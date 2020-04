Wegen des Coronavirus wird empfohlen, zuhause zu bleiben und große Menschenmengen zu meiden. Mit diesen Serienhighlights auf Netflix, Amazon Prime und Sky wird dir trotzdem nicht langweilig.

Suits, Élite, Westworld. Der März ist wieder vollgepackt mit neuen Staffeln und sogar komplett neuen Serien! Hier gibt’s die Übersicht mit den besten Neuerscheinungen:

Suits Staffel 8

Am 3. März startet die achte Staffel Suits auf Sky. Suits ist eine DER Erfolgsserien der letzten Jahre. Es geht um die raffiniertesten Anwälte in New York, die mit guten Argumenten, aber auch einer fragwürdigen Moral, jeden Fall gewinnen. Einer der Protagonisten hat nicht einmal einen Jura-Abschluss, wird durch sein photographisches Gedächtnis aber zu einem der erfolgreichsten Anzugträger der Stadt. Die Serie ist lustig und spannend. Wann die Staffel auch auf Netflix kommt, ist noch unklar.

The Protector Staffel 3

The Protector ist eine türkische Fantasy-Netflix-Serie. Sie ist auch international erfolgreich, sodass Netflix nach der zweiten Staffel gleich auch eine dritte und vierte angekündigt hatte. Und die Dritte kommt schon am 6. März. Es geht um Hakan. Er ist ein Nachfahre der Protector, die Istanbul vor einer übernatürlichen Macht beschützen müssen. Die dritte Staffel kommt einem seltsam aktuell vor. In ihr geht es um eine Virusinfektion, unter der die Gesellschaft zusammenzubrechen droht.

Élite Staffel 3

Die Netflix-Serie Élite spielt in einer Privatschule in Spanien, auf die Kinder von reichen und einflussreichen Eltern gehen. Und natürlich geht es vor allem um Liebe, Eifersucht und Streit – der durchaus auch mal in Gewalt enden kann. Das zeigen die blutigen Trailer schon recht deutlich. Élite ist vor allem wegen der vielen Flashbacks fast immer spannend und überzeugt durch viele junge Schauspieler, die ihren Job verdammt gut machen. Mit dabei sind zum Beispiel auch Jaime Lorente und Miguel Herrán, die man als Denver und Río aus „Haus des Geldes“ kennt. Die dritte Staffel Élite startet am 13. März und der Teaser verspricht schon: es werden wieder viele Tränen fließen.

ZeroZeroZero Staffel 1

Geld, Drogen und viel Spanisch – ZeroZeroZero erinnert stark an Serien wie Narcos, Escobar oder auch Breaking Bad. Ist also nichts wirklich Neues, hat sich aber einfach bewährt! Im Speziellen geht es um eine Kokainlieferung von Mexiko nach Europa und die Machtkämpfe, die damit einhergehen. Der Trailer wirkt vielversprechend! Die erste Staffel wird acht Folgen haben und startet am 26. März auf Sky.

Making The Cut Staffel 1

Making The Cut ist eine neue Amazon Prime-Show mit Heidi Klum. Wieder eine Reality-Show, die stark an Germany's Next Topmodel erinnert. Allerdings geht es hier nicht um Models, sonder um Mode-Designer. Und nur einer kann gewinnen. Für Fans solcher Shows könnte die Serie auf jeden Fall was sein! Start ist der 27. März.

Ozark Staffel 3

Ozark ist eine Serie für alle Crime-Fans. Drogenhandel, Geldwäsche und Mord. Es geht um einen Finanzberater und Geldwäscher, der mit seiner Frau in ein Urlaubsressort im südlichen Missouri zieht. Dort muss er seine Schulden bei einem mexikanischen Drogenboss begleichen. Damit hat er so viel um die Ohren, dass er sein Privatleben vernachlässigt, wodurch es auch zu Hause zum Streit kommt. Die meisten Fans sind überzeugt von der Serie – viele hatten nur mit Jason Bateman als Hauptdarsteller anfangs Probleme, weil sie ihn nur aus lustigen Rollen kannten. Die dritte Staffel Ozark, bestehend aus zehn Folgen, ist ab dem 27. März auf Netflix.

Netflix/ Jason Davis

Jason Bateman als Martin Byrde in Ozark

Westworld Staffel 3

Liest man sich Kritiken zu Westworld durch, wird einem schnell eines klar: Die meisten User lieben die Serie. Manche Kritiker sprechen sogar von einer der besten Serien, die es zur Zeit gibt. Trotzdem findet man hier und da auch jemanden, der die Serie zu kompliziert und verwirrend findet. Kein Wunder: Die Sci-Fi-Serie ist voller Zeitsprünge und Flashbacks. Es geht um einen Wild-West-Freizeitpark, in dem reiche Besucher in alte Zeiten abtauchen können. Der Park wird von Androiden bevölkert. Die entwickeln natürlich nach und nach ein Bewusstsein und versuchen dann zu ergründen, was die Menschen eigentlich genau mit ihnen machen. Die dritte Staffel der Serie startet am 30. März auf Sky.