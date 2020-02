Lackierte Nägel sind nicht mehr nur Frauensache. Viele Männer, darunter auch Stars wie YUNGBLUD, Post Malone und Co. wollen damit gegen die Geschlecherrollen kämpfen.

Diese Aktion von Stand-Up-Künstler und Moderator Moritz Neumeier ist einfach geil: Er veröffentlichte ein Video von sich mit lackierten Fingernägeln auf IGTV, der Titel: "Für weniger Geschlechterrollen!"

Im Video erzählt der junge Vater, dass sein Sohn früher gerne seine Nägel lakiert hätte, plötzlich aber damit aufhörte. Der Grund: Jungs aus seiner Klasse fanden, dass Nägel lackieren was für Mädchen sei.

Es will Vorbild sein: Moritz Neumeier lackiert sich die Nägel

Und was macht man in so einer Situation? Genau, selbst das Vorbild sein! Also hat sich Moritz Nagellack geschnappt, um seinem Sohn zu zeigen, dass es völlig fein ist, auch als Mann Nagellack zu tragen.

Ich lebe ihm das jetzt vor. (...) Dieses ‚So sind Männer so sind Frauen‘ - das ist doch Bullsh**. Moritz Neumeier auf IGTV

Moritz will "Grenzen abbauen" und dem Thema mehr Aufmerksamkeit geben. Deswegen startet er im Video auch noch den Hashtag #lackmichdoch. Unter diesem Hashtag sollen auch andere Männer ihre Nägel lackieren und Bilder davon posten, wie zum Beispiel diese User hier:

#lackmichdoch @neumeiermoritz Der Sohn von @neumeiermoritz wurde von anderen Jungs aus der KiTa angemacht, weil er lackierte Nägel hatte. Sowas würden ja nur Mädchen machen! Für mich als Erzieher natürlich eine Selbstverständlichkeit zu dem Thema meinen Beitrag beizutragen👍🏼❤️ Ich beschreibe euch mal eine Situation aus meinem Erzieheralltag, vielleicht können wir gemeinsam mehr Toleranz schaffen und Geschlechterrollen aufbrechen! Beispiel aus meinem Erzieheralltag: Ein Junge aus meiner KiTa wollte sich auf einer Kostümparty, bei der er eingeladen war, als „Bibi Blocksberg“ verkleiden. Für mich als Erzieher selbstverständlich, dass ich ihn in seinem Wunsch unterstütze und bestärke! Gemeinsam haben wir dann ein paar Tage vor der Party, überlegt und besprochen, was ihm denn noch für sein Kostüm als „Bibi Blocksberg“ fehlen würde. Ein Hexenbesen! Also wir 2 nicht lange gefakelt, nach draußen gegangen und nach einem großen Ast geschaut. Gesucht, gefunden. Gemeinsam haben wir dann den Ast als Hexenbesen und nach seinen individuellen Wünschen gestaltet. Mit rosa, rotem, gelbem und orangen Krepppapier. Wir haben uns wirklich selbst übertroffen und der Besen sah nachher richtig stylisch aus, der Junge war super stolz und zeigte den Besen den andern Kindern mit großer Freude und Begeisterung. Dreimal dürft ihr Raten, wieviele von den anderen Kindern plötzlich auch „Bibi Blocksberg“ mit einem coolen Hexenbesen sein wollten. Richtig, alle, egal ob Junge oder Mädchen! 🙂 Lasst uns gemeinsam versuchen, die Kinder so anzunehmen wie sie sein wollen, sie begleiten und bestärken in ihrem Tun. Klischees, bye bye! Rosa ist nicht nur für Mädchen und Blau nicht nur für Jungs! Danke @neuermeiermoritz und alle anderen Männern die sich unter dem hashtag #lackmichdoch dafür einsetzen! 🙏🏼 Wie steht ihr zu dem Thema? Habt ihr ähnlich schöne Situation oder vielleicht auch traurige Situation dazu erlebt? Schreibt mir eure Erfahrung und Meinung gerne in die Kommentare!😊 ________________ #lackmichdoch #farbensindfüralleda #erzieher #bedürfnisorientiert #lackmichdochchallenge #papablogger_de #mamablogger_de #papaalltag #vaterschaft #lebenmitkind #еvеningmооd jonaskozi, Instagram , 11.2.2020, 20:30 Uhr

