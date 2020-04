Geschlossene Geschäfte, Schulen und Unis, Arbeiten im Homeoffice, kaum Kontakt zu Freunden - in den letzten Wochen hat das Kontaktverbot unser Leben bestimmt. Jetzt haben Bund und Länder beschlossen, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll. Eine Übersicht über die aktuellen Maßnahmen bekommst du hier.

Bevor wir ins Detail gehen, vorab eine wichtige Info: Was wurde am Mittwochnachmittag von Bund und Ländern allgemein beschlossen?

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer haben im Rahmen einer Telefonkonferenz am Mittwochnachmittag beschlossen, die Kontaktbeschränkungen grundsätzlich bis mindestens 3. Mai zu verlängern. Diese Schlagzeile wird dir im Moment also relativ oft begegnen. Das bedeutet aber nicht, dass alles genauso bleibt, wie bisher. Es wurde nämlich auch über einzelne Schritte zurück zu etwas mehr „Normalität“ gesprochen. Am 30. April soll es weitere Gespräche geben. Die aktuellen Maßnahmen sollen vorerst für den Zeitraum vom 20. April bis zum 3. Mai gelten.

Corona-Kontaktbeschränkungen bleiben: Was bedeutet das?

Die Regelungen der letzten Wochen sind noch aktuell. Das bedeutet, dass im öffentlichen Raum zu anderen Menschen weiterhin ein Abstand von mindestens 1,50m eingehalten werden soll. Außerdem sind Treffen mit Freunden tabu - maximal zwei Personen, die nicht zum gleichen Haushalt gehören, dürfen zusammen unterwegs sein. Es wird auch weiterhin Kontrollen und entsprechende Strafen geben.

Corona-Krise: Wann öffnen die Geschäfte wieder?

Änderungen gibt es unter anderem beim Einzelhandel. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern sollen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg schon ab Montag wieder öffnen dürfen - allerdings unter Auflagen. Auch Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen sollen ab Montag wieder geöffnet sein. Friseure müssen sich bis zum 4. Mai gedulden und danach auf einen Betrieb mit Schutzausrüstung einstellen. Außerdem müssen geeignete Hygienekonzepte vorgelegt werden. Sonst wurden im Dienstleistungsbereich und in Bezug auf Restaurants und Gaststätten keine Lockerungen beschlossen.

Neue Corona-Maßnahmen: Wann werden Schulen wieder geöffnet?

Auch wenn immer wieder darüber gesprochen wurde, welche Lockerungen es ab dem 20. April geben könnte, werden die Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz noch nicht am kommenden Montag öffnen. Es wird aber weiterhin eine Notbetreuung geben.

Ab dem 27. April sollen dann Schüler*innen, die jetzt Abitur machen oder in Beruffsschulen ihre Prüfungen ablegen, den Unterricht wieder aufnehmen. Danach Schüler*innen, die im nächsten Jahr ihr Abitur oder ihre Abschlussprüfungen ablegen, sowie Grundschulkinder, für die bald ein Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht.

In Baden-Württemberg geht es ab dem 4. Mai unter ähnlichen Bedingungen wieder los.

Studieren während der Coronakrise

Die Aussagen in Bezug aufs Studium sind aktuell weniger eindeutig und einheitlich. In Rheinland-Pfalz seien Prüfungen an Hochschulen auch jetzt schon möglich. Das solle auch in den nächsten Wochen der Fall sein. Zudem sollen aber auch Räume für Praxisveranstaltungen, die nicht online durchgeführt werden können, geöffnet werden. Das betreffe beispielsweise Labor- und Arbeitsräume oder spezielle Tutorien. Sonst werden die Kurse vermutlich weitestgehend über Onlinelearning stattfinden.

Von der Landesregierung Baden-Württemberg gab es dazu kein Update. Am besten individuell bei der jeweiligen Hochschule oder Universität informieren!

Lockerung der Corona-Maßnahmen: Darf man jetzt wieder reisen?

Da die Kontaktbeschränkungen in den nächsten Tage bestehen bleiben, wird weiterhin dazu aufgerufen, keine touristischen Reisen zu unternehmen. Laut der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer sind Hotels außerdem nur für das Geschäftsleben geöffnet, nicht für den Tourismus.

Großveranstaltungen während der Corona-Krise: Wann wird es wieder Festivals, Konzerte und Fußballspiele geben?

Fest steht, dass bis zum 31. August grundsätzlich keine Großveranstaltungen stattfinden werden. Auf Bundesebene hieß es, das betreffe auch Fußballspiele. Malu Dreyer betonte, man habe hier bewusst darauf verzichetet, das Wort „Großveranstaltungen“ genauer zu definieren. Auf Länderebene sei über die Bundesliga bisher nicht gesprochen worden. Es werde aber nach Lösungen gesucht. Ansonsten seien Großveranstaltungen in den nächsten Monaten aber definitiv tabu.

Alle größeren Events, die man sich so vorstellen kann, werden nicht stattfinden können. Malu Dreyer, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz

Maßnahmen gegen Corona: Gibt es jetzt eine Maskenpflicht?

Als „Maskenpflicht“ wurde das nicht bezeichnet, es gibt allerdings die „dringende Bitte“, Alltagsmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Einzelhandel zu tragen. Dies sei eine "deutliche Empfehlung". Die wissenschaftliche Meinung habe sich in den letzten Wochen geändert - auch die des Robert Koch-Instituts. Dem habe sich die Politik nun angeschlossen. Laut Malu Dreyer sei im Zweifelsfall (nach aktuellem Stand) aber auch ein Schal (der täglich gewaschen wird), eine selbstgeschneiderte Maske oder ein einfacher Mund-Nasen-Schutz denkbar.

Wieso wurde das Kontaktverbot nicht komplett aufgehoben?

Die leichten Lockerungen und vorsichtigen Ansätze zeigen laut der Landes- und Bundesregierung, dass es in die richtige Richtung gehe. Entwarnung geben wolle man aktuell aber nicht. Laut der Bundeskanszlerin habe das Robert Koch-Institut bestätigt, dass Ärzte und Pflegekräfte zum jetzigen Zeitpunkt nicht überfordert seien, auch wenn sie gerade enormes leisten, um das Gesundheitssystem am Laufen zu halten. Sie nannte den leichten Rückgang der Neuinfektionen deshalb einen „zerbrechlichen Zwischenerfolg“. Gleichzeitig - und das betonen auch die Landesregierungen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg - dürfe man jetzt nicht riskieren, Lockerungen in 2-3 Wochen wieder zurücknehmen zu müssen. Deshalb sei immer noch Geduld gefragt.

Normalität wird es erst geben, wenn wir einen Impfstoff haben. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg

Wann ist die Corona-Krise endlich vorbei?