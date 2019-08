Es gibt gefühlt tausend verschiedene Handyverträge auf dem Markt - wie du dich für den richtigen entscheidest, checkst du hier.

Bist du mehr so der Dauertelefonierer oder schreibst du eher den ganzen Tag mit Freunden bei WhatsApp? Je nachdem können verschiedene Verträge für dich richtig sein.

Stell dir also erst einmal folgende Fragen:

1️⃣ Wofür nutzt du dein Handy am meisten? Zum Telefonieren oder Surfen?

2️⃣ Wie gut ist das Netz von welchem Anbieter bei dir abgedeckt? Da gibt es große Unterschiede. Deshalb unbedingt vorher abchecken, mit welchem Anbieter du den besten Empfang hast.

3️⃣ Welche Zusatzpakete könntest du gebrauchen? Allnet-Flat oder nur möglichst viele mobile Daten? Die Anbieter haben ganz verschiedene Baukastensysteme im Angebot.

4️⃣ Was ist dir wichtiger, eine flexible Laufzeit oder ein möglichst günstiger Vertrag?

Wenn du die Antworten auf diese vier Fragen kennst, bist du gut vorbereitet. Jetzt kannst du anfangen die Verträge der Anbieter zu vergleichen!

WELCHER DISCOUNTER HAT DEN BESTEN HANDYTARIF?

Unbegrenzt ungedrosselt surfen? Diese Verträge gibt es:

Inzwischen gibt es auch Verträge, mit denen du endlos im Netz surfen kannst. Die sind verständlicherweise teurer, als die gängigen Verträge. Wer aber jeden Tag sehr viel Internet braucht, kann diese Verträge ja mal checken:

Freenet Funk Unlimited:

👍 Die Vorteile: Du hast endlos Internet und kannst in Deutschland unendlich viele SMS verschicken, sowie in jedes inländische Netz endlos telefonieren.

👎 Die Nachteile: Auslansanrufe funktionieren leider nur über WhatsApp und auch Sonderrufnummern kannst du mit diesem Vertrag nicht anrufen. Im Ausland kannst du den Vertrag nicht nutzen, denn aktuell ist das Roaming noch gesperrt. Zumindest in der EU soll aber bald die Nutzung freigeschaltet werden.



Kosten: Pro Tag 0,99€

Anschlusskosten/Bereitstellungskosten: Keine

Kündigungsfrist: Ein Tag





O2 Free Unlimited



👍 Die Vorteile: Der Vertrag bietet Allnet-Flat, SMS-Flat und unlimitiertes Mobiles Datenvolumen. Zudem ist auch die Nutzung im Ausland möglich, in der EU fallen auch keine weiteren kosten für Roaming an. Allerdings können "nur" maximal 23 GB pro Monat verbraucht werden (EU-Fair-Use-Policy).

👎 Die Nachteile: Du bindest dich hier an einen längeren Vertrag. Wenn du nicht rechtzeitig kündigst, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein Jahr.



Kosten: Monatlich 59,99€

Anschlusskosten/Bereitstellungskosten: 39,00€

Vertragslaufzeit: 24 Monate



Vodafone Red XL Unlimited



👍 Die Vorteile: Wie auch die anderen Verträge gibt's eine Flat in alle Netze und endlos Internet. Die Geschwindigkeit des Internets ist mit bis zu 500 Mbit/s im Download, die schnellste (Stand August 2019). Auch im Ausland kannst du den Vertrag nutzen.

👎Die Nachteile: Auch hier gibt es wieder nur einen Vertrag für 24 Monate, ohne monatliche Kündigungsmöglichkeit.



Kosten: Monatlich 79,99€

Anschlusskosten/Bereitstellungskosten: 39,00€

Vertragslaufzeit: 24 Monate



Telekom MagentaMobil XL



👍 Die Vorteile: Internet, Telefonie, alles drin! Das Angebot ist was EU-Roaming betrifft indentisch zum Vodafone-Tarifes.

👎 Nachteile: Da wäre wieder dieser 24-Monate-Vertrag...



Kosten: Monatlich 79,99€

Anschlusskosten/Bereitstellungskosten: 39,00€

Vertragslaufzeit: 24 Monate