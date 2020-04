Mulan, Cinderella, Aladdin, König der Löwen, Barbie oder Arielle: Alle sind erwachsen oder besser gesagt HD geworden. Pippi Langstrumpf wird jetzt die Nächste sein!

👉 2 x 3 macht 4 - Pippi Langstrumpf macht sich aufs Neue die Welt, wie sie ihr gefällt!

2 x 3 macht 4 - Rechen-Genie Pippi Langstrumpf wird uns bald mit neuen Weisheiten das Leben versüßen - und zwar in HD! Wann ist noch nicht bekannt, aber Fakt ist: das stärkste Mädchen der Welt soll auf die Kinoleinwand kommen. Dafür sorgen die Produktionsfirmen Studiocanal und Heyday Films zusammen mit der Astrid Lindgren Company. Die letzte Pippi Langstrumpf-Produktion ist rund 20 Jahre her. Als Zeichentrick-Serie kam unsere Kindheits-Heldin längst nicht so gut an, wie die reale Pippi aus den 60er Jahren.

Gibt es hier eigentlich noch jemanden, der sich immer mega gefreut hat, wenn in der Fernsehzeitung „Pippi Langstrumpf“ stand und dann nur diese verkackte Zeichentrick Version kam? Ich hab das SO gehasst😂 https://t.co/fWAT20CwNK Paulina, Twitter, 23.3.2018, 14:41 Uhr

👉 Wer wird das neue stärkste Mädchen der Welt?

Die schwedische Pippi-Darstellerin Inger Nilsson ist mittlerweile 60 Jahre alt und kommt logischerweise nicht mehr für den Cast in Frage. Wer die neue Pippi Langstrumpf spielen wird, ist noch nicht bekannt. Vielleicht sollten die Produzenten für den Cast eine Gewichthebe-Challenge veranstalten, um das stärkste Mädchen der Welt zu finden! 😂

Inger Nilsson spielte in den 60er Jahren die Pipi Langstrumpf. Wer es jetzt werden soll, weiß man noch nicht. DASDING

👉 Arielle wird ebenfalls neu verfilmt - mit Halle Bailey in der Hauptrolle

Disney hat es offiziell bestätigt - Halle Bailey wird die junge Meerjungfrau im neuen Arielle Film spielen:

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. https://t.co/YnLAdbZSmN https://t.co/Y4B0ZKfuIr Disney, Twitter, 3.7.2019, 23:32 Uhr

👉 #notmyariel

Im Netz tauchte der Hashtag #notmyariel auf, weil Halle Bailey für viele nicht den Vorstellungen ihrer Disney-Arielle entspricht. Regisseur ist Rob Marshall, der auch schon bei Fluch der Karibik oder Into the Woods Regie geführt hat. Gedreht wird die Neuverfilmung allerdings erst ab Anfang 2020.

👉 Mulan

Auch Mulan bekommt ein Remake - leider erst 2020. Der erste Teaser Trailer wurde aber bereits veröffentlicht - und es wird nicht gesungen! 😱

Unter dem Video sind nicht alle happy, weil der Film wohl deutlich düsterer werden könnte als andere Disney-Filme. Wir finden: Cool, dass Disney sich mit dem Remake von Mulan anscheinend etwas traut und nicht, wie so oft, das Original 1 zu 1 kopiert. Aber wer weiß, vielleicht wird im nächsten Trailer schon wieder gesungen...

👉 Camila Cabello wird zur echten Cinderella

Amerikanische Medien berichten: Camilla Cabello wird das erste Mal in eine Schauspiel-Rolle schlüpfen und das direkt in eine neue Version von Aschenputtel! Noch spannender wird es, wenn man erfährt, dass der Carpool-Karaoke-Star James Corden den Film zusammen mit Kay Canonnen (sie hat das Musical Pitch Perfect geschrieben) mitproduzieren soll. Alles deutet auf ein Musical hin!

first time at the @VanityFair party and I can confirm last night was a lot of fangirling while eating in n out burgers camila_cabello, Instagram , 26.2.2019, 4:54 Uhr

👉 Aladdin

Mit Will Smith als Geenie! Lief dieses Jahr Ende Mai in den Kinos an.

👉 König der Löwen mit süßem Baby-Simba

Ein Klassiker, auf den sich besonders viele Fans freuen. Besonders cool: Im Original wird Simbas Freundin Nala von Pop-Queen Beyoncé gesprochen. Zum Vergleich: So sah das Ganze 1994 aus. Ja, richtig gehört. 1994!

