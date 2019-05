Auf der F8-Keynote von Facebook hat Mark Zuckerberg einige Updates für Instagram präsentiert. Mit dabei: Ein Spenden-Sticker und eine Shopping-Funktion.

Immer wieder werden neue Features für Instagram rausgehauen. Manche kommen bei der Community gut an, manche aber überhaupt nicht. Auf der F8-Keynote hat Mark Zuckerberg jetzt drei neue Features für Insta vorgestellt:

Spenden-Sticker

Das ist mal wirklich eine coole und sinnvolle Neuerung! Mit dem Spenden-Sticker können die User jetzt über ihre Stories zu Spenden aufrufen. Allerdings nur für Non-Profit-Organisationen. Bisher ist dieses neue Feature nur in den USA möglich. Einige Stars haben das direkt mal ausprobiert. Unter anderem Miley Cyrus. Respekt!

Screenshot Miley Cyrus Instagram.

Shopping-Funktion

Mit diesem Update geht für viele Influencer wohl ein Traum in Erfüllung. Ab kommender Woche soll es für die User möglich sein direkt in der App zu shoppen. Bisher wurde man ja erst auf andere Seiten geleitet und musste dafür Instagram verlassen. Mit dem Update kann man jetzt direkt in der App shoppen. Problem: Die Funktion gibt's vorerst nur bei einigen ausgewählten Content-Creater.

Neuer Kreativ-Modus

In den kommenden Wochen wird sich auch der Story-Bereich verändern: neue Effekte und interaktive Sticker sind am Start. Was genau dahinter steckt, ist aber noch unklar. So soll das Ganze aber aussehen:

Instagram

Achja, und dieses Gerücht schwirrt immer noch im Netz rum. 👇

Gibt es bald keine Likes mehr bei Instagram?