menschen zu heilen.



Hier zu sehen: Netflix, Amazon, iTunes, Google Play, freenet Video, Videobuster, Rakuten TV, Pantaflix, Videoload, videociety, CHILI, maxdome, Sony

28 Days Later / 28 Weeks Later (2003)

Bei "28 Days Later" geht es um ein Virus in Großbritannien, das Menschen rasend und aggressiv macht, nur gibt es da noch einen Unterschied zu 0815 Zombies: Die Infizierten bewegen sich extrem schnell. Der erste Film spielt 28 Tage, nachdem militante Tierschützer infizierte Affen aus einem Labor befreit haben, der zweite Film, "28 Weeks Later", spielt 28 Wochen später.



Hier zu sehen: Netflix, Amazon, iTunes, Google Play, Rakuten TV, Videoload, maxdome, Sony

Outbreak (1995)

Ein kleines Äffchen sorgt für ziemlich Probleme. Es bringt ein Virus von Afrika in die USA. Die Viren töten innerhalb weniger Stunden. Das Militär will die Ausbreitung eindämmen, manch einer wittert allerdings die Chance, eine biologische Waffe zu entwickeln.



Hier zu sehen: Amazon, iTunes, Google Play, freenet Video, Videobuster, Microsoft, Pantaflix, Videoload, videociety, CHILI, maxdome, Sony