Den Sommer über lief ein neuer Simba auf unseren Kinoleinwänden rum.

COMING SOON.... #thelionking 1994 vs. 2019 . . Follow @onepagetelevision for more! . . #onepagetv #lionking #moviereview #thisisnigeria #30bg #brodashaggi #movies #lagos #nollywood #ankara #blessingsfolloipms #mbada #bbn #bellanaijabeauty #momsatwar #stew #lionking2019 #southafrica #blessings #bless #afrobeats #9jalatest #artby #roronation #splufiknigerians #goldmynetv #welove2laughtv #tundeednut #africa onepagetelevision, Instagram , 12.3.2019, 12:26 Uhr

König der Löwen geht noch süßer - das ist der erste Trailer

👉 Barbie

Und niemand Geringeres als Margot Robbie wird die Puppe in der Realverfilmung verkörpern. Ein Traum geht in Erfüllung. 😍 Für Frauen und Männer...

LOVE IS LOVE 👬👭👫 any Aussie's living overseas like me, register to vote here: http://www.aec.gov.au/enrol/ before August 24th #marriageequality #australia 🏳️‍🌈🇦🇺 margotrobbie, Instagram , 15.8.2017, 11:09 Uhr

👉 Tim und Struppi

Wurde schon 2011 verfilmt, jetzt gebe es "die Option" für einen zweiten Film. Das hat der Chef des Verlags Casterman gesagt. Anscheinend soll auch der zweite 3D-Kinofilm von Steven Spielberg auf die Kino-Leinwand gebracht werden.

👉 Pinocchio

Pinocchio wird wahrscheinlich sogar zweimal neu verfilmt. Regisseur Guillermo del Toro wird den Stoff für Netflix neu aufbereiten. So wie man den Macher von Hellboy und Shape of Water kennt, wird die Geschichte aber wohl wesentlich düsterer ausfallen als das Original. Bei Disney ist eine Realverfilmung zumindest in Planung.

#FirstLook de #RobertoBenigni como #Geppetto na versão live-action de #Pinocchio de #MatteoGarrone. #BollyeCia #PinocchioMovie #PinocchioFilm #PinocchioBollyeCia #CinemaItaliano #Cinema #Cine #Movies #Films bollyecia, Instagram , 1.4.2019, 2:47 Uhr

👉 Dumbo

Der fliegende Elefant wurde von Tim Burton realverfilmt. Er sieht dadurch irgendwie ganz schön düster aus... 🐘

Sad Clown Face #Dumbo is here and the internet is not happy about it. The best reactions to the trailer: https://t.co/pmKfABRGhV https://t.co/emZVrkUygU Nerdist, Twitter, 15.11.2018, 21:00 Uhr

👉 Heidi

Aus dem Zeichentrick-Klassiker gibt es jetzt das Comeback in 3D. Andreas Gabalier singt den Titelsong dazu. Erstmal sehr ungewohnt für viele, die Heidi noch von früher kennen.

👉 Winnie Pooh

So sieht Pooh in der Neuverfilmung "Christopher Robin" aus. Erinnert irgendwie an einen alten Stoffbären... Feel old, yet? 👴

Hunny is my favorite thing in the world, but adventures with friends are my favoritest. Join us on a grand expedition with Disney’s #ChristopherRobin, available on Digital, @movies.anywhere & Blu-ray Nov 6. Pre-order now. pooh, Instagram , 15.10.2018, 16:34 Uhr

👉 Pikachu kann jetzt sprechen

Etwas komisch für Pokemon-Fans: Warum SPRICHT Pikachu? Wobei der von Ryan Reynolds gesprochene Pikachu auch ziemlich cool aussieht.

Checkt hier den ersten Trailer von Pokémon Detective Pikachu

👉 Biene Maja

Ganz schön ungewohnt in 3D, oder? Als Fasnetsoutfit aber immer noch cool!

Ich find ja #BieneMaja sah früher besser aus! http://t.co/06ACi3V9NY niqui, Twitter, 31.8.2015, 12:49 Uhr

👉 DuckTales

Yes, unsere Helden aus Entenhausen hat es ebenfalls erwischt: Seit 2017 gibt es das neue DuckTales zu sehen. Kleiner Fun Fact: In der deutschen Synchro singt Mark Forster das Intro.

Auch wenn es auf den ersten Moment sehr ungewohnt ist unsere Kindheitshelden in 3D oder in einer Realverfilmung zu sehen, vielleicht sollten wir den neuen Versionen eine Chance geben und mehr als den Trailer sehen...