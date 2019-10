Wir alle tun es: Wir teilen uns Accounts bei Netflix, Spotify und Co. und sparen dabei eine Menge Geld. Das Problem: Wir dürfen das gar nicht bei allen Streaming-Diensten. Wir erklären, wo es legal geht.

Es kommt immer darauf an mit wem und mit wie vielen Leuten du dein Konto teilst. Nicht alle Streaming-Dienste erlauben ihren Usern ihre Konten mit anderen zu teilen. ☝

Netflix

Gerade wird wieder darüber berichtet, dass Netflix gegen das Account-Sharing vorgehen will. Auslöser ist ein YouTube-Video mit Netflix-Chief Product Officer Greg Peters, in dem er erklärt, dass man das Ganze weiter "beobachten" möchte, es aktuell aber "keine konkreten Pläne" dagegen gibt. Bei Netflix kann man sich mit einem Familien-Account mehrere Profile anlegen und diese unabhängig voneinander auch zeitgleich benutzen.

Der Netflix-Dienst und sämtliche Inhalte, die über den Dienst angesehen werden, sind ausschließlich für Ihre persönliche und nicht kommerzielle Nutzung bestimmt und dürfen nicht mit Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, geteilt werden. Netflix AGB

Jeden Monat gehen dem Streamingdienst laut Schätzungen rund 100 Millionen Euro durch Account-Sharing verloren. Gerade mit den neuen Angeboten von Apple und Disney, dürfte Netflix noch mehr daran interessiert sein, mehr Abonnenten an sich zu binden. Eine technische Lösung gibt es bisher aber für das Problem noch nicht, auch wenn natürlich bereits an Software mit künstlicher Intelligenz und Stichproben mit GPS-Daten entwickelt wird.

Spotify

Beim Musikdienst Spotify ist das Teilen ausdrücklich nur innerhalb einer Familie erwünscht. Und zwar innerhalb einer Familie, die im selben Haus wohnt. In den AGB von Spotify steht das auch ausdrücklich so drin.

Gut zu Wissen! Familie ist nicht gleich Familie: Immer checken, was die jeweiligen Anbieter unter 'Familienaccounts' verstehen. Oft bedeutet das, dass die einzelnen Mitglieder in einem Haushalt wohnen müssen.

Spotify hat sogar angekündigt, das mit GPS überprüfen zu wollen. Dafür verschickt Spotify laut verschiedenen Medien E-Mails an Inhaber von Familien-Konten. In denen soll es heißen: "Um Spotify Premium weiterhin zu verwenden, musst du deine Anschrift bestätigen." Das soll dann über einen Link passieren - klickt man auf den, würde man aufgefordert werden, seinen Standort per GPS zu bestätigen.

Sobald der Streaming-Dienst dann herausfindet, dass die Leute, die sich einen Premium-Account teilen, aber nicht aus einem Haushalt kommen, soll das Konto dann gesperrt werden. 😶

Kann man Spotify den Standort verweigern? Scheinbar ja - das schreibt zumindest "Computer Bild". Wer seinen Standort nämlich in den Einstellungen unterdrückt hat, der würde nur dazu aufgefordert werden, seine Postleitzahl neu einzugeben. "Spiegel Online" schreibt außerdem, dass der Nutzer in manchen Browsern gefragt wird, ob der Standort abgerufen werden darf. Scheinbar kann man die Standortfreigabe also noch immer verweigern.

Fazit: Bisher verwirrt diese Mail von Spotify viele Nutzer. Ob das Konto tatsächlich gesperrt werden darf, wenn man den Standort verweigern, ist nicht klar - auch nicht, ob das überhaupt zulässig wäre. Spotify selbst habe scheinbar auf eine Anfrage von "Spiegel Online" geantwortet, dass es "keine Konsequenzen hat, wenn Nutzer die Mail ignorieren". Fälle, in denen Konten deshalb gesperrt wurden, sind bisher nicht bekannt.

Sky

Bei Sky Go sind die Regeln auch ziemlich streng. Die Weitergabe an Dritte ist ausdrücklich nicht erwünscht. In den AGB ist festgeschrieben, dass Sky Go nur von dem jeweiligen Abonnenten genutzt werden darf. Bei Sky Online sind die Richtlinien etwas lockerer: Alle Personen aus einem Haushalt dürfen sich einen Account teilen.

Amazon Prime Video

Bei Amazon Prime Video sieht es ähnlich aus. Hier besteht keine Möglichkeit gleich mehrere Accounts unter einem Usernamen zu sammeln. Das Teilen einer Mitgliedschaft ist also nicht legal. Ansonsten riskierst du unter Umständen, dass dein Account gesperrt wird.