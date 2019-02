Es gibt ein paar einfache Tipps, mit denen du dein Profil NOCH besser machst. Und das fängt beim richtigen Profilbild an!

👉 Fast am Wichtigsten: Das Profilbild!

Als eine Faustregel gilt: Drei Fotos sind ideal, um besonders gut anzukommen. Ein Foto vom Gesicht, eins das dich bei einer Aktivität zeigt und ein Ganzkörperbild (aber hey, bitte kein nackter Oberkörper 😉). UND: Am besten bist du auf deinen Bildern alleine ODER mit Tier (HUND) zu sehen. Natürlich sollten die Bilder aktuell sein und ein ehrliches Lächeln kommt auch gut an! Selfies sollten dabei die absolute Ausnahme sein.

👉 Humor zeigen

In deinem Profiltext sollte BITTE nicht stehen, dass du Humor hast. Das kauft dir eh keiner ab und wirkt eher verzweifelt. Schreib lieber einen coolen Text, der beim Lesen ein Schmunzeln entlockt. Auch eine Portion Selbstironie kann gut ankommen.

👉 Nicht übertreiben

Knall' dein Profil nicht mit zu viel Text voll. Beschreibe nur deine relevantesten Eigenschaften. Also, was macht dich besonders? Perfekt ist es natürlich, wenn du der Person Lust machst, dich weiter kennenzulernen.

👉 Ehrlichkeit

Ein absolutes No-Go sind natürlich Lügen! Spätestens wenn ihr euch persönlich trefft, fallen die Lügen doch sowieso auf. Vor allem, wenn man anstatt der angegebenen 1,90 "nur" 1,75 Meter groß ist. Und der Traumpartner/die Traumpartnerin sollte dich ja auch so mögen, wie du bist! Bleib' einfach authentisch.

👉 Kein 0815-Profil

Floskeln solltest du von deinem Profil verbannen. "Ich reise gerne", sagt zum Beispiel wirklich jeder. Absolut langweilig. Werde konkreter, also welche Art von Reisen magst du zum Beispiel? Bist du lieber ein Strand-Typ oder zieht's dich zum Wandern in die Berge?

👉 Rechtschreibung!

Ein Profil voller Rechtschreibfehler kommt bei keinem gut an. Also check' das lieber einmal zu viel oder lass' einen guten Freund drüberlesen.

👉 Profil aktuell halten

Alle Infos über dich sollten im besten Fall natürlich aktuell sein. So findest du wirklich die Leute, die am besten zu dir passen. Alle paar Monaten solltest du mal in dein Profil schauen, da gibt's bestimmt auch so ein paar Dinge, die du so NIEMALS mehr schreiben würdest.

Also dann, viel Glück beim Daten!