So, meist gestelltes frage: worauf ich achte? Antwort: Duftstoffe 🌹 und hohe Mengen Alkohol 🍷 _____ Zu erst einen disclaim: ich akzeptiere höhere Mengen Alkohol, wenn es für mich Sinn ergibt, zb im Sonnenschutz, leichtere Textur und besseres Einziehverhalten, in meinen anderen Produkten habe ich keinen „schlechten“ Alkohol enthalten, denn wie bei fast allem gilt: die Dosis macht das Gift... AUßER BEI DUFTSTOFFEN 👃🏼 _____ Warum? Sie haben keine positiven Eigenschaften auf der Haut, außer diese zu reizen. Wie passiert das? Durch den Sauerstoff in der Luft und UV-Licht zerfallen die instabilen Duftstoffe und werden radikal = jetzt fehlt denen ein Elektron, welches sie sich holen möchten und das holen sie sich, leider aus unserer Haut. Deswegen ganz klares nein für mich. In Masken und Reinigern kann ich es noch verkraften, aber auch da muss es nicht drin sein. _____ Zu deklarionspflichtigen Duftstoffen: seht ihr auf der linken Seite, diese müssen in leave-on Produkten ab 0,001% deklariert werden und bei rinse-off Produkten ab 0,01%. Ab dieser Grenze sind sie allergenisierend und können zu Kontaktallergien führen. Insgesamt zählen 26 dazu, die Deklaration von „Parfüm“ bedeutet, dass es unter der Allergiegrenze ist oder Duftstoffe verwendet wurden, welche als nicht allergenisierend gelten. _____ CLAIM: DEINE HAUT INTERESSIERT ES NICHT OB „NATÜRLICH“ ODER „SYNTHETISCH“! Der Unterschied ist die Glaubwürdigkeit, ätherische Öle riechen „natürlicher“, aber sind genau so reizend für die Haut, da sie aus ca 70-90% nur aus Duftstoffen bestehen. _____ Zurück zum Alkohol! Es gibt „gute“ und „schlechte“, die guten haben pflegende Eigenschaften und können Texturen cremiger machen. Die „schlechten“ können Texturen leichter machen, besser einziehen und konservieren, aber leider auch empfindliche Haut irritieren und die Haut austrocknen, man muss selber abwägen, ob man die Stoffe nutzen möchte oder nicht. _____ Das war eine kurze Liste von Stoffen, nach denen ich mich orientiere, keine Vorgabe, nur Empfehlungen! :) #teamskincare _____ Always and forever 🐝💕