Stranger Things, Narcos und Co.: Darauf kannst du dich freuen!

Stranger Things: Staffel 2

Bei "Stranger Things" geht ursprünglich darum, dass ein kleiner Junge eines Tages aus seinem Dorf verschwindet und seine drei besten Freunde sich auf die Suche nach ihm begeben. Dabei haben sie ein verstörtes Mädchen getroffen, welches besondere Fähigkeiten zu haben scheint... Die zweite Staffel wird exakt ein Jahr nach der ersten Staffel spielen und mit einer Szene an Halloween 1984 beginnen. Es wird auf jeden Fall wieder gruselig! Läuft ab dem 27. Oktober bei Netflix

Narcos: Staffel 3

"Narcos" basiert auf einer wahren Begebenheit: Es geht um den Aufstieg und das Drogenkartell von Pablo Escobar. Nachdem der am Ende der zweiten Staffel gestorben ist, ist jetzt die Frage, wie die Kartelle um die Herrschaft am Drogenmarkt kämpfen. Spannende Serie mit historischem Hintergrund, in der viel Spanisch gesprochen wird (mit Untertitel). Läuft ab dem 01. September bei Netflix

The Walking Dead: Staffel 8

16 neue Folgen gibt es für die Fans von "The Walking Dead" ab Oktober auf Sky. Rick und Negan liegen sich weiterhin in den Haaren und liefern sich auch in dieser Staffel vermutlich krasse Kämpfe. Ob sich einer von ihnen bald als Sieger feiern wird - das wird die achte Staffel zeigen. Achja: Und die Zombies sind auch noch da :joy:

Läuft ab dem 23. Oktober bei Sky

Transparent: Staffel 4

In der Serie geht es um das Leben von Familie Pfeffermann. Das ändert sich schlagartig, als der Vater sich als transsexuell outet und beschließt, als Frau neben seiner Frau weiterzuleben. Wie das sein Leben, das seiner drei erwachsenen Kinder und seiner Frau verändert - darum geht es in der Serie. Läuft ab dem 22. September bei Amazon Prime Video

Star Trek: Discovery

Wie der Titel der Serie schon sagt, geht es um eine Serie im fiktiven Star-Trek-Universum. Der Mittelpunkt der Handlungen wird das Raumschiff "Discovery" sein und zeitlich zehn Jahre vor der Serie "Raumschiff Enterprise" spielen. Für alle Trekkies ein absolutes must-see! Läuft ab dem 25. September bei Netflix

Fear the Walking Dead: Staffel 3, Teil 2

Für alle Fans der Serie "Fear the Walking Dead" geht es ab dem 11. September 2017 endlich mit der dritten Staffel weiter! Die Serie ist ein Spin-Off von "The Walking Dead" und spielt zeitlich am Beginn des Zombie-Virus-Ausbruchs. In der ersten Staffel geht es um eine Familie in LA, die versucht vor der drohenden Zombie-Apokalypse zu fliehen - das gelingt ihnen auch in der zweiten Staffel, die dann in Mexiko spielt. Nach und nach werden aber auch die Hauptcharaktere infiziert und werden so zur Bedrohung. Die dritte Staffel scheint dann im Grenzgebiet zwischen USA und Mexiko spielen und die Familien treffen auf neue Probleme. Läuft ab dem 11. September bei Amazon Prime Video

The Big Bang Theory: Staffel 11

Endlich geht es für die Fans von "The Big Bang Theory" weiter! Nach dem offenen Ende der zehnten Staffel (wird Amy "Ja" sagen?? :scream:) wird der Cliffhanger jetzt bald aufgelöst. Ob wir dann alle noch DIE Traumhochzeit zu sehen bekommen? Die Folgen laufen ab 25. September in den USA und sind dann "erstmal" nur in Originalton auf iTunes oder Amazon Video zu kaufen. Bis die neue Staffel auf deutsch auch gestreamt wird, wird es wohl noch bis nächstes Jahr dauern.

Young Sheldon: Staffel 1

"Young Sheldon" ist der Spin-off von "The Big Bang Theory" heißen und er wird zeitlich VOR der Ursprungsserie spielen - wie der Titel ja auch schon sagt. Denn es geht um den neunjährigen Sheldon und seine Kindheit in Texas. Bisher wissen wir nur, dass er mit elf schon aufs Collage kam... Vermutlich wirst du auch diese Folgen "erstmal" nur auf iTunes oder Amazon Video kaufen können - auch ab dem 25. September in den USA. Bis die Staffel auf deutsch auch gestreamt wird, wird es wohl noch bis nächstes Jahr dauern.

The Punisher: Staffel 1

Vielleicht kennt ihr "The Punisher" schon aus der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Daredevil". Jetzt bekommt die Figur ihre eigene Serien-Auskopplung und startet mit ziemlich viel Brutalität ab Herbst bei Netflix seinen Kampf gegen unberechenbare Kriminelle.

Läuft ab Herbst auf Netflix - wann genau, hat Netflix noch nicht verraten.

Mr. Robot: Staffel 3

Es geht um Elliot Alderson, einen depressiven Sozialphobiker der Kategorie: Außenseiter und Computerprogrammierer. Er arbeitet bei einer Internetsicherheitsfirma und hackt in seiner Freizeit die Profile von Bekannten. Mr. Robot, der Anführer einer anarchistischen Untergrundorganisation verlangt von ihm, die Firma in der Elliot arbeitet zu hacken. Eine Serie für Nerds und Nerdazubis. Erschreckend und traurig und vor allem spannend. Läuft am dem 11. Oktober in den USA - wahrscheinlich 1-2 Monate später auch bei Amazon Prime Video

Goliath: Staffel 2

Erst Top-Anwalt, dann perspektivloser Alkoholiker. Billy McBride braucht dringend einen neuen wichtigen Fall, um seinen alten Ruf wiederherzustellen – und bekommt ihn. Ausgerechnet sein ehemaliger Geschäftspartner Donald Cooper scheint eine Leiche im Keller zu haben, über die er nur ungern spricht. Läuft ab Herbst in den USA, wahrscheinlich ab Dezember bei Amazon Prime Video



Red Oaks: Staffel 3