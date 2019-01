Die Drakestr. in Berlin wird derzeit noch in den Durchsagen deutsch ausgesprochen. Das könnte sich aber bald ändern.

Alles hat angefangen mit einem harmlosen Tweet:

Es geht also um die Drakestr. in Lichterfelde Berlin. In den öffentlichen Verkehrsmitteln wird diese Haltestelle noch auf Deutsch ausgesprochen. Das stört anscheinend mehr Leute als gedacht. So richtig ins Rollen gebracht hat das Ganze die Antwort der BVG, der öffentliche Nahverkehr in Berlin:

10.000 mal soll der anfängliche Post also geretweetet werden und dann werde die BVG die Durchsage vielleicht ändern. Was anfänglich noch als Scherz verstanden werden konnte, wurde schnell ernst. Denn mehr und mehr Leute setzen sich dafür ein, dass die Durchsage der Straße in Zukunft auf Englisch ausgesprochen werden soll. Auch Menschen außerhalb von Berlin:

Dann gibt es natürlich Menschen, die gleich etwas überenthusiastisch an die Sache rangehen:

Auch an Drake selbst wurde fleißig getweetet. Schließlich wollen jetzt mehrere 1000 Menschen, dass es eine offizielle "Drake-Straße" gibt.

Bisher gibt es zwar noch keine Reaktion von dem Rapper, aber mit über 3.000 Retweets von 10.000 scheint es gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Durchsagen neu eingesprochen werden müssen.

Und falls das doch nichts wird, müssen die Leute weiterhin auf Instagram die Anspielungen auf Drake ausleben, auch schön: