Heute geht wieder die Electronic Entertainment Expo (abgekürzt E3) in Los Angeles los. Sie ist eine der wichtigsten Spielemessen der Welt. Gestern und Vorgestern gab es die ersten Veröffentlichungen - wir haben dir die wichtigsten News zusammengefasst!

Auf der E3 präsentieren verschiedene Gaming-Entwickler jedes Jahr ihre neuen Projekte. Die Messe startet heute und geht bis Freitag. Natürlich sind da auch die großen Studios wie Microsoft, Nintendo und Ubisoft mit dabei. Sony hatte für dieses Jahr allerdings abgesagt. PlayStation-Fans müssen sich also noch etwas gedulden.

An den letzten Abenden vor der Messe gibt es immer große Pressekonferenzen, bei denen schon Trailer gezeigt werden. Wir haben dir die Highlights daraus zusammengefasst:

Neue Xbox soll zum Weihnachtsgeschäft 2020 kommen

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 will Microsoft eine neue Xbox rausbringen. Sie wird aktuell unter dem Projektnamen "Scarlett" entwickelt. Die neue Konsole soll einen Prozessor haben, der viermal so viel Power hat, wie der Aktuelle in der Xbox One X. Neben vielen anderen Games hat Microsoft außerdem das lange erwartete Halo Infinite angekündigt. Auch ein neues Game namens Elden Ring, an dem George R.R. Martin mitgeschrieben hat, wurde präsentiert. Außerdem gab es mehr Infos zu einem neuen Microsoft Streaming-Dienst, mit dem Games auch auf dem Handy gespielt werden können.

Keanu Reeves spielt in Cyberpunk 2077 mit!

Eine der krassesten Enthüllungen der ersten E3-Präsentationen war auf jeden Fall die, dass Keanu Reeves im super gehypten Game Cyberpunk 2077 mitspielt. Als er nach dem Trailer die Bühne betreten hat, ist das Publikum richtig ausgerastet:

Außerdem hat das Studio CD Projekt, die auch schon für die erfolgreiche Spielereihe The Witcher verantwortlich sind, das Erscheinungsdatum rausgehauen: Cyberpunk 2077 soll am 16.04.2020 erscheinen!

Neuer Trailer zu STAR WARS Jedi: Fallen Order veröffentlicht

Für alle Science Fiction-Fans gab es noch einen Grund zur Freude: EA hat einen neuen Trailer zu STAR WARS Jedi: Fallen Order rausgehauen. Auch ein Charakter, der aussieht wie der Schauspieler Forest Whitaker, taucht darin auf. Der hat ja schon in Rogue One: A Star Wars Story mitgespielt. Ist das Game vielleicht eine Vorgeschichte zum Film?

Neuer "Street Modus" bei FIFA soll kommen!

Fans von FIFA Street können sich freuen: EA Sports hat ein neues Spielprinzip veröffentlicht, das es bei FIFA 20 geben soll. Es heißt VOLTA und erinnert stark an das alte FIFA Street. Man soll in kleinen Teams, also zum Beispiel 3v3 oder 4v4 in kleinen Hallen oder anderen Umgebungen gegeneinander antreten können. Auch Futsal soll gespielt werden können.

Watch Dogs: Legion - jeder kann der Held sein!

Nachdem einige Infos schon vor der E3 geleaked wurden, steht es nun fest: der dritte Teil der Hacker-Geschichte spielt im maroden London, das von einem Regime beherrscht wird. Es gibt keine richtige Hauptfigur mehr, stattdessen kann man sich in jeden Bewohner Londons hacken, der einem über den Weg läuft. Durch einen Scan lassen sich Stärken und Schwächen des Charakters erkennen, die man zu seinem Vorteil nutzen kann. Die eingespielten Sequenzen der Geschichte passen sich je nach gewählter Figur an. Release wird der 6. März 2020 sein. Hier der Trailer, der zum ersten Mal auf der E3 gezeigt wurde:

Final Fantasy 7 Remake detailgetreu und mit bombastischer Grafik

Eines der Highlights der Square Enix-Präsentation war das Remake von Final Fantasy 7.

Neben dem Release-Datum (3. März 2020) hat das Unternehmen einen neuen Gameplay-Trailer vorgestellt, der auf eine spannende Inszenierung und eine akribische Liebe fürs Detail hindeutet. Man kann sich im Spiel sowohl auf einen taktischen Modus als auch auf einen Action-Modus konzentrieren, je nachdem was einem mehr liegt. Das Spiel wird exklusiv für die Playstation 4 angeboten.