- Lack mich doch - Aus gegebenem Anlass heute unser Beitrag als Familie zum Aufruf von @neumeiermoritz. Sein Sohn wurde im Kindergarten wegen der bunten Nägel gefrontet. Also hat er darum gebeten unter dem #lackmichdoch zu zeigen das jeder Nagellack tragen kann. Also bitte ich euch nun alle, nicht nur für Moritz's Sohn sondern für alle die gefrontet werden weil sie sind wie sie eben sind, bunt, schrill, laut, "anders", queer, gay, trans, unten, oben, egal Flagge zu zeigen und im wahrsten Sinne des Wortes Farbe zu bekennen. Farben sind für alle da. Kleider, Fußbälle, Skateboards, Ballet egal was. Ich ha e es schonmal gesagt: Die Generation unsere Kinder ist die erste mit einer Chance auf echte Gleichberechtigung. In jeglicher Hinsicht. Lasst uns ihnen das nicht versauen in dem wir zulassen das andere ihnen sagen wie sie zu sein haben und wie nicht. Egal was die anderen sagen. Danke Moritz. . . . . . #lackmichdoch #nails #farbensindfüralleda #vaterschaft #papasvonheute #liebe #familienglück #bedürfnisorientiert #bedürfnisorientierteelternschaft #papablogger_de #mamamblogger_de #familienzeit #family papa_ohne_plan, Instagram , 10.2.2020, 17:27 Uhr

Diese Stars lackieren selbstbewusst ihre Nägel

YUNGBLUD

tell us that we’re fookin worthless so we can prove you wrong ... 🖤 yungblud, Instagram , 10.2.2020, 20:01 Uhr

Musiker YUNGBLUD ist bekannt für schrille Kleidung und Make-Up. Schon früher hat er es geliebt, sich zu schminken, weil das aber bei anderen Leuten nicht so gut ankam, konnte er nur an Halloween seine Freude am Schminken ausleben. Heute ist das anders und YUNGBLUD kann sich auch einfach im Alltag schminken, "Frauenkleindung" anziehen und Spaß dran haben. "Es gibt keine Grenzen mehr" - und das stimmt:

Es ist so lustig, wenn du darüber nachdenkst, was Frauen und Männer "tragen müssen". Frau trägt Kleid, weil betont Figur. Heißt, sie kann ein Kind bekommen. Sche** drauf. Ich liebe es, Röcke zu tragen. YUNGBLUD im DASDING-Interview Scratched

Scratched-Interview mit YUNGBLUD

Post Malone

Post Malone hat einen ziemlich einzigartigen Stil. Neben seinen (unübersehbaren) Tattoos im Gesicht hat er eben auch lackierte Nägel. Er trägt ihn schon ewig ganz selbstverständlich - so soll es sein!

A$AP Rocky

NIGHT OUT IN DA CITY 😎🤘🏾 asaprocky, Instagram , 30.8.2019, 22:50 Uhr

Eigentlich ist A$AP Rocky ja Rapper, aber er könnte auch als Beauty Influencer durchgehen. Für ihn reicht es nicht, nur irgendeinen Naggellack drauf zu klatschen, er ist Fan von "Nailart". Dem Magazin Vogue sagte er:

Ich finde, Männer sollten sich die Nägel machen lassen, ohne sich dabei feminin zu fühlen. A$AP Rocky im Interview mit Vogue

Harry Styles

Sehr auffällige Nägel sind auch gerade scheinbar der Style von Sänger Harry Styles. Bei der Met Gala 2019 erschien Harry noch mit "einfachen" blauen und pinken Nägeln. Für den Release seines Albums im Dezember 2019 ging er aber noch weiter und hat seine verrückten Gel-Nägel präsentiert.

Machine Gun Kelly

Von Machine Gun Kelly gibt es auf Instagram kaum ein Posting ohne bunte Nägel. Wir lieben es!

Wir hoffen, dass es von diesem Trend 2020 noch viel mehr zu sehen gibt.