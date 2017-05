Die fotogensten Spots auf Instagram

Wenn du ein Foto von diesen Orten machst, sind dir die Likes auf Instagram sicher! #famousonInstagram

Die Seite Travelbird hat zwei Rankings erstellt: Sehenswürdigkeiten, bzw. Touristenattraktionen, die am häufigsten auf Instagram getaggt werden - in Deutschland und der ganzen Welt.

Top 10 Orte

Vor einem Städtetrip checken viele Leute Instagram, welche coolen Restaurants, Cafés oder Clubs es dort gibt. Und nach dem Besuch in einer Stadt oder einem schönen Ort, postet man davon natürlich ein Foto auf Instagram. Aus diesen ganzen Verlinkungen und Hashtags hat Travelbird jetzt ein Ranking, der am häufigsten instagrammten Spots, erstellt. In Deutschland auf Platz 1 ist die Berliner Mauer. Welche Spots es sonst noch in die Top 10 geschafft haben, checkst du oben in der Galerie. Vielleicht springt ja eine Idee für den nächsten Städtetrip bei raus. Das ganze Ranking von Travelbird kannst du dir hier auch nochmal anschauen.

Galerie: Die besten Travel-Instagram-Accounts

Die schönsten Orte auf der ganzen Welt

Wenn es nach den beliebtesten Orten auf der ganzen Welt geht, ist die Berliner Mauer aber nur noch auf Platz 5. Hier kommen die Inspirationen für deinen nächsten Urlaub.

Das Disneyland in Kalifornien ist der am meisten instagrammte Ort weltweit! Es hat über 14 Millionen Tags!

Minnie knows how to shimmy #disneyland #disneylandcalifornia #minniemouse #minnie #soundsational #soundsationalparade Ein Beitrag geteilt von Justeen Schei (@wanderlustinseattle) am 18. Mai 2017 um 6:42 Uhr

Auch, wenn er nicht immer leicht auf's Foto zu bekommen ist: Er ist fotogen, der Eiffelturm in Paris #2.

#eiffelturm #architekur #architecture Ein Beitrag geteilt von Horst Lassnig (@horstlassnig) am 18. Mai 2017 um 2:18 Uhr

Disney und Freizeitparks scheinen beliebt zu sein: Walt Disney World in Florida schafft es auf Platz 3.

Ein Beitrag geteilt von Michael (@michaelbdoherty) am 17. Mai 2017 um 16:36 Uhr

Auf jeden Fall fotogen: Der South Beach in Miami, Florida, und damit Platz 4.

Against the Current Ein Beitrag geteilt von Daniel D. (@spore_one) am 18. Mai 2017 um 6:52 Uhr

Platz 5 geht an die Berliner Mauer.

Platz 6: Auch sehr fotogen: Der Las Vegas Strip, aber da sind ja quasi alle Sehenswürdigkeiten der Welt vertreten, als kleine Nachbauten.

Platz 7 geht an Big Ben in London, obwohl "Big Ben" ja nur die Glocke im Turm beschreibt.

Im Ranking auf Platz 8: Der Times Square in New York.

Die ist aber auch einfach schön: Notre Dame in Paris #9!

Neben Biertrinken bleibt auf der Wiesn, dem Oktoberfest in München wohl auch Zeit noch Fotos auf Instagram zu posten, Platz 10 weltweit!