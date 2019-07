Podium!!! 3rd place @ FEST CUP Karlsruhe 2019 - Biggest Vert Contest in Germany 🇩🇪 Thank you to @festcupkarlsruhe for this great Vert Contest!!! CU all next year! . #skateboarding #skateboard #festcup #festcupkarlsruhe #dasfest #skateboarding4life #spardapark #halfpipe #vert #vertgermany #dasfestkarlsruhe #girlsridetheworld #skatergirls #podium #11years #maximiliansau #visitkarlsruhe #k29 #germany #planetsports #spardabank . @dasfestkarlsruhe @vertgermany @planetsports @festcupkarlsruhe