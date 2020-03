Wegen Corona können wir gerade eh nicht viel machen, außer zuhause zu bleiben und gaaaanz viele Serien schauen. Wer jetzt schon jede Serie durchgebingt hat, keine Sorge: Mit diesen Serienhighlights auf Netflix, Amazon Prime und Sky wird dir im April nicht langweilig.

"Haus des Geldes", "das Boot" und die letzte Staffel "Suits". Im April gibt's wieder neues Serienfutter. Hier gibt’s die Übersicht mit den besten Neuerscheinungen:

Neue Serien im April auf Netflix

Haus des Geldes - Staffel 4

Die spanische Serie "Haus des Geldes" hat uns nicht nur ein viel zu häufig verwendetes Kostüm an Fastnacht beschert, sondern auch eine verdammt beliebte Serie. Am 4. April geht's in die vierte Runde!

Anscheinend wurden Staffel 3 und 4 an einem Stück gedreht. Auch Teil 1 und 2 waren ursprünglich als eine gemeinsame Staffel angedacht, bis Netflix das Ganze so geschnitten hatte, dass daraus zwei Staffeln wurden. Danach sollte eigentlich Schluss sein. Doch dann wurde "Haus des Geldes" dermaßen erfolgreich, dass die Geschichte weitererzählt wurde.

Übrigens: Eine fünfte Staffel wurde bereits beschlossen und auch ein Spin-off ist in Planung.

After Life - 2. Staffel

After Life Season 2 comes to @netflix on 24 April! #AfterLife2 rickygervais, Instagram , 13.2.2020, 17:24 Uhr

"After Life" mit Ricky Gervais ("The Office") in der Hauptrolle ist eine ziemlich ernste Serie, die viele wichtige Themen anspricht: Krebs, Verlust und Trauer. Gleichzeitig ist "After Life" ganz Ricky Gervais-typisch unfassbar komisch und hat einen guten schwarzen Humor. In der Serie muss Tony nach dem Tod seiner Frau sein Leben in den Griff zu bekommen und will ein besserer Mensch werden. Die zweite Staffel wird sechs Folgen haben und startet am 24. April.

The Last Kingdom - 4. Staffel

"The Last Kingdom" wird von vielen als zweites "Games of Thrones" bezeichnet. Und selbst Buchautor George R. R. Martin hat die Serie empfohlen. Ein größeres Lob gibt es wohl nicht. Inhaltlich haben die beiden Serien aber nicht viel gemeinsam. In "The Last Kingdom" geht es um den jungen Wikinger Uhtred , der sich nach dem Tod seines Ziehvaters gegen die eigene "Familie" stellen muss. Die Serie wird vor allem für die Kamerarbeit und den Sountrack gefeiert. Die vierte Staffel gibt's ab dem 26. April.

Neue Serien im April auf Amazon Prime

Bosch - Staffel 6

In "Bosch" geht es um den Kriegsveteran und Detective der Mordkommission des Los Angeles Police Departments in Hollywood „Harry“ Bosch, der zusammen mit seinem Partner üblen Fällen nachgeht. Fans der Serie lieben vor allem die Komplexität der Handlung und die Figurenentwicklung. "Bosch" wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet. Die 6. Staffel startet am 17. April.

The Orville​ - Staffel 2

"The Orville" ist eine SciFI-Serie von Seth MacFarlane, dem Schöpfer von "Family Guy". Die Serie ist eine Art Parodie auf "Star Trek". Eine dritte Staffel soll es Ende 2020 geben. Die zweite Staffel läuft ab dem 30. April auf Amazon Prime.

Neue Serien im April auf Sky

Suits - Staffel 9

When you’re trying to count the number of cases you’ve won, but numbers just don’t go that high. suits_usa, Instagram , 8.10.2019, 21:08 Uhr

Am 28. April startet die neunte und gleichzeitig letzte Staffel Suits auf Sky. Und: Die letzte Staffel wird anstatt der gewohnten 16 nur insgesamt zehn Folgen haben. Der Grund: Die Einschaltquoten gingen immer weiter runter. Trotzdem: Suits ist eine DER Erfolgsserien der letzten Jahre. Es geht um die raffiniertesten Anwälte in New York, die mit guten Argumenten, aber auch einer fragwürdigen Moral, jeden Fall gewinnen. Einer der Protagonisten hat nicht einmal einen Jura-Abschluss, wird durch sein photographisches Gedächtnis aber zu einem der erfolgreichsten Anzugträger der Stadt.

Das Boot - Staffel 2

Am 24. April kannst du dir die zweite Staffel der deutschen Serie "Das Boot" anschauen. Nachdem die erste Staffel hochgelobt wurde und gute Quoten hatte, wurde eine zweite Staffel schnell bestätigt. Die Sky-Produktion ist eine Art Prequel-Serie zum Film "Das Boot" und erzählt die Geschichte einer jungen U-Boot-Crew im zweiten Weltkrieg, die auf feindliches Gewässer geschickt wird.

